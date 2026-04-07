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Propiedades, patrocinios y trabajos en TV: se conoció el sorprendente salario de Thierry Henry a 12 años de su retiro del fútbol

El referente del fútbol francés continúa generando importantes ingresos pese a estar alejado de los terrenos de juego

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Henry cuenta con diversas fuentes de ingreso de dinero
Henry cuenta con diversas fuentes de ingreso de dinero

El ex futbolista francés Thierry Henry mantiene ingresos semanales cercanos a las seis cifras más de una década después de su retiro profesional, según los datos recientes de su empresa, Cluemere Ltd, replicadas por Daily Mail y The Sun. La información financiera detalló que el máximo goleador histórico del Arsenal y referente de la selección de Francia recibió un dividendo de 2.774.312 libras esterlinas y un anticipo de 2.160.386 libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 95.000 libras (125.838 dólares) cada semana.

De acuerdo con Daily Mail, Henry, de 48 años, dejó de percibir el salario fijo de su etapa como futbolista, pero su presencia sigue siendo muy solicitada en el mercado deportivo global. El ex delantero participa como comentarista en diversas cadenas de televisión, entre ellas CBS, Amazon Prime, Sky Sports y, próximamente, lo hará en Fox Sports de cara a la Copa del Mundo del próximo mes de junio. Además, sostiene estrechas colaboraciones comerciales con marcas deportivas y de consumo.

Las cifras de Cluemere Ltd, la empresa utilizada por Henry para gestionar sus actividades comerciales, reflejaron activos por valor de 931.781 libras, incluyendo 833.290 libras en cuentas bancarias. Según The Sun, la cartera inmobiliaria de Henry incluye una mansión en Hampstead, Londres, tasada en 10 millones de libras (13.2 millones de dólares), y un ático en Nueva York valorado en 12 millones de libras (USD 13.9 millones). El exfutbolista también figura como copropietario del club italiano Como, que actualmente compite en la Serie A y es dirigido por su ex compañero de equipo, Cesc Fàbregas.

El exfutbolista Thierry Henry (REUTERS/Andrew Boyers)
Tras su paso por los banquillos, continuó ligado al mundo televisivo (Reuters)

Daily Mail recordó que la imagen de Henry mantiene un fuerte atractivo comercial, en parte por su exposición mediática constante y su historial en campañas publicitarias como la de Renault. El medio británico señaló que, pese a los cuestionamientos surgidos tras la polémica que impidió la clasificación de la República de Irlanda al Mundial de 2010, la capacidad de Henry para atraer patrocinadores no se ha visto afectada. “Su atractivo comercial no muestra signos de desvanecerse, a pesar de las predicciones descabelladas de algunos expertos en patrocinio de hace casi dos décadas”, indicó Daily Mail.

Las actividades de Henry también se extienden a la publicación de libros, apariciones públicas y la diversificación de sus inversiones. Su trabajo como comentarista para Sky Sports entre 2015 y 2018 marcó el inicio de su nueva etapa mediática, aunque luego decidió enfocarse en su desarrollo como entrenador. Actualmente, sigue colaborando con CBS Sports y Amazon Prime Video.

En el plano deportivo, Henry ha orientado parte de su carrera hacia la dirección técnica. The Sun detalló que el francés estuvo al mando de las selecciones sub-21 y olímpica de su país, así como del Mónaco y el Montreal Impact. Además, trabajó dos veces como segundo entrenador de la selección de Bélgica, bajo la dirección de Roberto Martínez. En los últimos Juegos Olímpicos, lideró a Francia hasta la medalla de plata.

A la par de su faceta empresarial, Henry también se ocupa de mantener su físico a 12 años de su retiro de la actividad profesional. En ese contexto, recientemente compartió en sus redes sociales aspectos de su vida personal y su rutina de entrenamiento. El ex futbolista publicó videos junto a su pareja, Andrea Rajacic, en los que realizaba ejercicios en un gimnasio privado.

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