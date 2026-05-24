El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

En medio de un clima áspero en las afueras del Cilindro de Avellaneda, ya que un grupo de hinchas se autoconvocó para despedir a Gustavo Costas tras dejar de ser el entrenador de Racing Club, el presidente Diego Milito brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la charla que mantuvieron antes de que se hiciera oficial la noticia y planteó un contrapunto frente a las versiones que su salida no fue de mutuo acuerdo.

“Con Gustavo me junté pasado el mediodía, quedamos en hablar con el plantel y comunicarlo sin decir nada antes, priorizando a Racing por encima de todo. Y después me sorprendió que a la tarde saliera que nosotros lo echamos. No fue la mejor manera porque no es lo que habíamos charlado”, explicó Milito en diálogo con los medios en la sala de prensa del estadio de la Academia.

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“Yo le había dicho que decidiera si quería dirigir estos dos partidos que quedan, me dijo que estaba de acuerdo y que no dijéramos nada hasta encontrarnos con los jugadores, después me sorprendió lo que pasó. Pero ahora hay que mirar para adelante”, agregó el titular del club. Acto seguido, al ser consultado sobre cómo será la desvinculación entre las partes, teniendo en cuenta que Costas firmó hace meses un contrato hasta el final del 2028, el ex delantero dejó en claro que, según la propia palabra del DT, no sería un problema. “Gustavo me dijo ‘de mi parte no va a haber problema, juntate con mi representante’. La charla fue muy natural, entendimos ambas partes que se caía de maduro tener que cambiar de aire”.

En el comienzo de la conferencia, Milito mostró su pesar por la salida del histórico técnico de la Academia. “Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar, pero esto es el fútbol. Realmente estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación. Ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Sebastián Saja, fue una charla muy sincera y profunda analizando todo este semestre. Analizamos los últimos partidos y en esta charla, que duró casi una hora, entendíamos que era un momento donde el sentir marcaba que con todo lo que venía sucediendo lamentablemente era un final de ciclo”, explicó.

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*El público de Racing fue a despedir a Costas

“Gustavo también estaba de acuerdo con nuestro análisis, porque es alguien del fútbol. Sentíamos que este plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo después de todo lo que pasó en los últimos partidos. Del clásico en adelante han pasado cosas realmente insólitas y que marcan lo que vengo diciendo: era un final de ciclo. Me duele decirlo, es un momento duro, pero creo que había que hacerlo porque lo pedía un poco este grupo”, agregó el máximo dirigente de la institución de Avellaneda.

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Una vez que se terminó la charla de Milito con los medios, un grupo de hinchas se metió en la zona del estacionamiento del estadio, colgó banderas en favor de Costas y apuntó contra el presidente por su salida. “¡Con Costas no se jode!”, “Milito botón” y “Gustavo es Racing, Milito no”, fueron los cánticos que más sonaron mientras el ex defensor, que en su última etapa logró los títulos de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, saludaba a todos los que se acercaron a despedirlo.

“Obviamente con Sebastián hablamos con ellos, pero los jugadores nunca van a decir la decisión que tenga que tomar algún directivo. No lo dijeron, pero uno lo siente. Somos gente del fútbol y hemos estado en situaciones similares como futbolistas. Uno puede percibir que necesitaban algo distinto”, mencionó el presidente.

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“Somos todos responsables, yo en primer lugar como presidente del club y máxima autoridad. Duele porque es Gustavo, porque siempre he tenido una gran relación con él, porque con Sebastián Saja estuvimos muy cerca suyo en todo momento. Disfrutamos un 2025 espectacular, pero este semestre ha sido muy difícil y sentíamos que era la hora del cambio de aire”, sumó el actual presidente del club de Avellaneda.

Diego Milito y Gustavo Costas (Racing Club)

Tras la salida de Costas y su cuerpo técnico, asumirán de manera interina Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued para los dos partidos que le quedan a la Academia en el semestre. Racing recibirá el miércoles 27 de mayo a Independiente Petrolero de Bolivia en el último duelo por la Sudamericana -ya quedó eliminado- y el domingo 31 enfrentará a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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En el último semestre, Racing terminó en el 16° puesto de la Tabla Anual con 21 puntos. En el Torneo Apertura fue octavo en la Zona B, avanzó a los playoffs, eliminó a Estudiantes de La Plata en octavos de final y quedó afuera en cuartos de final ante Rosario Central como visitante.

La etapa final de Costas al frente del club cerró con 134 partidos, 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas, con una efectividad del 58%. En ese período condujo a Racing a ganar la Copa Sudamericana de 2024 en la final ante Cruzeiro y la Recopa Sudamericana de 2025 en la serie frente a Botafogo, que entonces era el campeón de la Libertadores.

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Ese recorrido explica el contraste entre los trofeos recientes y el desenlace de su ciclo. El otro golpe del semestre fue justamente la Sudamericana en la que Racing no logró superar la primera fase en un grupo que compartió con Botafogo, Caracas e Independiente Petrolero de Bolivia.

Costas y una de sus clásicas celebraciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

Costas había regresado a Racing en 2024 después de la salida de Fernando Gago. Llegó con una trayectoria en la que había sido campeón con Alianza Lima en Perú, con Cerro Porteño en Paraguay, con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y había sumado cinco títulos con Independiente Santa Fe de Colombia. Ese palmarés fue uno de los argumentos de su vuelta a Avellaneda para cortar una sequía internacional de 36 años. Lo consiguió con la consagración continental de 2024, aunque ese antecedente no alcanzó para sostenerlo tras la eliminación actual.

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La primera experiencia de Costas como entrenador de Racing fue en 1999, cuando reemplazó a Ángel Cappa. En esa etapa dirigió 56 partidos oficiales en dupla con el ídolo Humberto Bocha Maschio, con 14 triunfos, 18 empates y 24 derrotas. Ese ciclo incluyó 19 partidos del Clausura 1999, 19 del Apertura 1999, seis de la Copa Mercosur y 12 del Clausura 2000. Su segunda etapa comenzó en 2007, después de pasos por el fútbol peruano y paraguayo, cuando volvió a Avellaneda para sustituir a Mostaza Merlo.

En ese segundo período dirigió 24 encuentros: los últimos seis del Clausura y 18 del Apertura, con nueve victorias, cinco empates y 10 derrotas. También disputó seis clásicos sin ganar, con empates ante Independiente y caídas frente a San Lorenzo, Boca Juniors y River Plate.

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La relación de Costas con Racing también se construyó desde la cancha. Como futbolista disputó 337 partidos, convirtió nueve goles y ganó la Supercopa 1988.

Tuvo dos etapas como jugador en el club: entre 1981 y 1992, y entre 1994 y 1996. Después de dos temporadas en Locarno de Suiza pasó a Gimnasia de Jujuy en 1997 y regresó a Avellaneda en 1999 para iniciar su primera experiencia como entrenador junto a Maschio.