El golazo olímpico de una de las joyas Boca Juniors en el Torneo de Reserva: “Qué talento”

Leonel Flores marcó desde el córner en la victoria frente a Platense

Boca Juniors venció 2-0 a Platense en Ezeiza por la octava fecha del Torneo Proyección de AFA, en la categoría Reserva, pero la victoria que dejó al Xeneize como puntero de su zona junto con Lanús tuvo un hecho destacado gracias al golazo olímpico que marcó Leonel Flores.

Se jugaban 40 minutos del segundo tiempo cuando Flores ejecutó un tiro de esquina desde el costado derecho. El delantero de Boca, de 19 años, lanzó el centro pasado, la pelota se elevó y tomó una comba que descolocó al arquero Cambiasso antes de meterse en el segundo palo. “Olímpico, tremendo, un golazo bárbaro. Candidato al de la fecha seguramente. Qué talento, qué derecha, qué jugador que es Leo Flores”, expresó el relator en la plataforma LPF Play.

Leonel Flores, oriundo de la localidad bonaerense de Beccar, es una de las promesas de las inferiores de Boca. El joven se desempeña como delantero extremo o centro de acuerdo a las circunstancias y se destaca por su habilidad en el uno contra uno, además de su poder de gol. Formó parte del plantel campeón del Torneo Proyección Clausura en 2025 y del Trofeo de Campeones en el mismo año. Entre sus hitos personales, fue destacado por la Liga Profesional como el “jugador con más proyección” de la temporada pasada y se dio el gusto de marcar un póker de goles ante Aldosivi en la campaña anterior.

Leonel Flores durante la final del Trofeo de Campeones de Reserva ante Vélez (Instagram @leo_flores.07)

Sus buenas actuaciones en la Reserva del Xeneize hicieron que el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda pose sus ojos en él y fue convocado para integrar el plantel de Primera División en los duelos del Torneo Apertura frente a Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Flores no ingresó en ninguno de ellos, pero tiene contrato profesional vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2029.

“Feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club de mis amores el club que me enseñó a ser jugador de fútbol pero más a ser persona. Agradezco a mi familia y a las personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas Vamos Boca Juniors”, escribió Leo Flores en su cuenta de Instagram el 10 de septiembre de 2024, con una foto estampando la firma junto a Raúl Cascini.

Leonel Flores firmando su primer contrato con Boca Juniors junto a Raúl Cascini, por ese entonces miembro del Consejo de Fútbol (Instagram @leo_flores.07)

“Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble", expresó el joven que llegó a Casa Amarilla en 2014 en una entrevista concedida al canal Boca Predio.

El equipo que conduce Mariano Herrón, que es el campeón vigente y lidera su grupo con 19 puntos, formó con: Agustín Reynoso; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mauro Satas, Santiago Zampieri; Lautaro Mendieta, Santiago Vallecca, Joaquín Ruiz; Tomás Márquez; Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre. En la próxima fecha, Boca visitará a Atlético de Rafaela el miércoles 15 de abril.