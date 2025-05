“¿Crees que quise pegarte?“: el tenso cara a cara en la red entre dos tenistas que desató abucheos en el Masters de Roma

Un tenso intercambio en la red marcó el desenlace del enfrentamiento entre Arthur Fils y Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, donde el francés se impuso al griego con parciales de 2-6, 6-4 y 6-2. El incidente comenzó tras un pelotazo al cuerpo que el número 19 en el ranking ATP le lanzó a su rival durante el segundo set, lo que generó un cruce de palabras entre ambos tenistas al finalizar el partido.

El momento de la discordia se produjo en el séptimo juego de la segunda manga, cuando el marcador estaba igualado 3-3. Tsitsipas ejecutó un drop shot que Fils logró devolver con dificultad, dejando una pelota fácil para el griego. Este respondió con un revés potente que impactó en la espalda de su rival, quien apenas tuvo tiempo de girarse. Aunque este se disculpó de inmediato, el tenista galo expresó su descontento durante el saludo protocolar en la red, señalando que la acción no era necesaria, especialmente después de haber sido ampliamente superado en el primer set.

En el intercambio de palabras, Tsitsipas intentó justificar su golpe, preguntando: “¿Tú creés que yo quise pegarte en la cara?”. Fils respondió que sabía que no había sido intencional, pero el griego continuó explicando que buscaba superar la parte más alta de la red. Finalmente, después de una extensa charla en la que ambos intercambiaron su punto de vista, terminaron coincidiendo en que no había problemas personales, mientras el umpire intervenía para mediar y el público abucheaba desde las gradas del Foro Itálico.

En declaraciones posteriores al encuentro, Fils reflexionó sobre el incidente y su desempeño. Según consignó Tennis TV, el francés comentó que, aunque el pelotazo al cuerpo formaba parte del juego, utilizó esa situación como una motivación adicional para luchar. “Le dije en la red que estuvo jugando increíble en el primer set, me estaba matando con su derecha y su revés. Luego, en el segundo, empecé a encontrar el ritmo y la forma de luchar”, explicó.

A esto, agregó: “Me cae bien, es un gran tipo, un gran campeón. Estuvo un poco apretado a mitad del segundo set. Fue a por mi cuerpo. Es parte del juego, no tiene nada de malo. Pero traté de encontrar una manera de luchar, así que encontré este tipo de excusa para luchar. Y está bien, me dijo al final que no iba a por mi cuerpo y yo le dije ‘lo sé’. Está bien, todo está bien. Solo necesitaba encontrar una manera de luchar”.

Además, destacó las cualidades de Tsitsipas, calificándolo como “uno de los mejores jugadores en polvo de ladrillo, su derecha es un arma poderosa” y subrayando la importancia de presionarlo para evitar que tomara el control del partido.

El cruce en la red entre Fils y Tsitsipas (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El partido, que comenzó con un dominio absoluto de Tsitsipas, dio un giro en el segundo set. El número 19 del mundo mostró un juego sólido en el primer parcial, destacándose con 10 golpes ganadores y una estrategia precisa en los intercambios largos. Sin embargo, Fils, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, logró ajustar su juego y encontrar su ritmo, lo que le permitió igualar el marcador y tomar el control en el set decisivo.

El tercer set fue un despliegue de confianza por parte del francés, quien rompió el servicio de Tsitsipas en el primer juego y encadenó una racha de cuatro juegos consecutivos. El griego, que había cedido su primer saque, no pudo recuperar terreno y terminó cediendo el partido ante un Fils que se mostró imparable en los momentos clave.

Con esta victoria, Fils aseguró su lugar en los octavos de final del torneo, donde enfrentará al alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y actual campeón en Roma. El alemán avanzó tras vencer cómodamente al lituano Vilius Gaubas, número 154 del ranking, con parciales de 6-4 y 6-0. De esta manera, Sascha busca defender los 1000 puntos obtenidos el año pasado y mantener su posición en el ranking de cara al próximo Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.