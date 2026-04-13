Deportes

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El delantero del Millonario puso el 1-0 en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Apertura

Guardar

River Plate llegó al Cilindro de Avellaneda con la premisa de continuar por la senda del triunfo ante Racing, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. El Millonario, que pasó algunos momentos de zozobra en el inicio del partido, golpeó primero con un tanto de Facundo Colidio.

La jugada previa al gol generó el reclamo de todos los jugadores de Racing, que pidieron penal por un choque de Marcos Acuña contra Ezequiel Cannavo. Ese fue el origen del tanto del equipo del Chacho Coudet, pero no hubo infracción. El Huevo, que fue recibido con hostilidad por parte de la hinchada de la Academia, puso a correr a Colidio con un pelotazo largo.

Pese a que parecía que Marcos Rojo iba a cerrar con facilidad y la jugada se iba a diluir en un despeje, el defensor con pasado en Boca Juniors no pudo cortar y el optimismo del delantero de River dio sus frutos: ganó el balón y quedó solo de cara al arco.

El festejo de Colidio (X: @RiverPlate)
El festejo de Colidio (X: @RiverPlate)

Una vez que controló la pelota, Colidio corrió a toda velocidad hacia la posición en la que se encontraba el arquero Facundo Cambeses. Sin apurarse y con paciencia, el atacante se acomodó, abrió el pie y puso el 1-0, que significó su 29° gol en 123 partidos oficiales con la camiseta del Millonario.

Este fue el segundo tanto consecutivo de Colidio en el certamen local. El delantero que hizo inferiores en Boca Juniors había cortado una sequía de 26 encuentros cuando anotó en el 3-0 frente a Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. Antes de eso, su último gol oficial había sido el 19 de julio de 2025, durante una victoria contundente ante Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura.

“Facundo para mí es segunda punta, me gusta jugar con dos delanteros siempre. Estoy seguro de que es un jugador que va a andar muy bien y la gente lo va a aplaudir. A todos nos han puteado. No hay misterios ni secretos, la única realidad es laburar. No enojarse con la gente es fundamental”, había declarado el Chacho Coudet tras la victoria frente al Pirata.

River estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 44, cuando un remate de Sebastián Driussi fue desviado accidentalmente por Agustín García Basso. Racing, por su parte, rozó el empate a los 39 minutos, pero un disparo de Ezequiel Cannavo dentro del área fue bloqueado por la defensa millonaria.

Ya en el complemento, Colidio volvió a ser protagonista. El ex jugador del Inter de Italia y Tigre recuperó la pelota en la mitad de la cancha, se dispuso a correr, pero Marco Di Cesare lo cortó con falta. Pese a que todo River reclamó tarjeta roja, el árbitro Sebastián Zunino consideró que la acción solo ameritaba una amonestación para el futbolista de Racing.

Las malas noticias continuaron llegando para la Academia. Pasada la media hora del segundo tiempo, Marcos Rojo se fue expulsado por una agresión sobre Lucas Martínez Quarta. Finalmente, Driussi fue que puso el 2-0 definitivo a poco de que el partido culmine.

“Fue un partido muy duro. Nos llevabamos los tres puntos y es lo importante. Racing no nos permitió plasmar nuestro juego, pero hay que saber jugar estos partidos. Siempre estuve tranquilo. Hay que estar preparado y esforzarse día”, comentó Colidio una vez finalizado el partido en díalogo con ESPN.

Ambos tendrán compromisos internacionales entre semana: River recibirá a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana, el miércoles a las 21:30 en el Monumental; mientras que Racing hará lo propio con Botafogo, ese mismo día y por la misma competición, pero a las 19.

En cuanto al certamen local, el Millonario tendrá que afrontar el Superclásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors, el domingo 19 de abril a las 17. La Academia, en tanto, jugará con Aldosivi ese mismo día a las 13:30.

Temas Relacionados

River PlateFacundo ColidioMarcos RojoRacingdeportes-argentina

Últimas Noticias

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

Driss El Jabali firmó una obra de arte que impulsa al Maghreb Fez al liderazgo en Marruecos y lo posiciona como candidato al galardón internacional

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

Lewis Holtby, del NAC Breda, sufrió un profundo corte en su pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner, del Fortuna Sittard

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

La Bombonera será el escenario de este choque por la segunda fecha del Grupo D del certamen continental. El comentario del uruguayo Sergio Núñez que encendió la previa

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

Con gol de Colidio, River Plate le gana a Racing por el Torneo Apertura: Marcos Rojo fue expulsado en la Academia

El equipo de Gustavo Costas recibe al Millonario de Chacho Coudet, que arriba al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium

Con gol de Colidio, River Plate le gana a Racing por el Torneo Apertura: Marcos Rojo fue expulsado en la Academia

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

El equipo dirigido por Diego Placente logró el objetivo tras un partido muy disputado ante La Verde. El encuentro se disputó en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar
DEPORTES
El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate le gana a Racing por el Torneo Apertura: Marcos Rojo fue expulsado en la Academia

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

TELESHOW
Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Sofía Gonet contó cómo es su vínculo con Homero Pettinato: “Estoy haciendo terapia cuatro veces por semana”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

INFOBAE AMÉRICA

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes