El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

Machuca, Garcés y Holgado podrán volver a jugar tras ser sancionados

Tras cuatro meses de suspensión por una sanción de la FIFA relacionada con la falsificación de documentos para naturalización y participación con la selección de Malasia, tres futbolistas argentinos han quedado otra vez aptos para competir gracias a una medida cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La autoridad internacional permitió provisionalmente que Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado retomen sus carreras mientras avanza el trámite de sus apelaciones, priorizando su derecho a ejercer la profesión como futbolistas. La decisión representa una suspensión temporaria de la pena original, aunque no modifica el fondo del caso ni anticipa una resolución definitiva.

La habilitación también beneficia a jugadores de otras nacionalidades implicados: el español Gabriel Felipe Arrocha (Unionistas de Salamanca), el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo y los españoles Jon Irazábal Iraurgui y el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano, todos ellos vinculados al Johor Darul Ta’zim FC de Malasia.

Imanol Machuca podría volver a Vélez (REUTERS/Agustin Marcarian)

El TAS fundamentó la autorización temporal en el respeto al derecho de los futbolistas a trabajar hasta que se dilucide su grado de responsabilidad en las supuestas irregularidades.

La investigación se originó a partir de una queja tras la goleada 4-0 de Malasia ante Vietnam en la tercera ronda clasificatoria a la Copa Asiática 2027. El artículo 22 del Código Disciplinario es taxativo: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”. Además, señala la posibilidad de que clubes y asociaciones sean responsables si la irregularidad provino de su estructura dirigencial o planteles.

Desde el club Alavés, que había incorporado a Garcés, confirmaron mediante un comunicado que el defensor ya se encuentra disponible para ser convocado por el técnico Eduardo Coudet. En paralelo, Vélez Sarsfield inició gestiones con el Fortaleza de Brasil para repatriar a Machuca, tras el descenso del equipo brasileño y la reciente habilitación. La negociación se encuentra avanzada y podría desembocar en una nueva etapa del mediocampista en el club de Liniers.

La sanción de 12 meses fue impuesta en septiembre de 2025 por la FIFA, luego de descartar la autenticidad de documentos presentados por la Federación Malaya que intentaban probar la ascendencia malaya de los jugadores. En el caso de Machuca, la entidad informó que la Federación Malaya incorporó un certificado de nacimiento correspondiente a su abuela, Concepción Águeda Alaniz, supuestamente nacida el 16 de agosto de 1954 en Penang, Malasia. Sin embargo, se determinó que el nacimiento ocurrió en Roldán, provincia de Santa Fe.

Respecto a Garcés, la FIFA detalló que el certificado presentado por la Federación Malaya afirmaba que su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, nació el 29 de mayo de 1930 en Penang, aunque la investigación concluyó que la fecha y lugar verdaderos corresponden a Villa María, provincia de Santa Fe.

Para Holgado, lo aportado por la Federación Malaya incluía un certificado de nacimiento de su abuelo, Omar Eli Holgado Gardón, fechado el 27 de junio de 1975, que indicaba un nacimiento el 27 de julio de 1932 en George Town, Malasia. Las pruebas determinaron que el nacimiento fue en Caseros, provincia de Buenos Aires.