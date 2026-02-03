La Kings League cierra una ronda de inversión de 53 millones de euros para impulsar su expansión global

Gerard Piqué, presidente y fundador de la Kings League, afirmó que Alignment Growth cuenta con una amplia experiencia en el sector de medios y entretenimiento, señalando que la reciente colaboración abrirá nuevas oportunidades para expandir la liga y desarrollar nuevas áreas deportivas. Según publicó el medio, la Kings League concretó una nueva ronda de financiación que alcanzó los 63 millones de dólares (53,32 millones de euros), con el liderazgo del inversor estadounidense Alignment Growth, que busca potenciar el crecimiento internacional de la competición.

Tal como consignó la fuente, el capital obtenido permitirá financiar la próxima etapa de crecimiento global del torneo, con planes de extender tanto la Kings League como la Queens League hacia nuevos mercados internacionales, incluyendo la incursión en el mercado estadounidense y la creación de nuevos torneos regionales en distintas partes del mundo. Esta expansión contempla el establecimiento de cinco nuevas ligas regionales en Brasil, Francia, Alemania, Italia y en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África) con proyecciones de inicio para 2025, así como el lanzamiento de un campeonato mundial de naciones, lo que refuerza la estrategia de internacionalización de la marca.

El medio detalló que desde que inició operaciones en España en 2023, la Kings League se transformó en un fenómeno de alcance global en el ámbito deportivo digital. Su fórmula introduce un formato de fútbol 7 ajustado a las tendencias actuales, donde equipos y torneos son protagonizados por creadores de contenido, streamers y figuras del fútbol internacional como Lamine Yamal, Neymar Jr. y Kaká, entre otros. Una de las características distintivas radica en la integración de reglas novedosas conocidas como ‘gamificadas’, diseñadas para generar partidos impredecibles y fuertemente orientados a la interacción digital, con lo que la liga ha promovido formas alternativas de conectar a las audiencias jóvenes con el deporte.

Las cifras referentes al impacto mediático de la Kings League en 2025 muestran más de 150 millones de horas de visualización en transmisiones en directo y la consecución de 13.000 millones de impresiones a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, de acuerdo con los datos publicados. Este volumen de interacción ubica al torneo entre las ligas deportivas con mayor visibilidad en entornos digitales a nivel internacional. El alcance logrado evidencia el éxito del enfoque digital de la liga y su posición en una industria deportiva que tiende cada vez más hacia formatos innovadores adaptados a nuevas audiencias.

El medio reportó que, hasta el momento, la organización ha sumado una financiación acumulada superior a 160 millones de dólares, orientada a respaldar la estructura global que hoy incluye siete competiciones regionales masculinas, dos femeninas (bajo el nombre Queens League) y dos campeonatos anuales conocidos como Kings World Cup, que abarcan clubes y selecciones nacionales. Esta diversificación del portafolio deportivo muestra el compromiso de la liga con el desarrollo de un amplio ecosistema que abarca distintos contextos geográficos y demográficos.

Piqué subrayó que la Kings League debe comprenderse como un proyecto creado desde sus raíces para audiencias digitales, enfocándose en las preferencias de consumo y los hábitos de visualización propios de nuevas generaciones. Según declaró, la asociación con Alignment Growth facilitará la llegada a públicos aún más amplios y permitirá explorar la introducción de otros deportes bajo la misma lógica de interacción digital e innovación en formatos.

El medio también señaló que el modelo de la Kings League, basado en la participación de reconocidos creadores de contenido y exfutbolistas, no solo redefine la presentación del fútbol, sino que apunta a generar un vínculo directo y participativo entre los equipos y sus seguidores. Este formato, que combina entretenimiento, deportes y tecnología, ha impulsado un notable incremento en la presencia digital del torneo, distinguiéndolo de las ligas deportivas tradicionales. Las nuevas inversiones anunciadas se destinarán, según los responsables del proyecto, no solo a la expansión territorial, sino también al fortalecimiento de la infraestructura dedicada a transmisiones y al reforzamiento de los activos digitales de la competición.

La estrategia planteada por la Kings League para el futuro cercano coincide con una tendencia creciente en el deporte global orientada al consumo a través de plataformas digitales, la búsqueda de interacción constante con los fans y la experimentación con nuevas reglas y dinámicas de juego. De acuerdo con la fuente, la intención expresa de los organizadores es transformar la manera en que el público se relaciona con el deporte y ampliar el número de disciplinas incluidas en el proyecto, consolidando su presencia en mercados tradicionales y emergentes.