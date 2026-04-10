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La importante noticia que recibió el argentino Nico Varrone en la Fórmula 2

La categoría antesala a la Fórmula 1 hizo un cambio en el calendario y esto favorece al piloto bonaerense

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Nico Varrone
Nico Varrone volverá a correr a principios de mayo

La Fórmula 2 incorporará dos nuevas fechas a su calendario de 2026, tras verse afectada por la cancelación de las rondas originales en Bahréin y Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente. La categoría antesala a la Fórmula 1 correrá en Miami y en Canadá para recuperar fechas y esto evitará una pausa de 73 días para el piloto argentino Nicolás Varrone.

El corredor bonaerense de 25 años debutó en la categoría el 7 y 8 de marzo en Australia, donde lideró la carrera del domingo y, dos semanas más tarde, logró podio en su clase en las 12 Horas de Sebring, por el campeonato de IMSA. Este cambio le permitirá al de Ingeniero Maschwitz tener actividad a comienzos de mayo.

El certamen visitará por primera vez el Circuito Internacional de Miami y el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal en mayo de ese año, lo que representa un movimiento estratégico que permitirá mantener la cantidad acordada de eventos y garantizar la continuidad de la competencia. Esta noticia fue confirmada este jueves y redefine la ruta internacional del campeonato, tradicionalmente enfocado en Europa.

Según declaró Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, la incorporación de estos dos escenarios norteamericanos será inédita en la historia de la categoría. El dirigente destacó: “No fue algo fácil de hacer, pero llevar la F2 a Norteamérica por primera vez es realmente fantástico. Es algo que hemos querido hacer durante mucho tiempo, y nos permite asegurarnos de volver a competir lo antes posible”.

Michel subrayó que la llegada a estos circuitos representa “un gran nuevo desafío para nuestros equipos y nuestros pilotos, quienes han recibido la noticia con entusiasmo”. Sus palabras llegaron tras agradecer a Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1, así como a la FIA y a los promotores de ambos Grandes Premios, por viabilizar el nuevo calendario.

El calendario modificado de la Fórmula 2
El calendario modificado de la Fórmula 2

El segundo párrafo del anuncio oficial señaló: “Ahora iremos a Miami y Montreal para la segunda y tercera ronda de la temporada 2026, respectivamente”. Así, el campeonato disputará la primera de estas rondas en Miami del 1 al 3 de mayo, seguido de Montreal entre el 22 y el 24 del mismo mes. La adición de ambos circuitos responde a la necesidad de suplir los eventos cancelados, que estaban programados originalmente para abril en Medio Oriente y que fueron cancelados por el conflicto en la región.

Ambas sedes suman atractivo y representan una rareza para la Fórmula 2, campeonato que hasta hace pocos años acompañaba a la F1 casi en exclusiva en escenarios europeos.

En el contexto de las categorías soporte, la F1 Academy también competirá en Canadá según lo previsto, pero sumará tres carreras en ese evento para compensar la cancelación en Arabia Saudita, además de programar otra competencia en Austin durante octubre.

La afectación por la guerra en Medio Oriente provocó que la Fórmula 1 directamente eliminara de su calendario las fechas de Bahréin y Arabia Saudita, sin reemplazarlas. En cambio, la Fórmula 2 optó por reorganizar su programa y garantizar que su temporada mantenga la cantidad pactada de eventos, en contraste con la actitud de la categoría principal.

Hasta el momento, la temporada 2026 de la Fórmula 2 solo celebró una fecha, en Melbourne, Australia. En esa cita, el paraguayo Joshua Durksen logró la victoria en la carrera sprint, mientras que el búlgaro Nikola Tsolov se impuso en la feature.

Tras las paradas en Norteamérica, el campeonato continuará su actividad durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, previsto del 5 al 7 de junio. Por el momento, no se ha confirmado si la Fórmula 3, también afectada por la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita, reemplazará esos eventos en su propio calendario.

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