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Modric recordó su debut frente a Argentina y elogió a Riquelme: “Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada“

El mediocampista croata compartió imágenes de aquel amistoso y destacó la creatividad del actual presidente de Boca, a quien consideró una inspiración en sus primeros pasos con la selección

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La aparición internacional del mediocampista croata incluyó el reconocimiento a la creatividad y liderazgo del futbolista argentino, quien entonces era figura principal en su selección y hoy preside Boca Juniors (Oficial: Luka Modric)
La aparición internacional del mediocampista croata incluyó el reconocimiento a la creatividad y liderazgo del futbolista argentino, quien entonces era figura principal en su selección y hoy preside Boca Juniors (Oficial: Luka Modric)

Hace 20 años, Luka Modric debutó internacionalmente defendiendo la camiseta ajedrezada de Croacia frente a un equipo sudamericano plagado de estrellas. En esa oportunidad, no solo vivió su primer encuentro internacional, sino que también expresó una profunda admiración por el talento y la creatividad del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Según el medio Mundo Deportivo, Modric manifestó en diversas oportunidades su aprecio por las cualidades de Riquelme: “Yo lo admiraba mucho. Siempre trataba de encontrar un pase para generar peligro o escapar de la presión. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”. También destacó la visión y la capacidad del argentino para dirigir el juego, atributos que influyeron directamente en su evolución dentro del campo.

El homenaje y las palabras de Modric coincidieron con el proceso de preparación hacia su quinta participación en la Copa del Mundo 2026, consolidando su posición entre los futbolistas más experimentados en la historia de los mundiales. El reconocimiento al presidente Xeneize reforzó la percepción internacional del exfutbolista argentino y su aporte trascendió más allá de Sudamérica.

Los elogios de Modric y el valor de la creatividad

Subrayó que Riquelme dejó una marca en aquellos que compartieron la cancha con él, especialmente por su inteligencia y técnica. El croata enfatizó que el argentino era capaz de modificar el ritmo del partido y crear opciones ofensivas en situaciones de presión. Al recordar su debut internacional, señaló que compartir campo con Riquelme fue un aprendizaje determinante y una motivación para perfeccionar su propio estilo de juego.

Comentó sobre la destreza técnica y la creatividad de Román: “Corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña. Era capaz de hacerme caer delante de él cada vez que estaba cerca de mí, y yo lo veía pasar fácilmente. Riquelme fue un gran jugador”.

Luka Modrić - Copa del Mundo 2006
Las declaraciones del croata y el impacto en redes sociales destacaron el significado internacional del ex futbolista, cuya técnica e inteligencia marcaron a sus rivales y compañeros de generación - crédito @varskysport/X

El partido amistoso entre Croacia y Argentina en 2006 inauguró la presencia internacional de Modric, quien ese día compartió cancha también con Lionel Messi, en una clara muestra de recambio generacional y encuentro de diversos estilos futbolísticos.

El croata no sólo hizo referencia a Riquelme, sino que elogió reiteradamente a Messi, a quien definió como "el mejor jugador de la historia". Tras la eliminación de Croacia ante Argentina en el Mundial 2022, reiteró su deseo de que el rosarino obtuviera el título.

Las redes sociales reflejaron el impacto de la admiración mutua entre jugadores de distintas nacionalidades, lo que contribuyó a enriquecer la cultura futbolística global. El gesto de jugador del Milán, dos décadas después de aquel debut, fortaleció la herencia de Riquelme y el reconocimiento entre colegas de varias generaciones.

El mediocampista croata mantiene su papel central en la selección y en el fútbol europeo, mientras reafirma la inspiración adquirida de figuras como el presidente de Boca Juniors tras dos décadas de trayectoria - REUTERS/Daniele Mascolo
El mediocampista croata mantiene su papel central en la selección y en el fútbol europeo, mientras reafirma la inspiración adquirida de figuras como el presidente de Boca Juniors tras dos décadas de trayectoria - REUTERS/Daniele Mascolo

El reconocimiento entre grandes futbolistas

La valoración pública de Riquelme por parte del volante europeo sintetizó la influencia que ejercen los grandes talentos sobre sus pares. El croata destacó la vigencia de un perfil de jugador que prioriza la visión y la pausa, en contraste con la velocidad y el vértigo del fútbol contemporáneo.

El reconocimiento entre colegas refuerza la importancia de la historia y la evolución del deporte. Las palabras de Modric sobre Riquelme y Messi ofrecen un mensaje para las nuevas generaciones: la calidad y la creatividad siguen siendo valores centrales en el fútbol, más allá de los resultados inmediatos.

Modric y el presente: rumbo a otro Mundial

La valoración pública de Riquelme por parte del volante europeo sintetizó la influencia de los grandes talentos sobre sus pares. El croata destacó el tipo de jugador que prioriza la visión y la pausa frente a la velocidad del fútbol contemporáneo.

Hoy, Luka Modric sigue activo en el Milán y en la selección de Croacia, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos. El mediocampista, que cuenta con cinco participaciones mundialistas, continúa como líder en el vestuario y referente en la cancha, afrontando la fase final de su carrera profesional con regularidad y un papel central en la generación de juego para su país.

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