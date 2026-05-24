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Roland Garros: Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfo y Tomás Etcheverry sufrió una sorpresiva eliminación

La primera jornada en París dejó dos tenistas nacionales en la siguiente ronda, aunque también una inesperada caída de uno de los argentinos mejor posicionados del cuadro

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Thiago Tirante celebró en su debut y se metió en la siguiente instancia del certamen francés (Crédito: REUTERS/Remo Casilli)
Thiago Tirante celebró en su debut y se metió en la siguiente instancia del certamen francés (Crédito: REUTERS/Remo Casilli)

Este domingo se puso en marcha Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con los triunfos de los argentinos Thiago Tirante y Marco Trungelliti. Por su parte, Tomás Etcheverry no estuvo fino desde el juego y se despidió en su estreno.

Tirante, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional a sus 24 años, actualmente se ubica en el puesto 60 del escalafón mundial. Su mejor marca fue el 58, alcanzado en 2026, tras llegar a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y a la cuarta del Masters 1000 de Roma. En París debutó con un triunfo al vencer al español Pablo Llamas Ruiz (122°) por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0 en tres horas y 28 minutos de competencia.

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El platense se retiró de la cancha 13 con la templanza de quien, a pesar de haber perdido un set y de no aprovechar dos puntos de partido en ese parcial, salió ileso. Sin tiempo para lamentos, disputó un cuarto set a la perfección para avanzar a la segunda ronda. Los números finales indican que conectó 20 aces, promediando los 198 kilómetros por hora y ganando el 83% de los puntos con el primer servicio. Además, registró 52 tiros ganadores y concretó cinco quiebres a lo largo del encuentro.

Tirante ahora enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) que derrotó al bosnio Damir Dzumhur (87°) por 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3 en cuatro horas de juego.

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Luego de ocho temporadas, Marco Trungelliti (81°) regresó al cuadro principal de Roland Garros. El santiagueño, de 36 años, pisó por cuarta vez las canchas de polvo de ladrillo del certamen francés y volvió a hacerlo con un triunfo: en sus tres participaciones anteriores también había debutado con victorias.

En su debut, Trungelliti venció al local Kyrian Jacquet (147°) por 6-4, 6-2 y 6-2. El argentino mostró un sólido nivel de juego y apenas cedió su servicio en una ocasión, un aspecto que le permitió ganar confianza para sellar rápidamente el triunfo.

Marco Trungelliti volvió a sonreír en Roland Garros tras superar su presentación inicial
Marco Trungelliti volvió a sonreír en Roland Garros tras superar su presentación inicial

Con el triunfo entre sus manos, Trungelliti sostuvo. “Estuve prolijo, no tuve un tenis vistoso, sino más bien eficiente, que era lo que tocaba hacer para que él sintiera el rigor y piense que sería un partido eterno, y para que la parte cerebral esté del lado mío y no del de él. La idea era jugarle por el revés, moverlo y tomar la iniciativa”.

En la siguiente ronda el norteño tendrá un duro compromiso con el ruso Karen Khachanov, número 15 del mundo y quien alcanzara en dos oportunidades los cuartos de final en el Bois de Boulogne. El oriundo de Moscú superó en la primera fase al galo Arthur Gea (135°) por 6-3, 7-6(3) y 6-0.

En cuanto a su próximo encuentro, el santiagueño expresó: “La última vez que jugué ante Khachanov fue hace como diez años, en la clasificación del ATP de Barcelona, pero con realidades totalmente distintas para ambos”.

No obstante, Tomás Etcheverry (28°), quien llegaba a Roland Garros con la satisfacción de haber conquistado el primer título ATP Tour de su carrera en Río de Janeiro y mostrando una gran regularidad a lo largo de la temporada 2026, quedó sorpresivamente eliminado en la primera ronda ante el portugués Nuno Borges (51°) por 6-3, 6-4 y 6-2.

El platense, cuya mejor actuación en París fue alcanzar los cuartos de final en 2023, nunca terminó de sentirse cómodo ni desde lo tenístico ni desde lo físico. Además, sufrió cuando su rival lo exigió con drop shots desde el otro lado de la red.

Cabe destacar que Borges ya había derrotado a Etcheverry en los dos enfrentamientos previos, disputados este año en los ATP de Auckland y Barcelona.

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