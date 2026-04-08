Los memes de la histórica victoria del Atlético ante Barcelona por la Champions en el Camp Nou: Julián Álvarez y Simeone, los elegidos

Las redes sociales estallaron tras el triunfo de Atlético de Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El foco de los memes y comentarios estuvo puesto en Julián Álvarez, autor de un gol de tiro libre que provocó admiración incluso entre hinchas rivales, y en Diego Simeone, quien consiguió su primera victoria como director técnico del conjunto madrileño en ese estadio tras 18 partidos.

El primer tiempo quedó marcado por una jugada que cambió el desarrollo: Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone cuando se iba solo al gol y, tras revisión del VAR, el defensor fue expulsado. En la siguiente acción, Julián Álvarez ejecutó un tiro libre que entró en el ángulo, dejando a los espectadores del Camp Nou en silencio absoluto y desatando una oleada de videos y memes en redes sociales. Las imágenes registradas por hinchas desde distintos sectores del estadio mostraron tanto la trayectoria de la pelota como la reacción congelada del público local y la celebración visitante, lo que convirtió la escena en material viral al instante.

El tanto de Álvarez no solo abrió el marcador, sino que también consolidó el dominio de Atlético de Madrid durante el resto del partido. El resultado final de 2-0, con otro tanto de Alexander Sorloth, reforzó el protagonismo de Diego Simeone. La victoria cortó la racha invicta del Barcelona como local esta temporada y, para el entrenador argentino, significó su primer triunfo en el Camp Nou como DT del Atlético después de 15 años.

Las bromas y memes también hicieron tendencia al “Cholo”. La viralización del gol de Julián Álvarez quedó reflejada en los rankings de tendencias, mientras que varios usuarios recopilaron los mejores memes para destacar tanto la calidad del tanto como el significado deportivo para el Atlético de Madrid.

La serie entre Barcelona y Atlético de Madrid se definirá el 14 de abril en territorio colchonero. Mientras tanto, el golazo de Álvarez y la hazaña de Simeone seguirán generando contenido en redes y entre los fanáticos.

Los mejores memes que dejó el histórico triunfo del Atlético: