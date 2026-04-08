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No viajó con el equipo para el debut en la Copa Sudamericana y la imagen donde siguió el partido se hizo viral

Renato Gaucho, DT del Vasco da Gama, no estuvo en Buenos Aires para dirigir a su equipo frente a Barracas Central y se quedó en su casa para observar el encuentro

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Renato Gaucho no viajó a Buenos Aires con el plantel del equipo brasileño y siguió el partido de Copa Sudamericana desde la comodidad de su casa

El estreno de Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026 tuvo un tinte particular, ya que el equipo brasileño viajó a Buenos Aires para visitar al debutante Barracas Central sin su entrenador principal y con un plantel alternativo, demostrando que la prioridad es el Brasileirao, torneo en el que se encuentra 12°, a cuatro puntos de la zona del descenso.

Mientras el conjunto de Rio de Janeiro igualaba 0-0 con el Guapo en el estadio de Banfield por la primera fecha del Grupo G del certamen continental, Renato Gaucho observaba las alternativas del partido por televisión, sentado cómodamente en el sillón de su casa. Las imágenes fueron publicadas por la hija del entrenador, Carolina Portaluppi, quien subió el video a sus historias de Instagram con el himno del Vasco de fondo.

En el video de corta duración se puede observar a Renato Gaucho con las piernas extendidas y relajado en el sofá mirando atentamente la entrada en calor, previa al partido que el Vasco da Gama terminó igualando sin goles ante Barracas Central. Carolina también compartió una imagen en la previa del partido en el que se ven los escudos de los equipos en un video juego.

La hija de Renato Portaluppi mostró a su papá y DT de Vasco da Gama mirando el partido de su equipo por TV (Instagram)
La hija de Renato Portaluppi mostró a su papá y DT de Vasco da Gama mirando el partido de su equipo por TV (Instagram)

“No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. Pero no tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones. No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem a jugar el sábado”, había expresado Renato antes del choque ante Barracas.

En cuanto al rendimiento del Vasco da Gama en Buenos Aires, a la visita le costó acomodarse al desarrollo y al ritmo de Barracas. Solo a través de José Luis Rodríguez y Nuno Moreira parecía avanzar. Hasta que el elenco carioca generó dos chances al hilo: a los 16 minutos, el arquero Juan Espínola debió intervenir ante Claudio Paul Spinelli. Y, a los 18, volvió a surgir ante una arremetida de Riquelme Avellar.

El elenco porteño por momentos cedió la pelota y se mantuvo al acecho en pos de sacar contragolpes rápidos. Vasco se cuidó mucho en los pases para no darle el gusto a su adversario. Y sin más emociones los equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, Barracas asumió otra postura. Con Tomás Porra como guía, manejó los hilos y hasta pudo abrir el marcador con un remate de Tobio, que Moura logró desviar casi en la línea. A los 77 minutos de acción se dio una situación peculiar. El entrenador Ruben Darío Insua decidió el ingreso de Maximiliano Puig en lugar de Iván Tapia. Y apenas 60 segundos después, bajó a Moreira y el árbitro Betancur le mostró la tarjeta roja.

*El resumen del empate entre Barracas Central y Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Pese a estar con un jugador menos, Barracas no se amilanó y, con empuje y alguna pelota parada, intentó su primer triunfo internacional. Vasco, que presentó una alineación alternativa, se arrimó con alguna réplica del colombiano Marino Hinestroza, aquel por el que se obsesionó Boca Juniors en el último mercado de pases. A los 93′, la visita tuvo la victoria: Spinelli peinó el balón y Adson, bien perfilado, sacó un remate desviado. Y ambos equipos repartieron puntos.

En la próxima fecha, Vasco da Gama visitará al Remo el sábado 11 de abril por el campeonato brasileño, mientras que volverá a presentarse por Copa Sudamericana el martes contra Audax Italiano como local.

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