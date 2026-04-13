Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

River Plate llegó al Cilindro de Avellaneda con la premisa de continuar por la senda del triunfo ante Racing, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. El Millonario, que pasó algunos momentos de zozobra en el inicio del partido, golpeó primero con un tanto de Facundo Colidio.

La jugada previa al gol generó el reclamo de todos los jugadores de Racing, que pidieron penal por un choque de Marcos Acuña contra Ezequiel Cannavo. Ese fue el origen del tanto del equipo del Chacho Coudet, pero no hubo infracción. El Huevo, que fue recibido con hostilidad por parte de la hinchada de la Academia, puso a correr a Colidio con un pelotazo largo.

Pese a que parecía que Marcos Rojo iba a cerrar con facilidad y la jugada se iba a diluir en un despeje, el defensor con pasado en Boca Juniors no pudo cortar y el optimismo del delantero de River dio sus frutos: ganó el balón y quedó solo de cara al arco.

El festejo de Colidio (X: @RiverPlate)

Una vez que controló la pelota, Colidio corrió a toda velocidad hacia la posición en la que se encontraba el arquero Facundo Cambeses. Sin apurarse y con paciencia, el atacante se acomodó, abrió el pie y puso el 1-0, que significó su 29° gol en 123 partidos oficiales con la camiseta del Millonario.

Este fue el segundo tanto consecutivo de Colidio en el certamen local. El delantero que hizo inferiores en Boca Juniors había cortado una sequía de 26 encuentros cuando anotó en el 3-0 frente a Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. Antes de eso, su último gol oficial había sido el 19 de julio de 2025, durante una victoria contundente ante Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura.

“Facundo para mí es segunda punta, me gusta jugar con dos delanteros siempre. Estoy seguro de que es un jugador que va a andar muy bien y la gente lo va a aplaudir. A todos nos han puteado. No hay misterios ni secretos, la única realidad es laburar. No enojarse con la gente es fundamental”, había declarado el Chacho Coudet tras la victoria frente al Pirata.

River estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 44, cuando un remate de Sebastián Driussi fue desviado accidentalmente por Agustín García Basso. Racing, por su parte, rozó el empate a los 39 minutos, pero un disparo de Ezequiel Cannavo dentro del área fue bloqueado por la defensa millonaria.

Ya en el complemento, Colidio volvió a ser protagonista. El ex jugador del Inter de Italia y Tigre recuperó la pelota en la mitad de la cancha, se dispuso a correr, pero Marco Di Cesare lo cortó con falta. Pese a que todo River reclamó tarjeta roja, el árbitro Sebastián Zunino consideró que la acción solo ameritaba una amonestación para el futbolista de Racing.

Las malas noticias continuaron llegando para la Academia. Pasada la media hora del segundo tiempo, Marcos Rojo se fue expulsado por una agresión sobre Lucas Martínez Quarta. Finalmente, Driussi fue que puso el 2-0 definitivo a poco de que el partido culmine.

“Fue un partido muy duro. Nos llevabamos los tres puntos y es lo importante. Racing no nos permitió plasmar nuestro juego, pero hay que saber jugar estos partidos. Siempre estuve tranquilo. Hay que estar preparado y esforzarse día”, comentó Colidio una vez finalizado el partido en díalogo con ESPN.

Ambos tendrán compromisos internacionales entre semana: River recibirá a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana, el miércoles a las 21:30 en el Monumental; mientras que Racing hará lo propio con Botafogo, ese mismo día y por la misma competición, pero a las 19.

En cuanto al certamen local, el Millonario tendrá que afrontar el Superclásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors, el domingo 19 de abril a las 17. La Academia, en tanto, jugará con Aldosivi ese mismo día a las 13:30.