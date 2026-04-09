Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Sarmiento le ganó 1-0 a Tristán Suárez y enfrentará a Boca Juniors en los 16avos de final de la Copa Argentina. La definición se encaminaba a los penales, pero en la última jugada el Verde de Junín conquistó el único gol en el encuentro disputado en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal.
Fue un encuentro parejo el que se vio en Sarandí: por algo el elenco del Ascenso lidera la Zona B en su divisional. De hecho generó varias situaciones para poder convertir.
Sarmiento también hizo lo suyo, pero le costó vulnerar a su rival y en los últimos 20 minutos los dos elencos bajaron su intensidad. El duelo pareció dirimirse desde los doce pasos, sin embargo, en el tercero de los cuatro minutos adicionados, el ingresado Pablo Magnín recibió un pelotazo dentro del área y definió de primera para darle el triunfo al equipo dirigido por Facundo Sava.
Sarmiento se verá las caras con Boca Juniors, que dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 2-0, con un doblete de Adam Bareiro en su debut con la camiseta del Xeneize en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo que se clasifique a los octavos de final esperará por quien se imponga en la llave entre el ganador de Gimnasia de Mendoza-Gimnasia y Tiro de Salta (jugarán el próximo miércoles) y Vélez, que eliminó a Armenio.
Los 32avos de final de la Copa Argentina finalizarán en los próximos días porque Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá este jueves en el estadio Florencio Sola con Camioneros tras despedir a su entrenador Fernando Zaniratto. Por último, llegará el duelo antes mencionado: Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se cruzarán el miércoles 15 de abril desde las 14:10 en el recinto de Los Andes.
Formaciones
Estadio: Julio Humberto Grondona
Árbitro: Gonzalo Pereira
Así está el cuadro de la Copa Argentina:
Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros
Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda
Estudiantes 4-0 Ituzaingó
Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland
Talleres 2-0 Argentino de Merlo
Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz
Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú
Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley
Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero
Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel
Tigre 2-0 Claypole
River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar
Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy
San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn
Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón
San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón
Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas
Banfield 3-0 Real Pilar
Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela
Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)
Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)
Huracán 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)
Newell´s Old Boys 0-2 Acassuso
Unión 2-0 Agropecuario
Defensa y Justicia 2-1 Chaco For Ever
Instituto 2-0 Atlanta
San Martín (Tucumán) 0-0 (4-3) Estudiantes (Río Cuarto)
Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio
Sarmiento 1-0 Tristán Suárez
Jueves 9 de abril
21:00 - Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros, en el Estadio Florencio Sola.
Miércoles 15 de abril
14:10 - Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en el Estadio Eduardo Gallardón