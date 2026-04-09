7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

River Plate igualó 1-1 ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un debut marcado por la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta que condicionó todo el plan de Eduardo Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino jugó casi todo el partido con un futbolista menos y rescató un punto como visitante, resultado que fue valorado por el entrenador en la conferencia de prensa.

“Modifica absolutamente todo una expulsión rápida, donde hay que reacomodarse. Partido muy trabado, difícil, un campo de juego difícil en cuanto al césped, la realidad es esa. A partir de la expulsión tan rápida, se modifica el 100 por ciento de la planeación. Nos llevamos el punto como lo más valioso", resumió el DT.

El partido se volvió cuesta arriba para River Plate a los 4 minutos, cuando el defensor Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja tras cometer una falta sobre un atacante rival que se dirigía mano a mano al arco. El árbitro consultó con el VAR antes de expulsar al zaguero.

A pesar de la inferioridad numérica, River se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi. El conjunto argentino sostuvo la diferencia hasta el descanso, pero en el segundo tiempo Blooming aprovechó el hombre de más y logró el empate a los 8 minutos, con un tanto de Anthony Vásquez.

Coudet detalló las razones de cada cambio en un contexto adverso: “El de Germán (Pezzella) ingresó por la expulsión del Chino (Martínez Quarta), después Seba (Driussi) salió porque se torció el tobillo en una jugada y con la entrada de Cachete (Montiel), porque tiene mejor juego aéreo y estaban cruzando de izquierda a derecha, y obviamente para Fabricio (Bustos) no es su fuerte el juego aéreo. Después, la entrada de Juan Cruz fue para reforzar aquel costado”.

Y agregó: “Era un campo pesado y fue un partido muy accidentado para nosotros de principio a fin, por eso hablo del punto. No es algo que nos guste empatar, en un partido tan accidentado, donde el plan de juego se derrumba desde el vamos. Ahora a descansar, trabajar y pensar en lo que viene”.

El tramo final mostró a Blooming volcado en ataque y a River Plate defendiendo el empate, con intervenciones destacadas del arquero Santiago Beltrán. El equipo argentino dispuso de una ocasión clara con un remate de Facundo Colidio que salió desviado cuando el arco estaba sin custodio.

Consultado por la seguidilla de partidos y la necesidad de rotar el plantel, Coudet subrayó la obligación de “ver cómo están todos, recuperar gente”. Y detalló: “Vamos intentando sostener cosas, pero también cuando se te van cayendo jugadores como hoy. Estuvo muy complicado para jugar el campo, no son excusas, tenemos que adaptarnos, pero disputarlo con uno menos prácticamente desde el inicio es difícil”.

Chacho Coudet también fue consultado sobre la falta de minutos de Kendry Páez, quien volvió a quedar en el banco. Así lo explicó: “No pasa nada, traté de buscar más juego y sostener desde la parte física. Normalmente cuando el equipo engrana un poco me gusta jugar con dos delanteros y tener presencia en el área. No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar. Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”.

Respecto de las diferencias que encontró entre el fútbol europeo y el sudamericano, agregó: “La diferencia más grande que sentí es la cancha. En España vas y jugás y las canchas están en iguales condiciones en todos lados. Acá no, hay que adaptarse. Venís a canchas que son muy lentas, desparejas, mucho barro como hoy. Hay que adaptarse a lo que te toca y con la obligación de ganar”.

Para terminar, y respecto a la elección de nombres, el entrenador explicó que el mediocampo repitió porque era “tratar de sostener lo que se venía haciendo”, pero cambió todo a partir de la expulsión tan rápida. “Es difícil emparejar con uno menos, quisimos sostener cosas que mostramos el último partido y la expulsión nos cambió todo”, puntualizó.

La igualdad dejó a River Plate y Blooming con un punto en el Grupo H de la Copa Sudamericana, donde también están Carabobo y Bragantino.