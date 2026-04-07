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Escándalo en España: aseguran que “borraron” del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

Se trata del colombiano Nelson Deossa, a quien le adjudican una relación con Daniela Sánchez, primogénita del histórico jugador del Betis Joaquín

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Imagen dividida: Nelson Deossa con gorra y gafas de sol a la izquierda, y Daniela Sánchez con cabello suelto y chaqueta de cuero a la derecha
Nelson Deossa, vestido con una chaqueta deportiva, y Daniela Sánchez, con una chaqueta de cuero, posan en una imagen dividida que resalta su presencia. (Instagram)

La hija de Joaquín Sánchez y el futbolista del Real Betis Nelson Deossa protagonizan rumores de romance que han ganado fuerza tras la reciente ausencia del colombiano en los últimos cuatro partidos oficiales del equipo. La situación ha intensificado las especulaciones entre medios españoles y los aficionados, especialmente tras observar que Deossa no suma minutos desde la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos, en la que jugó solo 11 minutos.

El debate en redes sociales, según mensajes de usuarios en X (antes conocida como Twitter), se ha centrado en la posibilidad de que el futbolista esté “borrado” por presuntas razones extradeportivas vinculadas a su relación con Daniela Sánchez, hija del histórico Joaquín. La conversación digital también ha destacado la frecuencia con la que Deossa ha sido visto en clubes nocturnos de Sevilla después de derrotas del equipo.

El club pagó más de 13 millones de euros por el traspaso del mediocampista desde Monterrey, de gran performance en el último Mundial de Clubes en el que disputó los cuatro encuentros del elenco mexicano (incluida la eliminación en octavos de final ante Borussia Dortmund) y le convirtió un tanto al Urawa Red Diamonds, aunque en la actualidad el entrenador Manuel Pellegrini ha priorizado a jugadores como Sofyan Amrabat, Marc Roca y Sergi Altimira para la titularidad.

Dos historias de Instagram: a la izquierda, Daniela Sánchez haciendo pucheros y cubriendo su frente; a la derecha, una cita en texto blanco sobre fondo rosa claro
Daniela Sánchez publicó una historia en redes con una selfie haciendo pucheros y un mensaje reflexivo que generó comentarios. (Instagram)

Sin declaraciones públicas de Pellegrini ni del Real Betis, los protagonistas respondieron en sus perfiles de Instagram. Daniela Sánchez publicó una imagen en la playa con un emoticono de bostezo y el mensaje: “La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro”. Mientras tanto, Nelson Deossa compartió un video del personaje del a serie “El Patrón del Mal” que recogía la frase: “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama”, y sumó: “Cualquier cosa hablan ya”, acompañado por el mismo emoji.

Para tomar dimensión de la importancia que Deossa tenía hasta ahora en lo que va del año en Betis, el colombiano había participado en 12 de los últimos 15 primeros cotejos de 2026, pero de repente quedó en el banco en los últimos cuatro (Celta, Athletic Bilbao y Espanyol, por liga española, más Panathinaikos por Europa League). El mediocampista de 26 años firmó contrato hasta mediados de 2030.

Real Betis v Valencia CF - La Liga Santander
Joaquín Sánchez es referente histórico del Betis y también jugó en la selección española (Fran Santiago/Getty Images)

Surgido en la cantera de Atlético Huila de Colombia y de un breve paso por el fútbol argentino (Estudiantes de La Plata, 2022), el oriundo de Manizales registra 19 presentaciones y una asistencia en la entidad bética.

El Betis, que viene de empatar sin goles en condición de local ante Espanyol de Barcelona, marcha en el quinto lugar (zona de ingreso a la Europa League) en el campeonato doméstico, mientras que mantiene sus aspiraciones a nivel continental en la mencionada Liga de Europa, en la que se enfrentará al Sporting Clube Braga por los cuartos de final (mañana abrirá la serie en Portugal), con Deossa en la lista de 22 concentrados. El siguiente compromiso, por liga española, será en la visita al Osasuna el próximo domingo.

El entorno verdiblanco se mantiene atento ante la posibilidad de que estos acontecimientos marquen el desenlace de Deossa en el club.

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