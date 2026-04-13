Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El histórico periodista deportivo falleció a los 87 años

A sus 87 años, falleció Julio Ricardo, figura central del periodismo deportivo argentino y dueño de una extensa trayectoria en radio, televisión y dirección institucional, en un contexto marcado por la reciente pérdida de otros nombres históricos del sector. El periodista, que inició su carrera en 1957 y fue una voz reconocida durante más de seis décadas en medios argentinos, murió en la Clínica Zabala. Con el correr de las horas, grandes figuras del deporte y excompañeros se despidieron del histórico comentarista.

Uno de los saludos más emotivos fue el de Víctor Hugo Morales, con quien fue dupla durante varios años. “Hoy tenemos una tristeza más. Una racha tremenda en el mundo del deporte. Ha muerto Julio Ricardo. Directamente en el mundo del periodista, el hombre más elegante espiritualmente que hemos conocido. Posiblemente, la persona más querida en función del buen tipo que siempre fue. Consagrado. Creo que a los 25 años ya era el comentarista de José María Muñoz. Esto marca también una historia profesional de excepción desde el mismo comienzo”, comentó en su programa de Radio 750, La Mañana.

A esto, sumó: “Muchísimos años... Comentarista de los relatos que yo realizaba. Compañero de viaje como pocos, charlista excepcional. Lleno de recuerdos, de historia, de personajes. Pero esencialmente, una bellísima persona. Alguien con un espíritu que contagiaba lo mejor de la vida. La buena onda, el hecho de ser muy directo, muy derecho, muy noble. Un gran personaje del mundo deportivo”.

En el cierre, Víctor Hugo Morales se despidió de su excompañero: “Se nos fue también Julio Ricardo. Ya nos veremos, por supuesto. Va el abrazo grande por todo lo vivido, y va el abrazo grande de todos los que recuerdan aquel estilo inconfundible. Tan elegante en el micrófono, como en la vida”.

El saludo de Ubaldo Fillol a Julio Ricardo

“Se fue Julio Ricardo a los 87 años. Era igual como jefe que como compañero. Se fue aplaudido por todos cuando dejó la Dirección en Canal 7. Se fue un maestro. En el cielo se escuchará: ‘Desde esta atalaya’. Y sabremos que estarás presente. Gracias por todo, descansá en paz”, escribió el periodista Néstor Centra en sus redes.

Ubaldo Fillol, ex arquero de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina en 1978, también lo despidió: “Hasta siempre, querido Julio Ricardo. Abrazo del alma para sus familiares y amigos más cercanos. Se fue un grande del periodismo deportivo”.

Otro de los grandes periodistas deportivos que lo despidió fue Walter Nelson. “Coincidí en un montón de eventos con él y tuve charlas muy futboleras. Julio, como con Marcelo (Araujo) y Chequis, es de lo mejor. Estamos hablando de uno de los grandes del periodismo. Yo crecí a través de Julio, de Chequis. Da la impresión de que el señor quiere tener una mesa bien futbolera. Se va a jactar de eso llevándose a los más grandes. Yo imagino, esto lo digo para desdramatizar un poquito la pérdida de otro grande del periodismo argentino”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Al mismo tiempo, agregó: “No solo era periodista deportivo. Con él te sentabas a hablar y, recuerdo, tenía charlas que no han tenido nada que ver con el deporte. Hablábamos de política, de cine. Era de un nivel cultural superlativo. Tenía una discusión que hoy no abunda”.

La despedida de Néstor Centra a Julio Ricardo

“Hoy el pasaje La Nave tiene un crespón. Y la esquina de Ristretto, también. Andá tranquilo, Julio. Allí donde estás llegando, los monaguillos de Santa Julia son bienvenidos”, escribió Julio Lagos, otro de sus compañeros en la profesión.

El periodista Leonardo Gentili le dedicó un posteo en sus redes: “Murió Julio Ricardo. Maestro de la vida y el periodismo. Siempre un consejo a mano, la humildad y sabiduría para guiar a los demás. Cultor del buen decir y los buenos gestos. Mi profesor en la escuela de periodismo y mi compañero en Radio Nacional. Tus enseñanzas son tu legado”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también le dedicó un sentido mensaje para despedirlo: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su profundo pesar por el fallecimiento del periodista Julio Ricardo, una voz inconfundible del relato y el análisis que marcó a generaciones de hinchas del fútbol argentino. A lo largo de su extensa trayectoria, Julio Ricardo supo transmitir la pasión por nuestro deporte con profesionalismo, respeto y un estilo único que lo convirtió en un referente indiscutido de los medios deportivos. En este momento de dolor, la AFA acompaña a sus familiares, amigos y colegas, y rinde homenaje a su legado, que permanecerá para siempre en la memoria del fútbol argentino”.

El saludo de Leonardo Gentilli a Julio Ricardo

Julio Ricardo, nacido el 18 de agosto de 1939 en Buenos Aires, comenzó su labor periodística a los 18 años en Noticias Gráficas. Desde sus primeras transmisiones junto a Héctor de Thomas en Radio Porteña, sumó experiencia como cronista, analista y comentarista, desplegando su actividad en canales de televisión como el 9, 11 y 13, además de radios históricas como Colonia y Nacional.

Entre los años 1967 y 1972, José María Muñoz lo integró como comentarista de Radio Rivadavia, afianzando una tradición de voces como Enzo Ardigó y Enrique Macaya Márquez en el dial deportivo. Su presencia se consolidó en el ámbito televisivo en la década de 1990 como conductor de Tribuna Caliente, programa en el que compartió pantalla con Antonio Carrizo, Guillermo Nimo y Cherquis Bialo, bajo la producción de Gerardo Sofovich.

El entorno familiar de Ricardo resultó decisivo para su vocación. Su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, junto a sus tíos ligados a los medios y la docencia, le transmitió una cultura de lectura y apertura intelectual. Su capacidad de análisis y adaptación se reflejó durante las décadas de 1970 y 1980, en la disputa entre “menottistas” y “bilardistas”. Consultado al respecto, Ricardo afirmó a Canal de la Ciudad: “No me ‘afilié’ a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”.

El saludo de la AFA a Julio Ricardo

A partir de 2002, Ricardo volvió a Radio Nacional como comentarista junto a Walter Saavedra y Héctor Drazer, y entre 2009 y 2013 integró el equipo de Fútbol para Todos bajo el liderazgo de Marcelo Araujo.

En noviembre de 2024, la Legislatura porteña reconoció a Ricardo como “personalidad destacada del periodismo deportivo argentino”. En respuesta, Ricardo agradeció el reconocimiento y evocó el festejo ciudadano tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: “Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz, de no vivir en guerra ni en grietas de manera permanente. Fue excepcional lo de ese día”, señaló el periodista durante el homenaje.

Su trayectoria, que abarcó más de seis décadas atravesadas por cambios profundos en la cobertura del deporte en la Argentina, se distingue por la continuidad, el profesionalismo y el compromiso intelectual transmitido desde su entorno familiar a las nuevas generaciones del periodismo deportivo argentino, como enfatizó el homenaje de la Legislatura en 2024.