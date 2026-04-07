Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

El histórico futbolista galés colgó los botines (AP Foto/Roman Koksarov)

Aaron Ramsey, mediocampista galés y ex jugador de Arsenal de Inglaterra, anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años, poniendo fin a una carrera vinculada a clubes de primer nivel y a la “maldición de Ramsey”, una leyenda viral que lo acompañó a lo largo de su trayectoria.

El futbolista, quien fue referente de la Selección de Gales con 86 encuentros y 21 goles, se despidió mediante un comunicado en redes sociales en el que agradeció a su familia, a los equipos en los que militó y a su selección. “Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar”, expresó el galés.

La “maldición de Ramsey” se originó en 2011, cuando tras un gol frente al Manchester United, falleció Osama bin Laden al día siguiente. Otros episodios similares incluyeron coincidencias entre anotaciones del jugador y las muertes de personajes como Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker y David Bowie, lo que alimentó el mito en redes sociales y medios, aunque siempre se trató de coincidencias.

Durante su carrera, Ramsey disputó una década en el Arsenal, logrando tres FA Cup y una Community Shield en 369 partidos. Posteriormente, sumó títulos con la Juventus: un Scudetto, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Su última etapa fue en Pumas de México, tras lo cual quedó sin equipo antes de anunciar su retiro.

El anuncio coincide con una temporada destacada para el Arsenal, que lidera la Premier League y permanece en competencia por la Champions League. El galés colgó las botas con diez títulos en su vitrina personal: seis con Arsenal (tres FA Cup y tres Community Shield), tres con la Juventus (una serie A, una Supercopa italiana y una Copa Italia) y uno con Rangers escocés (Copa de Escocia).

Su último equipo fue Pumas de México, donde disputó apenas 6 partidos y anotó un tanto. Al margen de liderar durante años a la selección galesa, Ramsey militó en Cardiff City (tres ciclos, siempre en la segunda división), Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza de Francia.

El último partido oficial que disputó fue en septiembre de 2025, en la derrota 4-1 de Pumas ante América de México. Luego de eso, salió a la luz su desesperada búsqueda de Halo, su perra, que se extravió a los pocos días del mencionado cotejo y lo llevó a ofrecer una recompensa de 10 mil dólares. Este fue uno de los motivos que lo llevó a rescindir su contrato y volverse a Europa.

Su carta de despedida en Instagram

Aaron Ramsey y su comunicado donde le pone fin a su carrera.

Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. ¡No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores! ¡Con los que he jugado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras! A la Muralla Roja. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch. En segundo lugar, gracias a todos los clubes para los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mi tía y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible.