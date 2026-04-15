La entrevista entre un periodista y una hincha de Boca antes del partido que se hizo viral: “No me molesta si me das tu Instagram”

El periodista que se enamoró de una entrevistada en vivo

En la previa al encuentro entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, un intercambio en vivo entre el periodista Nicolás Lauces y una hincha del Xeneize en las inmediaciones de la Bombonera se volvió viral tras una inesperada reacción transmitida por el canal de streaming AZZ.

Durante la entrevista, la conversación dio un giro cuando el cronista intentó que la fanática —originaria de Lanús— siguiera la cuenta del medio en redes sociales. A pesar de la negativa inicial, el periodista aclaró en directo que no compartiría su cuenta personal de Instagram. La hincha respondió: “No me molesta si me lo pasás”, provocando la sorpresa y risas entre el equipo de producción y el estudio, que se oyó de fondo.

El diálogo, que en principio se enfocó en el presente del equipo dirigido por Claudio Úbeda y la posible llegada de Paulo Dybala en el próximo mercado de pases, derivó en una interacción distendida al descubrir ambos su procedencia en la zona sur del Gran Buenos Aires. En ese contexto, la conexión entre ambos quedó marcada por comentarios en tono de broma.

Con los bombos y platillos de los fanáticos boquenses que hacían “la previa” al match en las calles aledañas al estadio Alberto J. Armando, que vivió otra noche de Libertadores después de mucho tiempo, Luaces arremetió: “¿Sos periodista?, porque tenés buen análisis…”. La mujer respondió que estudiaba psicología, pero que era ferviente seguidora de Boca. “Nos tenés que seguir en AZZ, te paso el Instagram y tenés que suscribirte”, le recomendó el reportero. Ella accedió y fue por más: “Si me pasás el tuyo, no me molesta”.

El periodista Nicolás Luaces en su estudio junto a la entrevistada de Boca, quien posa en un entorno de playa, en una imagen compuesta que captura su relevancia mediática.

Nicolás Luaces trabaja en el canal AZZ y en el último tiempo se destacó por las entrevistas en los alrededores de las canchas. Además, condujo algunos programas en streaming y también en Radio La Red, donde también forma parte de la mesa de la programación. “¿Si hubo match? Dios lo permita, veremos. El destino dirá. El tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar, veremos”, comentó en el programa radial Reporter 910 luego del video viral. “La pasamos bien con la gente, nos divertimos, es lindo estar ahí. Muy linda ella, un beso”, concluyó.

En cuestión de horas, la cuenta de Instagram de la aficionada de Boca identificada como Daniela (@danielaiker_) pasó de ser privada a sumar más de 10.000 seguidores, luego de que la escena, en la que intercambiaron sus perfiles al aire, circulara de manera masiva en redes sociales. Entre los contenidos que comparte en su perfil público predomina el aliento a su equipo, con fotos luciendo los colores azul y oro y opiniones sobre el mercado de pases, además de postales de viajes a destinos como Punta Cana, Miami y varios lugares turísticos de Brasil. Además, se mostró durante la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes.

Boca vapuleó 3-0 a Barcelona por la segunda jornada de su grupo de Copa Libertadores y quedó como líder ya que también había derrotado en su debut ante la Universidad Católica en Chile. El próximo domingo tendrá una cita trascendental por el Torneo Apertura: visitará a River en el Monumental a partir de las 17.

La joven fanática de Boca Juniors, conocida por volverse viral en internet, posa con la camiseta de su equipo.

La joven fanática de Boca Juniors que se hizo viral posa sonriente desde un balcón con el icónico estadio La Bombonera de fondo, en un día soleado.