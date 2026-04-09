Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Los mejores momentos de Sarmiento de Junín-Tristán Suárez por los 32avos de final de la Copa Argentina

Sarmiento le ganó 1-0 a Tristán Suárez y enfrentará a Boca Juniors en los 16avos de final de la Copa Argentina. La definición se encaminaba a los penales, pero en la última jugada el Verde de Junín conquistó el único gol en el encuentro disputado en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal.

Fue un encuentro parejo el que se vio en Sarandí: por algo el elenco del Ascenso lidera la Zona B en su divisional. De hecho generó varias situaciones para poder convertir.

Sarmiento también hizo lo suyo, pero le costó vulnerar a su rival y en los últimos 20 minutos los dos elencos bajaron su intensidad. El duelo pareció dirimirse desde los doce pasos, sin embargo, en el tercero de los cuatro minutos adicionados, el ingresado Pablo Magnín recibió un pelotazo dentro del área y definió de primera para darle el triunfo al equipo dirigido por Facundo Sava.

Sarmiento se verá las caras con Boca Juniors, que dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 2-0, con un doblete de Adam Bareiro en su debut con la camiseta del Xeneize en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo que se clasifique a los octavos de final esperará por quien se imponga en la llave entre el ganador de Gimnasia de Mendoza-Gimnasia y Tiro de Salta (jugarán el próximo miércoles) y Vélez, que eliminó a Armenio.

Los 32avos de final de la Copa Argentina finalizarán en los próximos días porque Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá este jueves en el estadio Florencio Sola con Camioneros tras despedir a su entrenador Fernando Zaniratto. Por último, llegará el duelo antes mencionado: Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se cruzarán el miércoles 15 de abril desde las 14:10 en el recinto de Los Andes.

Formaciones

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Gonzalo Pereira

Así está el cuadro de la Copa Argentina:

Sarmiento se medirá a Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Banfield 3-0 Real Pilar

Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela

Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)

Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)

Huracán 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)

Newell´s Old Boys 0-2 Acassuso

Unión 2-0 Agropecuario

Defensa y Justicia 2-1 Chaco For Ever

Instituto 2-0 Atlanta

San Martín (Tucumán) 0-0 (4-3) Estudiantes (Río Cuarto)

Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio

Sarmiento 1-0 Tristán Suárez

Jueves 9 de abril

21:00 - Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros, en el Estadio Florencio Sola.

Miércoles 15 de abril

14:10 - Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en el Estadio Eduardo Gallardón