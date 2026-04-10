“Bochorno antes del Mundial”: la fuerte crítica de un medio europeo por la preparación de la selección argentina

Uno de los últimos dos amistosos de Argentina fue ante Zambia en La Bombonera (REUTERS/Rodrigo Valle)

La selección de Argentina se prepara para la defensa de su título mundial con una agenda que ha generado controversia. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los dos últimos amistosos previos a la Copa del Mundo serán frente a Honduras e Islandia, selecciones ubicadas en los puestos 66 y 75 del ranking FIFA respectivamente. Esta decisión fue calificada por parte del diario español AS como un “bochorno”.

Los encuentros se disputarán en Estados Unidos, donde la campeona del mundo cerrará su ciclo de preparación, rodeada de cuestionamientos sobre la calidad de sus rivales. “Crece la indignación por los rivales enfrentados en este ciclo”, precisó el periodista Eduardo Burgos Rodríguez en dicho artículo web.

La fuerte crítica del diario AS por la preparación de la selección argentina

El primero de estos partidos está programado para el 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, mientras que el segundo tendrá lugar el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

“Con estos dos choques,la AFA pone punto final a una preparación que ha dejado mucho que desear. A cuatro años desde Qatar, no han enfrentado a selecciones fuertes, favoritas para hacerles frente en la lucha por la cuarta estrella, más allá de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas o la Copa América de 2024″, puntualizaron en la nota.

Durante el actual ciclo, Argentina enfrentó a selecciones como Panamá, Curazao y Australia en 2023; El Salvador, Costa Rica y Guatemala en 2024; así como a Puerto Rico y Angola en 2025. Más recientemente, la lista incluyó a Zambia y Mauritania, tras la cancelación de la Finalissima. AS subrayó que la preparación “ha dejado mucho que desear”, ya que la campeona del mundo no ha sumado partidos ante seleccionados de peso internacional.

La expectativa por ver a Lionel Messi sigue atrayendo multitudes en territorio estadounidense. Desde su llegada a la Major League Soccer (MLS), el argentino ha generado un fenómeno de convocatoria, agotando localidades en estadios emblemáticos como el Arrowhead Stadium en Kansas City, el Gillette Stadium en Foxboro y el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. En este sentido, el diario español señaló que el atractivo turístico de ver a Messi sigue en aumento, especialmente en la antesala de la Copa del Mundo.

Lionel Messi sigue siendo la principal atracción del público argentino en la previa del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Representantes de las instituciones anfitrionas celebraron la designación de sus sedes para los amistosos. John Cohen, director deportivo de la Universidad de Auburn, expresó: “Que los vigentes campeones de la Copa Mundial de la FIFA elijan Auburn como sede de su último partido antes de defender su título representa un logro extraordinario y una oportunidad increíble para el departamento de atletismo de Auburn y la Universidad de Auburn”. Por su parte, Trev Alberts, director deportivo de Texas A&M, declaró: “Este es un momento muy emocionante para el fútbol en todo el mundo, así como en el estado de Texas. Será una gran oportunidad para dar la bienvenida a aficionados de todas partes a nuestro campus y a uno de los estadios más prestigiosos del deporte universitario”.

El ciclo de preparación de Argentina para la defensa del título mundial concluirá en suelo estadounidense, en medio de debates sobre la exigencia de sus rivales y bajo la constante atención generada por la figura de Messi y el efecto de la “Messimanía”, según puntualizó AS.