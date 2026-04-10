Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El periodista participó de un programa después de recibir un fuerte golpe en el rostro

El periodista argentino Gastón Edul será uno de los protagonistas de La Velada del Año 6, evento de boxeo organizado por el influencer español Ibai Llanos y que tendrá lugar el 25 de julio próximo en Sevilla. El cronista de 30 años, que es reconocido por cubrir a la selección argentina, se enfrentará contra Edu Aguirre, comunicador español que es un gran amigo de Cristiano Ronaldo y mantuvo una postura crítica con Lionel Messi. Durante su participación en el programa de TyC Sports Dale Al Medio, sus compañeros se sorprendieron al verlo con una marca en su rostro producto de un golpe.

“¿Tenés una piña en el ojo derecho?”, le preguntaron en el panel mientras el propio Edul lo confirmaba, mostrando su pómulo morado. “Sí, tengo una piña. Ayer me pegaron”. Rodolfo Gringo Cingolani, bromeó sobre la situación: “Tiene una piña en el ojo derecho. ¿Lo vieron? Tiene el ojo morado, se la pusieron”. Inmediatamente, el conductor Ariel Rodríguez le consultó si el autor de la marca en su rostro fue el ex campeón mundial de boxeo Sergio Maravilla Martínez, quien lo está entrenando de cara a la pelea contra Edu Aguirre. “No fue Maravilla. Maravilla me perdonó. Es que me tuvo ahí dos veces y me perdonó”, comentó Gastón Edul.

El periodista hizo hincapié en que “no va a ser la primera vez” que tenga dichas marcas hasta su pelea, que será algunos días después de la Copa del Mundo 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá, donde estará trabajando.

Luego, Edul reveló el protagonista de aquellas marcas: “Fue un chico que se llama Facundo, que vino después y tenía ganas de ganar. Encima estaba la madre viendo. Sabés las de piñas que me dio”. Además, el periodista fue contundente a la hora de hablar sobre las prácticas y afirmó que las peleas con sparrings se desarrollan al máximo: “Es 100%. Vos tenés que sentir lo que vas a sentir ahí arriba”.

Gastón Edul entrenó con Maravilla Martínez para preparar su combate frente a Edu Aguirre en La Velada del Año que se llevará adelante en Sevilla el próximo 25 de julio

Inmediatamente, el cronista puntualizó en cómo se está preparando de cara al combate y su motivación para llegar en plenas condiciones al 25 de julio: “Aparte, yo me levanto sabiendo que él ya entrenó. Entonces, qué mejor motivación que enfrentarme a alguien que va a estar entrenando. Sabés lo que es ganarle a alguien que está tan entrenado... se muere”. En esta misma línea, Edul dejó entrever que “en España no me tienen mucha fe, que es lo que a mí me gusta”.

El combate de boxeo será contra Edu Aguirre, conocido periodista por trabajar en El Chiringuito, cubrir la actualidad del Real Madrid y haber compartido fiestas y vacaciones con Cristiano Ronaldo. En el evento donde se oficializó la pelea, Gastón Edul fue contundente respecto al porqué aceptó el reto. “Siempre le dije que sí a los desafíos. Hay que ir al frente en estos casos. No hay un solo argentino que diga que no cuando te llaman para representar a tu país. Espero que me banquen“, expresó el periodista albiceleste.

Gastón Edul se enfrentará al periodista español Edu Aguirre en La Velada del Año

A esto, sumó: “No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante”. En la presentación de la pelea, Gastón Edul sorprendió con un detalle particular: utilizó una remera de las Islas Malvinas con los colores celeste y blanco.

En las últimas semanas, Gastón Edul realizó múltiples posteos en sus redes personales sobre cómo está siendo el exigente entrenamiento de la mano de una leyenda como Maravilla Martínez. “Hace dos meses empecé este camino y sé que hay micho por mejorar y entrenarme. Tuve que rearmar mi día a día y rutina laboral para poder ponerle el corazón, cabeza y tiempo a La Velada. Acepté para ganar y representar a todos los que pueda en Sevilla. Paso a paso”, escribió en uno de sus últimas publicaciones.