El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

Chessi comenzó con el pie derecho en España (EFE/ Ignacio Ortega)

Faustino Oro, Maestro Internacional argentino de 12 años, debutó con una victoria en la primera ronda del Abierto de Menorca: venció al indio N. Lokesh y dio otro paso hacia la obtención de su tercera norma de Gran Maestro. En el mundo del ajedrez, este triunfo marca el avance del joven prodigio argentino para acercarse al último requisito técnico hacia el prestigioso título en la disciplina.

El debut con triunfo en Menorca es crucial: en este certamen, Oro debe lograr entre 7,5 y 8 puntos sobre 10 posibles, alcanzando una performance individual de al menos 2.600 ELO. En su estreno en el Hotel Marsens Paradise Club de Ciutadella, Menorca, Faustino Oro condujo las piezas negras y aplicó la defensa siciliana. Venció tras 26 movimientos.

El rival, el indio N. Lokesh, tenía un ELO de 2.172, mientras que el argentino inició el torneo con 2.528. En la misma jornada, el Gran Maestro argentino Tomás Sosa también logró una victoria.

En marzo, el niño argentino, quien comenzó a jugar al ajedrez en pandemia, rozó la marca necesaria en el Aeroflot Open de Rusia y ahora inicia una nueva oportunidad para alcanzar la ansiada tercera norma.

Chessi, como apodan a Faustino, consiguió 5,5 puntos y se ubicó entre los 30 mejores, quedando a solo dos unidades del campeón, el ruso Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, no logró en dicha competencia convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

Vale recordar que Fausti sí atesora el récord de haberse consagrado Maestro Internacional con mayor precocidad: fue el 30 de junio de 2024, cuando tenía 10 años, 8 meses y 16 días. Así, quebró la marca anterior de Abhimanyu Mishra.

Abierto de Menorca: rivales destacados y próximas rondas

El Abierto de Menorca reúne a talentos jóvenes y jugadores consagrados del ajedrez internacional, lo que representa un desafío importante para quienes aspiran a la norma de Gran Maestro. Después de la primera jornada, el ruso Volodar Murzin, con un ELO de 2.655, lidera la clasificación.

Junto a Oro y Sosa, varios argentinos participan del torneo en la isla balear, lo que acentúa el interés por la cita en el contexto sudamericano. Más de cien jugadores compiten a lo largo de diez rondas, en un certamen que finaliza el 12 de abril.

Las próximas dos partidas de la competencia se disputarán el miércoles; los emparejamientos aún no se habían confirmado tras el cierre de la jornada inicial.

Próximos desafíos internacionales para Faustino Oro

Faustino Oro fue seleccionado recientemente para integrar el equipo argentino que competirá en la próxima Olimpíada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, del 15 al 28 de septiembre.

El joven prodigio ya había sido parte de la delegación en Budapest 2024, aunque en aquella ocasión lo hizo como invitado y colaborador en la preparación del equipo, sin integrar la formación titular.

El equipo absoluto argentino estará compuesto, además de Oro, por los Grandes Maestros Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa.