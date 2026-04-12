Así afecta el clima a la estrategia y los sueños de quienes buscan un nuevo récord en el maratón

La temperatura óptima para lograr tu mejor marca en un maratón se sitúa entre cuatro y diez grados Celsius, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos corredores sostienen que el mejor maratón se logra en una jornada soleada y agradable, pero la evidencia científica muestra lo contrario: la temperatura ideal es considerablemente más baja de lo que se percibe.

Estudios realizados por la revista científica L’Équipe y analizados por el instituto de alto rendimiento deportivo INSEP y la Universidad París Descartes demuestran que el rango térmico óptimo para un maratón está entre cuatro y diez grados Celsius.

Estos trabajos, que se basaron en los seis mayores maratones internacionales, señalan que este intervalo ayuda a evitar el sobrecalentamiento del cuerpo y disminuye la fatiga prematura, incrementando así las probabilidades de lograr una marca personal sobre asfalto.

La ciencia detrás de la temperatura perfecta del maratón

El control del horario de largada y la elección de la estación del año son claves para optimizar el rendimiento en maratones internacionales (REUTERS/Lisa Leutner)

Durante una maratón, los músculos generan una cantidad considerable de calor, obligando al organismo a buscar mecanismos para mantener el equilibrio térmico. Si la temperatura ambiente desciende demasiado, los músculos reducen su elasticidad y movilidad. El mayor número de inconvenientes, no obstante, aparece cuando el termómetro sube y la humedad se eleva.

En condiciones frescas, el cuerpo logra disipar el calor con más eficiencia, lo que lleva a mejores resultados para corredores de todos los niveles. L’Équipe detalla que el rango óptimo varía ligeramente entre la élite: en los hombres, se sitúa en torno a seis grados Celsius, y en las mujeres, a siete.

Esta diferencia responde a factores fisiológicos: según los científicos, las mujeres toleran mejor el calor porque tienen menor masa corporal y generan menos calor interno ante la misma carga de esfuerzo. Debido a ello, los principales maratones suelen celebrarse en primavera u otoño, buscando las franjas de temperatura más adecuadas.

Evidencia del INSEP y la Universidad París Descartes demuestra que el sobrecalentamiento corporal limita el desempeño y aumenta la fatiga prematura durante la carrera (REUTERS/Tom Nicholson)

El maratón de París es un buen ejemplo: se prevén nueve grados para la salida a las 8, valor que se ubica dentro del rango óptimo identificado por el estudio difundido por L’Équipe.

Consecuencias del calor y la humedad en el rendimiento

Cuando la temperatura supera el rango ideal, cada grado adicional provoca una disminución objetivamente medible en la velocidad. Estudios recogidos por L’Équipe indican que, por cada grado arriba del óptimo, el tiempo empeora un 0,03 %. Para quienes buscan terminar en tres horas, correr a 18 grados en vez de diez puede implicar unos 30 segundos extra, siempre y cuando la humedad ambiente sea baja.

El rendimiento disminuye de manera más marcada y la tasa de abandono aumenta significativamente a partir de los 18–20 °C y cuando la humedad supera el 70 %. El maratón de Berlín en septiembre de 2025 registró 27 °C y más de 70 % de humedad, lo que elevó el porcentaje de abandonos a 13 % y ocasionó demoras de hasta 12 minutos entre quienes buscaban una marca de cuatro horas.

El rango térmico ideal permite al cuerpo disipar el calor eficientemente, mejorando los resultados de corredores tanto aficionados como de élite (REUTERS/Tom Nicholson)

Este registro corresponde a datos históricos recientes, y ejemplifica el impacto de condiciones ambientales desfavorables.

El futuro del maratón ante el cambio climático

El calentamiento global restringe de manera significativa las oportunidades de competir dentro de la franja térmica óptima. Un análisis de Climate Central citado por L’Équipe estima que el 86 % de los maratones internacionales perderán opciones de ofrecer condiciones perfectas de aquí a 2045, incluidas las siete principales pruebas mundiales.

En la actualidad, la mayor probabilidad de clima favorable para la élite masculina se encuentra en el maratón de Tokio durante marzo, ofreciendo un 69 % de posibilidades. Sin embargo, las proyecciones estiman una caída hasta 57 % hacia mitad de siglo, mientras que en Berlín, el índice descenderá del 40 % al 29 %.

Los organizadores de maratones contemplan adelantar horarios de salida y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger el rendimiento de los corredores (REUTERS/Toby Melville)

Ante este contexto, los organizadores consideran adelantar aún más los horarios de salida y priorizan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como forma de proteger las condiciones de la competencia, informa L’Équipe.

En los próximos años, los maratonistas deberán adaptarse a ventanas térmicas cada vez más limitadas, ya que incluso las mejores oportunidades, como las que ofrece Tokio, estarán condicionadas por los efectos del clima global.