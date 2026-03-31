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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

El máximo directivo del fútbol aseguró desde Turquía que el seleccionado asiático estará presente en la Copa del Mundo

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos (Europa Press)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos (Europa Press)

Luego de las dudas sobre la posible ausencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 a causa del conflicto en Medio Oriente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el conjunto asiático disputará el torneo que comenzará el 11 de junio próximo en Estados Unidos.

“Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento”, expresó Infantino este martes en Antalya, Turquía, donde la selección iraní disputó un amistoso ante su par de Costa Rica.

Durante su estancia en Turquía, el presidente de la FIFA declaró haber conversado con jugadores y cuerpo técnico de Irán y afirmó que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”. El presidente de la FIFA subrayó la solidez del plantel iraní y expresó su satisfacción por la clasificación del equipo asiático. “He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, dijo el directivo, según reprodujo la agencia AFP.

El sorteo de la Copa del Mundo estableció que Irán jugará sus partidos de la primera fase correspondientes al Grupo G frente a Nueva Zelanda y Bélgica en la ciudad de Los Ángeles, y contra Egipto en Seattle, pese a la solicitud previa de la federación iraní de disputar la etapa de grupos en México y no en Estados Unidos. El campo de entrenamientos en Tucson (Arizona) fue confirmado en el calendario del torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio.

El vice presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Mohammad Nabi, saluda al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Turquía (REUTERS/Kaan Soyturk)
El vice presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Mohammad Nabi, saluda al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Turquía (REUTERS/Kaan Soyturk)

Ayer, durante una entrevista con la cadena mexicana N+ Univision, Gianni Infantino enfatizó su deseo de que Irán participara de la Copa del Mundo más allá del conflicto bélico en el que está envuelto el país. “Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero”, expresó.

De acuerdo con el medio, el dirigente reiteró que la FIFA busca que la selección iraní participe en el torneo bajo “las mejores condiciones posibles”, aunque admitió la complejidad del contexto actual. Esta declaración llega en medio de una crisis diplomática acentuada por ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán desde finales de febrero, enfrentamientos a los que la República Islámica ha respondido con acciones militares en países vecinos.

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