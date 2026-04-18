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Conmoción en el automovilismo: un piloto murió tras un accidente en Nürburgring en el que estuvieron involucrados siete vehículos

Juha Miettinen, de 66 años, perdió la vida después de una trágica colisión en el histórico circuito alemán en una carrera en la que estaba participando Max Verstappen

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El piloto Juha Miettinen perdió la vida en un incidente en el que se vieron involucrados siete vehículos

Un accidente múltiple durante una carrera de cuatro horas de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en el histórico circuito alemán provocó la muerte del piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años, y obligó a detener de forma definitiva la actividad en la pista programada para el sábado. La organización del evento confirmó mediante un comunicado oficial que el piloto falleció después de quedar involucrado en un incidente en el que participaron siete vehículos a la altura del valle de Klostertal.

Al cierre de la jornada, Walter Hornung, director de carrera, anunció que, Miettinen, conductor del BMW 325i Nº 121, falleció en el centro médico tras no responder a las maniobras de reanimación, según la declaración leída ante la prensa en el Nürburgring. La misma fue posteriormente difundida en redes sociales.

Juha Miettinen
Juha Miettinen falleció en el impactante accidente en Nürburgring (@991rsr)

“Tras la colisión entre varios vehículos, el control de la carrera detuvo inmediatamente la carrera para permitir una extensa recuperación y operaciones de rescate. A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos de emergencias no pudieron salvar al conductor involucrado, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), después de haber sido extraído del vehículo; el conductor murió en el Centro Médico después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos", confirmó la organización mediante un comunicado oficial.

Al mismo tiempo, aseguraron que el resto de los involucrados están fuera de peligro: “Los otros seis conductores involucrados fueron trasladados al Centro Médico y a los hospitales cercanos para someterse a exámenes preventivos. Ninguno de los heridos está en una condición mortal”.

Una de las pocas imágenes que se viralizaron del accidente, ya que la transmisión oficial no mostró el lugar de la colisión
Una de las pocas imágenes que se viralizaron del accidente, ya que la transmisión oficial no mostró el lugar de la colisión

En la tercera vuelta de la prueba de cuatro horas, celebrada el sábado y reconocida por la participación especial de Max Verstappen, la carrera fue interrumpida con bandera roja antes de llegar a la media hora por una colisión múltiple en la curva a la entrada del tramo empinado de Klostertal. La magnitud del accidente fue tan grande que la transmisión oficial no mostró en ningún momento el lugar del impacto.

“El accidente se produjo en la tercera vuelta de la carrera, a la salida del valle de Klostertal, en la curva a la derecha cerca de la entrada a la sección empinada. En total se vieron involucrados siete vehículos. El accidente bloqueó la vía en la curva a la entrada del tramo pronunciado, provocando un atasco. Posteriormente, varios vehículos atrapados en el atasco fueron desviados hacia los boxes en sentido contrario al flujo de tráfico en el Nordschleife. Aún se desconoce la causa del accidente”, informó el portal Motorsport en su sección de Alemania.

Mediante un comunicado oficial por parte de las autoridades de Nürburgring, los coches involucrados fueron identificados por sus dorsales: 27 (Aston Martin Vantage AMR GT3), 111 (BMW 325i E90), 121 (BMW 325i e90, pilotado por Miettinen), 410 (Porsche Cayman GTS), 448 (Porsche Cayman CM12), 503 (Toyota Supra) y 992 (Porsche 911 GT3 Cup Manthey 992.1).

Juha Miettinen
El vehículo que manejaba Juha Miettinen (@991rsr)

La muerte de Juha Miettinen ha marcado un trágico precedente: desde 2013, cuando el alemán Wolf Silvester falleció en otro accidente en el Nordschleife, no se había registrado un deceso de piloto en competición en este trazado histórico. La edición del sábado, que ya había generado expectación por la planeada participación de Verstappen, fue cancelada oficialmente poco después de la rueda de prensa y no será clasificatoria.

La consecuencia fue la suspensión definitiva de la NLS4 y el anuncio de que la reanudación del calendario seguiría el domingo con la prueba NLS5, considerada la última gran cita previa a las 24 Horas de Nürburgring previstas para el 16 y 17 de mayo. Durante la mañana del domingo se programaron las sesiones clasificatorias, incluidas las pruebas contrarreloj para determinar las posiciones de salida, antes del inicio de la carrera a las 13:00.

En respuesta directa a la tragedia, los organizadores establecieron que se rendirá homenaje a Juha Miettinen con un minuto de silencio en la parrilla de salida de la NLS5, reafirmando el impacto del accidente en la comunidad automovilística internacional.

EL COMUNICADO OFICIAL COMPLETO

El mensaje en redes en el que confirmaron la muerte del piloto
El mensaje en redes en el que confirmaron la muerte del piloto

Durante la primera carrera de las eliminatorias ADAC 24h de Nürburgring (18 de abril de 2026), se produjo un grave accidente con siete competidores en las primeras etapas de la carrera. Tras la colisión entre varios vehículos, el control de la carrera detuvo inmediatamente la carrera para permitir una extensa recuperación y operaciones de rescate.

A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos de emergencias no pudieron salvar al conductor involucrado, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), después de haber sido extraído del vehículo; el conductor murió en el Centro Médico después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos.

Los otros seis conductores involucrados fueron trasladados al Centro Médico y a los hospitales cercanos para someterse a exámenes preventivos Ninguno de los heridos está en una condición mortal.

La carrera no se reanudará el sábado por la noche. Los pensamientos de todos los involucrados en las 24 Horas de Nürburgring están con la afligida familia de Juha Miettinen.

Un minuto de silencio se mantendrá en memoria del competidor tardío de motor durante la formación de la parrilla para la carrera del domingo a las 13:00.

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