Dos atractivos duelos animarán una nueva jornada por la Copa Argentina: cómo está el cuadro de la competencia

Habrá actividad por la Copa Argentina

Este martes la Copa Argentina tiene su continuidad con atractivos duelos por los 32avos. de final. En primer turno, Estudiantes de Río Cuarto se medirá con San Martín de Tucumán (16:00), mientras que Vélez Sarsfield buscará el pase a la siguiente instancia frente a Deportivo Armenio (18:30). Ambos duelos se podrán seguir por TyC Sports.

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, cara a cara

Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán se enfrentarán este martes a las 16:00 en el estadio Julio César Villagra por la Copa Argentina 2026, con el objetivo de avanzar a los 16avos de final, donde Banfield ya espera al ganador. El arbitraje estará a cargo de Yamil Possi y la transmisión correrá por cuenta de TyC Sports.

El equipo de Córdoba atraviesa una campaña negativa, con una victoria y dos empates en la presente temporada, situación que lo ubica en el fondo de la tabla y genera inquietud respecto a su permanencia en Primera División.

Tras la salida de Iván Delfino, la dirección técnica quedó en manos de Gerardo Acuña como entrenador interino, pero las mejoras han sido insuficientes para revertir el rendimiento. De hecho, en el último partido frente a Aldosivi de Mar del Plata igualó sin goles.

En contraste, San Martín de Tucumán llega al cruce con un presente invicto en la Primera Nacional y se mantiene entre los primeros lugares de su zona bajo la conducción de Andrés Yllana. Aunque el equipo se enfoca en el ascenso, el certamen federal representa una oportunidad para ganar confianza ante un rival de máxima categoría.

Ambos clubes buscarán un resultado que los impulse en sus diferentes realidades competitivas, en el duelo que definirá el próximo rival en el cuadro de los mejores 32 equipos de la Copa Argentina.

Posibles formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Tomás Olmos, Nicolás Morro, Tobías Ostchega; Agustín Morales, Francesco Lo Celso, Tobías Leiva, Mauro Valiente; Mauricio Tévez, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Kevin López, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Matías Ignacio García; Lautaro Ovando, Diego Diellos. DT: Andrés Yllana.

Hora: 16

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Yamil Possi

TV: TyC Sports

VÉLEZ SARSFIELD VS. DEPORTIVO ARMENIO

Vélez y Deportivo Armenio, cara a cara

Vélez Sarsfield y Deportivo Armenio se enfrentarán este martes a las 18:30 en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32avos de la Copa Argentina 2026. El encuentro será dirigido por Pablo Giménez y la transmisión correrá por cuenta de TyC Sports.

Vélez llega golpeado luego de perder en su visita a Gimnasia de Mendoza, resultado que frenó su impulso en la zona A y acentuó la necesidad de un triunfo para sostener su campaña, que lo tiene como líder de su grupo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En tanto, Deportivo Armenio buscará capitalizar el impulso obtenido tras vencer 2 a 1 a UAI Urquiza en la Primera B Metropolitana, lo que significó el debut exitoso de Fernando Ruiz como técnico después de seis partidos sin victorias.

El ganador del duelo se enfrentará con Gimnasia de Mendoza o Gimnasia y Tiro de Salta, que se medirán en la misma instancia el próximo miércoles 15 de abril.

Posibles formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Demián Domínguez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Álex Verón, Matías Arias, Rodrigo Piñeiro; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Deportivo Armenio: Juan Pablo Domínguez; Nahuel Troxler, Iván Cardozo, Federico Marchesini, Simón Ávalos; Román Ramos, Santino Lagomarsino, Diego Barrionuevo, Luciano Villalva; Gonzalo Figueroa, Lucas Palma. DT: Fernando Ruíz.

Hora: 18:30

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

TV: TyC Sports

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

Así está el cuadro de Copa Argentina