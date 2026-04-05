El cruce entre un ex jugador de la selección argentina y Vinicius durante la derrota del Real Madrid: “Balón de playa”

El ex jugador de la selección argentina volvió a confrontar con el brasileño

Pablo Maffeo y Vinicius Junior protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en los últimos minutos del partido entre Real Madrid y Mallorca, que se disputó en el Estadio de Son Moix por la fecha 30 de La Liga. La tensión, surgida tras un intercambio de palabras en el campo, se produjo en un contexto decisivo para los equipos, ya que el conjunto dirigido por Martín Demichelis necesitaba sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que los de Álvaro Arbeloa buscaban acercarse al líder Barcelona en la lucha por el título.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Deporte de Movistar Plus+, Maffeo se refirió reiteradamente a Vinicius con la expresión “Balón de playa”, una ironía dirigida al segundo puesto obtenido por el jugador brasileño en la votación al Balón de Oro 2024 que consagró al español Rodri como el mejor futbolista del mundo para el premio que entrega la revista France Football. Este episodio, que reavivó la rivalidad entre ambos futbolistas, no pasó a mayores: la intervención del árbitro Sánchez Martínez, quien señaló el final del encuentro poco después, evitó que la discusión pasara a mayores, cómo sí ocurrió en otras ocasiones.

La disputa verbal entre Maffeo y Vinícius se suma a los antecedentes de confrontaciones entre ambos jugadores. Según registró la TV española, este fue otro episodio de tensión entre el 23 del Mallorca y el atacante del Real Madrid, ya que ambos protagonizaron varios entredichos desde aquel primer cruce en 2022 cuando el por entonces equipo que dirigía Carlo Ancelotti ganó 3-0 con un tanto del brasileño, que se sacó de quicio luego de un planchazo brutal del lateral español naturalizado argentino que podría haberlo lesionado. Pese a los reclamos por la violencia de la infracción, el árbitro (el mismo del duelo de este sábado) no apercibió a Maffeo, que intentó darle la mano a su adversario en señal de paz. Sin embargo, el ex Flamengo negó la ofrenda y el gesto fue repudiado por varios jugadores del cuadro bermellón.

En enero del 2024 se produjo otro cruce cuando Maffeo, que venía de ser citado por Lionel Scaloni para disputar las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial. En el entretiempo del partido entre ambos equipos, la cadena DAZN mostró en su transmisión el momento en el que Pablo llevó las manos a su rostro para simular un llanto, cara a cara con Vinicius. Con el paso del tiempo, el autor de ese gesto volvió a referirse a su colega sudamericano y se imaginó un enfrentamiento alejado de una cancha de fútbol, en diálogo con el podcast de Indomitos TV: “Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en 10 segundos”, mencionó durante la entrevista.

Pablo Maffeo fue una de las figuras del Mallorca en el triunfo ante el Real Madrid (REUTERS/Nacho Doce)

En los estrictamente deporte, Real Madrid cayó por 2-1 ante el Mallorca en un partido que mantuvo la emoción hasta el último minuto. El equipo balear se puso en ventaja a los 40 minutos del juego gracias a un gol de Manuel Morlanes, tras una asistencia de Maffeo. El arquero Leo Román se convirtió en figura con atajadas determinantes, frustrando varios ataques liderados por Kylian Mbappé. En el segundo tiempo, Arbeloa realizó cambios ofensivos: ingresaron el propio Vini y Jude Bellingham, sumado a Eder Militao, que regresó tras cinco meses de lesión. Fue el defensor brasileñoo el que igualó el marcador de cabeza a los 87 minutos, en su primer partido tras una prolongada ausencia.

El desenlace llegó en el tiempo agregado. A los 92 minutos, Vedat Muriqi controló en el área y anotó el 2-1 definitivo. El delantero kosovar celebró entre lágrimas el tanto de la victoria, pocos días después de la eliminación de Kosovo en el repechaje mundialista.

Con esta derrota, el Merengue pierde impulso en la disputa por el campeonato, mientras que el Mallorca da un paso importante en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol español. Luego de la victoria del Barcelona en su visita al Atlético de Madrid, el conjunto culé estiró la ventaja en la liga de España cuando restan ocho fechas para el final de la temporada. Los de Hansi Flick marchan primeros con 76 puntos, siete unidades más que la Casa Blanca (69).