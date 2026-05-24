Preocupación en los pilotos de la Fórmula 1 por la chance de lluvia para el GP de Canadá: “Un salto a lo desconocido”

Los pilotos hablaron de los riesgos de correr bajo la lluvia con el nuevo reglamento de la F1

La lluvia amenaza con alterar este domingo el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 y los propios pilotos anticiparon un escenario inédito en medio del cambio de reglamento que generó todo tipo de comentarios: una carrera con agarre muy bajo, neumáticos difíciles de activar y riesgos de seguridad que podrían convertir la prueba en una eliminación por supervivencia más que en una disputa de quién tiene el mejor ritmo de competencia.

La probabilidad de lluvia para la hora de la carrera era del 65% y subía al 80% en la hora posterior, según reportes durante al sábado, aunque ese pronóstico cambió en las primeras horas del domingo y las chances de piso húmedo podrían ser mucho menor al momento de la largada, a las 16 (hora local) en la ciudad de Canadá. Esta situación climática en Montreal se produce en un momento en que la F1 no disputó aún ninguna carrera con piso mojado con el nuevo reglamento técnico.

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Frente a esto, la mirada de los pilotos tras la clasificación planteó dudas sobre cómo será el desarrollo de la carrera. “Si llueve, todo cambiará. No hemos competido en estas condiciones con el nuevo reglamento y los niveles de agarre serán muy bajos. Será un desafío. Para todos es nuevo. El reto será poder terminar la carrera”, analizó Fernando Alonso.

Carlos Sainz fue más allá sobre el comportamiento del coche y de los compuestos de agua. “Con ganas de competir, de ver cómo van estos coches en lluvia y cómo van los neumáticos de agua. Los pilotos se han quejado muchísimo en los test de neumáticos de lluvia que se han hecho y creen que es muy posible que los neumáticos no entren en temperatura, no trabajen y sea una carrera muy caótica, así que tengo ganas de ver qué pasa y cómo son estos coches en lluvia porque creo que será una carrera muy difícil”, dijo Sainz al medio DAZN.

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El punto más repetido entre los corredores es uno: llevar las gomas de lluvia a su ventana correcta de funcionamiento puede resultar extremadamente difícil. Oscar Piastri resumió esa inquietud: “Veamos las condiciones que tenemos. Sea lo que sea, la temperatura de los neumáticos será complicada porque va a hacer frío y si llueve será un gran salto a lo desconocido”, dijo el actual subcampeón del mundo.

Un auto de la F1 bajo la lluvia

Charles Leclerc, que sí probó esos neumáticos en varias jornadas de test de Pirelli con su Ferrari, coincidió con ese diagnóstico. “Meter las gomas de lluvia en temperatura será muy muy muy complicado. La lluvia normalmente es una oportunidad, pero con los problemas que tenemos hará que sea aún más complicado”, dijo el monegasco en declaraciones a los medios en el paddock.

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La respuesta directa a la pregunta que sobrevuela la carrera es esa: el mayor riesgo no es solo la lluvia, sino que los neumáticos de agua no alcancen temperatura, no generen agarre suficiente y obliguen a los pilotos a gestionar coches menos estables en una pista fría y mojada.

Otro de los que dejó una desafiante frase sobre lo que podría ser una carrera bajo la lluvia fue Pierre Gasly. El piloto francés de Alpine dejó la advertencia más tajante tras sus pruebas recientes en Magny-Cours. “Van a quedar alucinados. Me alegro de haber hecho esos dos días de test. Tuve la experiencia de Silverstone (filming Day) el 20 de enero, que fue memorable y creo que la recordaré para siempre. Pero el test de Magny-Cours también fue algo especial. Creo que en lluvia va a ser muy complicado y que va a ser… vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Es cierto que, por mi parte, ya me cuesta calentar los neumáticos en pista seca y creo que bajo la lluvia va a ser muy difícil. Creo que va a ser una carrera de eliminación“, dijo el hombre que lleva el número 10 en su monoplaza.

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Es importante destacar que el reglamento 2026 añade menos carga aerodinámica y más exigencia en mojado. La inquietud de los pilotos no se apoya sólo en sensaciones. En la actualidad, los autos de la F1 tienen menos carga aerodinámica que en etapas anteriores, una condición que complica el paso por curva sobre asfalto mojado y reduce el margen de control. A eso se suma otra novedad técnica: la potencia eléctrica del motor creció hasta el 50% del total. Esa característica vuelve más delicada la gestión del acelerador en lluvia y puede castigar con mayor rapidez cualquier pérdida de tracción.

Tampoco ayuda el diseño del circuito. El Gilles Villeneuve es un trazado de muy baja energía, sin curvas rápidas ni de larga duración que ayuden a generar temperatura en el caucho, con una superficie de poco agarre y rectas largas que agravan la pérdida térmica. A eso se suma que la carrera fue trasladada de su fecha habitual de junio a mayo, lo que dejó condiciones más frías que en ediciones anteriores, según The Race. El medio indicó en un artículo que los neumáticos actuales no fueron concebidos para funcionar con temperaturas tan bajas.

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"Un gran salto a lo desconocido", dijo Piastri sobre la chance de lluvia para el GP de Canadá (Eric Bolte-Imagn Images)

Esa suma de factores llevó a Pirelli a considerar que el compuesto de lluvia extrema puede transformarse en la opción por defecto. “Creo que es la tormenta perfecta porque tenemos temperaturas frías y un circuito de baja energía. Si llueve aquí, será complicado”, mencionó Simone Berra, ingeniero jefe de la empresa proveedora de los neumáticos a la Máxima.

“Nunca tuvimos estas condiciones. Nunca diseñamos los neumáticos para estas condiciones, porque hace mucho frío, y puede ser complicado”, agregó Berra.

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El actual líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli ya había descrito ese escenario en una rueda de prensa en Miami. “En Silverstone hice un shakedown en mojado y fue muy complicado. Ahora han quitado el ‘boost’ en lluvia (modo de extra de potencia) y creo que eso ya es un paso adelante. Pero sin duda será complicado porque habrá muchos interrogantes si llueve. Creo que otro tema importante es incrementar el número de mantas para los neumáticos porque ahora quizás la temperatura no sea la adecuada”.

Isack Hadjar reforzó esa misma preocupación semanas atrás. “He hecho bastantes kilómetros en lluvia y ha sido muy complicado elevar la temperatura de los neumáticos intermedios”, dijo el piloto de Red Bull. ¿Lloverá o tendremos una carrera con piso seco? Eso se sabrá en las próximas horas.

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