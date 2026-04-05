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El golpe ilegal que decretó el triunfo de un boxeador argentino por un título internacional: fue retirado del ring en camilla

Ignacio Iribarren se impuso por la descalificación de su rival, el ucraniano Aram Faniian. Así, se coronó campeón del título superligero Global de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)

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El boxeador debió ser retirado con cuello ortopédico

El argentino Ignacio Gorila Iribarren (16-0-1, 5KO) se coronó campeón del título superligero Global de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Brovari, Ucrania, tras la descalificación de Aram Faniian (26-3-0, 6 KO) debido a múltiples golpes ilegales en la nuca. El púgil sudamericano debió abandonar el cuadrilátero en camilla, portando un cuello ortopédico tras finalizar el combate.

Iribarren obtuvo la victoria y el cinturón Global OMB luego de que el juez descalificara a su rival ucraniano en el décimo asalto, después de una serie de impactos en la parte posterior de la cabeza. Esta consagración internacional marcó un hito en la carrera del boxeador argentino, quien se mantuvo invicto en su primera presentación fuera del país.

Descalificación por golpes en la nuca

La decisión arbitral ocurrió en el décimo round, cuando el árbitro descalificó a Aram Faniian por reiterar golpes sobre la nuca de Ignacio Iribarren. El ucraniano ya había incurrido previamente en infracciones similares, pese a las advertencias anteriores, pero hubo un gancho ilegal que fue más potente y dejó sentido al representante sudamericano, que reclamó ante la autoridad de la pelea.

La aplicación del reglamento derivó directamente en la consagración del púgil argentino. La resolución del árbitro generó tensión en el recinto, especialmente entre los presentes y el equipo visitante.

Iribarren terminó en camilla tras la pelea

El desenlace estuvo marcado por el estado de Ignacio Iribarren, quien fue atendido por el equipo médico y retirado del ring en camilla con un cuello ortopédico, en lo que las fuentes describieron como una medida preventiva. Aunque el golpe final resultó fuerte, fue la acumulación de impactos en la zona la que aumentó el riesgo para el argentino.

La escena del retiro evidenció la dureza del combate y el peligro enfrentado por Iribarren, de 29 años, oriundo de Los Polvorines. Este episodio graficó la exigencia y el contexto adverso en su debut internacional.

Hombre acostado en una camilla de rescate roja, con collarín cervical azul y blanco, siendo atendido por personal médico con guantes
Así fue retirado del ring por precaución: con cuello ortopédico y en camilla

El título Global OMB y la proyección internacional

La consagración de Ignacio Iribarren representa un gran logro internacional, al conseguir el título superligero Global OMB en Brovari, Ucrania. El campeón mundial en esta división de 140 libras (63,5 kilogramos) es el estadounidense Shakur Stevenson (ostenta una marca de 25-0-0, con 11 KO).

El triunfo alimenta las expectativas sobre una proyección internacional para Iribarren, quien ahora figura en una categoría competitiva del boxeo mundial. En abril de 2025, había conseguido el título Fedelatín de la categoría en una velada desarrollada en el Casino de Buenos Aires, tras vencer al mexicano Randy León Loaiza, otro contendiente que llegaba invicto.

Su actuación en suelo extranjero abre nuevas oportunidades y lo posiciona entre los aspirantes destacados de la división, aunque su victoria haya llegado por la serie de golpes ilegales de su adversario.

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