Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Flavio Azzaro y Sol Nobile celebran el nacimiento de Piero, su primer hijo, tras un susto médico durante la internación (@solchunobile)

La vida de Flavio Azzaro cambió para siempre. El periodista anunció el nacimiento de Piero, su primer hijo junto a Sol Nobile, y compartió con sus seguidores la felicidad por la llegada del bebé. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración absoluta estuvo atravesado por un susto médico que los llenó de miedo y los obligó a atravesar horas de angustia en el hospital.

Acostumbrado a la exposición mediática, a los debates encendidos y a no esquivar ninguna polémica en el mundo del fútbol, el periodista deportivo mostró esta vez su faceta más íntima y vulnerable. Lejos del personaje combativo que lo caracteriza en pantalla, se mostró como un padre primerizo conmovido, agradecido y profundamente emocionado.

El periodista deportivo mostró su faceta más íntima y agradecida al compartir la recuperación de su hijo Piero en redes sociales

Fue a través de sus redes sociales donde racinguista y su esposa compartieron un mensaje conjunto tras recibir el alta médica. “Gracias a Dios ya estamos los tres en casa. Conocimos lo que es tener miedo de verdad, pero Piero es un campeón, lo más fuerte y valiente que conocimos en nuestras vidas”, escribieron, acompañando el texto con imágenes tomadas en la habitación del Hospital Italiano, donde el bebé permaneció internado algunos días bajo observación.

Aunque no detallaron cuál fue el problema de salud que complicó las primeras horas de vida de su hijo, sí dejaron en claro que atravesaron un momento delicado. El recién nacido debió permanecer internado para controles médicos, lo que puso a prueba la templanza de la pareja en su debut como padres. “Nos enseñó tantas cosas en estos pocos días. Esperamos estar a la altura de semejante bebé”, agregaron, reflejando la mezcla de miedo y aprendizaje que suelen acompañar los inicios de la paternidad.

Piero, el recién nacido, permaneció internado en el Hospital Italiano bajo observación durante sus primeros días de vida

Las imágenes que compartieron hablan por sí solas. En una de ellas, se lo ve a Azzaro con ambo celeste, minutos antes de convertirse en padre, con la sonrisa nerviosa de quien sabe que está por vivir uno de los momentos más trascendentes de su vida. En otra postal, sostiene a Piero en brazos, envuelto en mantas claras y con gorrito, mientras intenta asimilar la intensidad de lo vivido. También hubo espacio para la ternura: la huellita del recién nacido, un recuerdo que quedará para siempre en la memoria familiar.

El regreso a casa tuvo un condimento especial. El alta coincidió con una fecha significativa para la pareja, lo que convirtió el momento en una celebración doble. “Hoy es mi cumple y no hay mejor regalo de la vida que estar los tres juntos en casa”, expresó Sol, dejando en claro que, después del susto, lo único importante era estar reunidos y con Piero sano.

El alta médica permitió que la familia Azzaro-Nobile regresara a casa justo en el cumpleaños de Sol, marcando una doble celebración

El periodista también agradeció públicamente al equipo médico que acompañó la situación: “Gracias a todos los que preguntaron, nos acompañaron y tuvieron en sus oraciones a Piero. Los queremos un montón, fue solo un susto y una anécdota que queda en el pasado. Gracias también al Hospital Italiano que lo cuidó tan tan bien y lo trajo a casa sano y salvo”. Las palabras transmiten alivio y gratitud tras días de incertidumbre.

El nacimiento de Piero marca un nuevo capítulo en la historia de amor entre Flavio y Sol. La pareja se conoció hace siete años siendo vecinos, cuando una charla casual en la pileta del edificio se transformó en el inicio de un vínculo que fue creciendo con el tiempo. Se casaron en marzo de 2022 y compartieron viajes y proyectos laborales, consolidando una relación que hoy suma un nuevo integrante.

Sol Nobile, traductora y profesora, apoyó a Flavio Azzaro tanto en lo profesional como en el inicio de su paternidad

Sol Nobile, traductora y profesora de inglés, acompañó a Azzaro en su transformación profesional, desde sus años como panelista en televisión hasta convertirse en productor y referente del streaming deportivo. Ahora, ambos comienzan el desafío más importante: la crianza de su hijo.

En el mensaje final dedicado a Piero, la emoción fue absoluta: “Ahora a disfrutar la vida. Sos mejor de lo que soñamos. Todavía no sabemos a quién saliste tan tan lindo. Acá estamos con papá para acompañarte y amarte por siempre”. Las palabras resumen la intensidad de los primeros días y la certeza de que, pese al susto, el amor es más fuerte.