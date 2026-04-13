Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

River le ganó a Racing (Fotobaires)

La fase regular del Torneo Apertura se adentró en la recta final y varios equipos comienzan a definir su clasificación a los playoffs. En el marco de la fecha 14, la Tabla Anual también comienza a centrar la atención de los clubes de cara a la pelea por el ingreso a las competencias internacionales.

Este domingo se cerró con otro de los clásicos que se disputó en la fecha 14. River Plate le ganó 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y se asentó en el segundo lugar de la Tabla Anual y de la zona B con 26 unidades, únicamente superado por Independiente Rivadavia (29). El equipo del Chacho Coudet alcanzó su quinta victoria al hilo en el torneo desde que es técnico del Millonario. La Academia, por su parte, sufrió un duro golpe: quedó noveno con 18 y está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

La jornada dominical se abrió con dos empates. Newell’s igualó sin goles contra San Lorenzo en Rosario y no pudo alejarse de la zona roja: marcha 14° con 10 unidades, mientras que en la general se ubica 26°. El Ciclón, por su parte, quedó noveno con 18 unidades, afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En Vicente López, Platense y Gimnasia de Mendoza también repartieron puntos al terminar 1-1. El Calamar quedó undécimo en el grupo A con 16 unidades, mientras que el Lobo está un puesto por debajo con 13.

Huracán se hizo fuerte en Parque Patricios y se impuso por 3-1 sobre Rosario Central. Esto le permitió al Globo meterse en el sexto puesto de la zona B con 20 unidades, mientras que el Canalla quedó estancado en el quinto lugar con 21.

A la misma hora, Atlético Tucumán y Tigre igualaron 0-0. El Decano suma 10 puntos y está 13°, cerca de la zona baja en la tabla anual, mientras que el Matador marcha octavo con 18.

Huracán consiguió un importante triunfo contra Rosario Central en Parque Patricios (Fotobaires)

La decimocuarta jornada se abrió con la victoria de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata por 1-0 en el Gigante de Alberdi, algo que le permitió al Pirata escalar al cuarto lugar de la Zona B con 22 unidades.

El sábado comenzó con la victoria de Instituto por 1-0 sobre Deportivo Riestra. El Malevo profundizó su crisis y, junto con Aldosivi, son los únicos equipos que todavía no ganaron en el certamen. La Gloria escaló hasta la décima posición de la zona A con 17 puntos, mientras que el cuadro de Guillermo Duró está último con siete unidades.

Casi al mismo tiempo, en un partidazo en Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 3-1 sobre Argentinos Juniors y se asentó en la cima de la tabla anual y de la zona B con 29 puntos. Además, la Lepra mendocina se convirtió en el primer equipo en asegurar su boleto a la ronda de playoffs. El Bicho, que sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz en el primer tiempo, quedó tercero con 23.

Por su parte, Estudiantes venció de manera agónica por 2-1 a Unión de Santa Fe en La Plata. El triunfo ubicó al Pincha en la cima de la Zona A con 24 unidades, aunque puede ser superado por Vélez, que tiene 22. El Tatengue quedó cuarto con 19 puntos.

Uno de los clásicos de la jornada se disputó en La Bombonera entre Boca Juniors e Independiente, que finalizó 1-1 por los goles de Matías Abaldo y Milton Giménez, de penal. El cuadro dirigido por Claudio Úbeda cedió terreno con la cima de la zona A y quedó tercero con 21 puntos. Del otro lado, el Rojo de Avellaneda quedó séptimo con 18 unidades, mismas que Talleres de Córdoba.

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto volvió a perder, esta vez 2-1 con Barracas Central y permanece último en la Zona B con cinco unidades. El Guapo, por su parte, alcanzó las 19 unidades y sueña con clasificarse a los octavos de final.

La fecha 14 contará con sus últimos cuatro partidos el día lunes. Defensa y Justicia recibirá a Talleres de Córdoba a las 16:30. Al mismo horario, Sarmiento de Junín chocará contra Gimnasia La Plata. El duelo que se llevará todas las miradas es el Clásico del Sur: Lanús se enfrentará a Banfield en La Fortaleza a las 19:00.

Por último, el líder de la Zona A, Vélez Sarsfield, bajará el telón de la jornada con Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:30 en Liniers.

EL CRONOGRAMA Y LOS RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 10/4

BELGRANO 1-0 ALDOSIVI

Sábado 11/4

DEPORTIVO RIESTRA 0-1 INSTITUTO

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3-1 ARGENTINOS JUNIORS

ESTUDIANTES (LP) 2-1 UNIÓN DE SANTA FE

BOCA JUNIORS 1-1 INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 1-2 BARRACAS CENTRAL

Domingo 12/4

NEWELL’S 0-0 SAN LORENZO

PLATENSE 1-1 GIMNASIA DE MENDOZA

HURACÁN 3-1 ROSARIO CENTRAL

ATLÉTICO TUCUMÁN 0-0 TIGRE

Racing 0-2 River Plate

Lunes 13/4

16.30: Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba

16.30: Sarmiento vs. Gimnasia La Plata

19.00: Lanús vs. Banfield

21.30: Vélez vs. Central Córdoba

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL