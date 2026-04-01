16 frases de Scaloni tras el 5-0 de Argentina: la presencia de Messi en el Mundial, por qué De Paul fue al banco y su error con Otamendi

*Scaloni habló de la exigencia de jugar en la Selección

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló luego de la goleada 5-0 ante Zambia en La Bombonera, en el último encuentro del equipo albiceleste en nuestro país antes del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El técnico destacó el cambio que se vio en el equipo respecto de la victoria 2-1 ante Mauritania de este viernes: “Me deja el sabor de que el equipo entendió el mensaje del otro día, que no estuvimos bien. Hoy el equipo jugó como estaba acostumbrado a hacerlo. Se entendió que lo del otro día no se podía repetir. El otro día el equipo se fue enojado consigo mismo, más allá del rival. Fue un accidente que puede pasar, pero que no se vuelva a repetir”.

Sobre la posibilidad de que Messi juegue su último Mundial, sostuvo que “será un privilegio si es que él decide que sea el último, aunque con él no se sabe. Todo el mundo lo quiere ver. Haré lo posible para que lo disfrute y lo podamos acompañar. Yo con él hablo sobre todo lo que sea relacionado a fútbol. Llegado el momento, si él decide venir, nos sentaremos y charlaremos de fútbol. Buscaremos lo mejor porque él quiere lo mismo que nosotros, con la diferencia de que ahora estamos un poco más tranquilos después de haber podido ganar el Campeonato del Mundo. Con la sensación de que él va a querer siempre estar y competir y eso es lo mejor que tiene”.

Respecto a la chance de que el capitán alcance los 1.000 goles en su carrera, manifestó que “va a llegar. Si sigue jugando no creo que tenga problemas. Ojalá, porque él es feliz dentro de una cancha. Una vez hizo como 99 goles en un año -fueron 91 en 2012-”.

*Scaloni se refirió a la ausencia de Lautaro Martínez

También habló sobre otro histórico como Nicolás Otamendi, quien jugó su último partido con la camiseta albiceleste de local y marcó un gol de penal: “Hoy se pudo despedir. Cuando jugamos contra Panamá tendría que haberlo sacado en un momento del partido para que la gente lo aplauda y lo saqué en el entretiempo y me mandé una de técnico inexperto. Hoy salió y tuvo el saludo de la gente, que lo merecía”.

Sobre la no inclusión de Rodrigo De Paul desde el inicio, explicó que “el otro día no jugó Leandro (Paredes) y vamos viendo y pensando lo mejor para el equipo. Hoy decidimos que (De Paul) no juegue desde el inicio y después entró. Lo que siempre decimos: buscamos variantes, que todos estén bien y que todos puedan rendir”.

Sobre la ausencia de Lautaro Martínez (lesionado) respondió: “Se juega con once y no es fácil. Siempre hablamos de una palabra que es equilibrio y cuando sabemos que eso se puede romper, siempre está el equipo adelante. Lautaro nos dio un montón y lamentablemente no ha podido estar”.

El equipo dirigido por Scaloni se fue al descanso 2-0 con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. En el inicio del complemento, Otamendi marcó el tercero por medio de un penal que fue cedido por el capitán. Más tarde Dominic Chanda convirtió en contra de su valla. El marcador lo decoró el golazo de Valentín Barco, quien definió tras la asistencia de taco de Nicolás González, que recibió un gran pase filtrado de Messi, la gran figura albiceleste frente al conjunto africano.

*“Deseo que todos llegue bien”, afirmó Scaloni

Más frases de Scaloni

Siempre listos: “Con esta camiseta no tenés tiempo a relajarte ni a pensar que tenés el lugar asegurado. Se puede jugar bien o mal, pero hay ciertas cosas que no pueden volver a pasar. Ellos se dieron cuenta del partido del otro día. Nosotros podemos pensar en el rendimiento más allá de que hay jugadores que nos dieron un montón. Esta camiseta la llevaron los mejores y hay que estar al ciento por ciento”.

El valor de sus futbolistas: “Hay que preparar a la gente porque es durísimo lo que viene y no siempre se puede ganar. Hemos visto un gran fútbol y ojalá lo sigamos viendo. Es difícil reemplazar a algunos jugadores y cuesta volver a encontrarlos. Cuesta tiempo y partidos. Luego del Mundial, de la Copa América y algunos partidos me dieron la sensación de que estaban bien. Ellos deben sentir que cada partido es definitorio para todos”.

Valentín Barco y Juan Musso: “Juan lo está haciendo bien en su equipo. A Gero (Rulli) lo tenemos recontra visto. El otro día a Valentín no lo pudimos ver y está jugando bien en su club, donde hoy no está jugando de lateral izquierdo. Es bueno que haya jugado y que se sienta parte”.

*Scaloni lamentó la eliminación de Italia

Exigencia a la Selección: “Jugué el Mundial 2006 y fue igual de exigente. Esta camiseta lo es. La gente quiere ver que todos en la cancha se brinden al máximo. Después sabemos que en el fútbol no siempre gana el mejor. La exigencia llevada al máximo no es algo que me preocupe, porque desde que estamos acá han sido exigentes con todo el cuerpo técnico y los jugadores. Si después te va mal, chau, hasta luego, porque es así. Si nos quieren bancar como pasó después de 2019, bien, pero también había ruido en esa época porque no nos iba bien”.

Cuánta “nafta” tiene esta Selección: “Eso es más para el profe. Sobre el tema físico no puedo responder. Al equipo lo veo bien. No sé cuántos partidos lleva la mayoría, pero sabemos que es una fecha complicada por la carga de partidos, porque ellos tienen cosas importantes que jugar. Por suerte queda tiempo”.

Comparación con la previa de Qatar 2022: “Similar a la ilusión, a preparar un campeonato del mundo con la diferencia de que ahora estamos más viejos, pero igual. En esa época veníamos embalados. Ahora al ser campeones la gente piensa que tenemos favoritismo. Si se suma que siempre Argentina cuando vamos al Mundial se busca que sea competitivo... Será un Mundial muy complejo y difícil. Esperamos que todos lleguen bien y a partir de ahí veremos”.

Lionel Scaloni durante el partido ante Zambia (REUTERS/Agustín Marcarían)

Qué es lo mejor del equipo: “Valoro que el equipo se dio cuenta de que no se tiene que repetir lo del otro día. Ellos se dieron cuenta solos y sabemos que los rivales no son siempre los mismos y, cuando no salís de cierta manera, sufrís contra cualquiera. Deseo que de acá hasta que demos la lista que todos lleguen bien. Eso será lo más difícil por la cantidad de partidos que hay ahora”.

La eliminación de Italia: “Me pone triste, además de haber jugado ahí y de ser un país hermano, en donde nos quieren tanto. Es un país que es una potencia y que no esté en un Mundial a los argentinos no nos gusta. Se dio de una manera injusta y dura. Cuando las cosas no son claras y no está el viento a favor es difícil”.

La lista definitiva: “Primero hay que ver lo que necesita el equipo y a lo que juega. Luego que esté bien, el estado físico, anímico y acá todos los que están juegan a lo mismo. La decisión pesará bastante”.

La chance de Exequiel Palacios. “Sabemos de dónde ha venido y sabemos que desde la sombra siempre respondió”.