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Destacada semana albiceleste en los Challenger: Román Burruchaga se metió en semifinales y habrá dos argentinos en finales

Los jugadores nacionales son protagonistas en San Pablo, Morelia y Bucaramanga

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Román Burruchaga en Rosario Challenger
Román Burruchaga, Juan Pablo Ficovich y Guido Justo protagonistas en los Challenger

Román Burruchaga se encuentra en plena etapa de transición entre el circuito ATP y el Challenger. Esta semana, en la segunda categoría del tour, en el certamen de San Pablo, se clasificó para las semifinales al derrotar a su compatriota Alex Barrena por 6-1 y 3-1 antes del retiro de su rival. Mientras que Juan Pablo Ficovich y Guido Justo avanzaron para las finales de Morelia y Bucaramanga, respectivamente.

Burruchaga, con el aliciente de poder dar el salto definitivo al top 100 del escalafón mundial, se ubica actualmente en el puesto 102 (97° en el ranking en vivo). Tras quedar eliminado de manera repentina en Santiago, en la clasificación de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami Open, y en su debut en Cap Cana, el argentino decidió hacer una parada en el torneo paulista, que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 100 puntos.

Luego de superar en la primera ronda y en los octavos de final a los locales Gustavo Heide (284°) y Eduardo Ribeiro (168°), este viernes venció a su compatriota Alex Barrena (173°).

El porteño de 24 años, entrenado por el extenista Leonardo Mayer, viene de una temporada en la que se consagró campeón en dos torneos Challenger en Brasil -Piracicaba y Costa de Sauipe- y también levantó el trofeo en Buenos Aires. Ahora buscará un lugar en la final ante el boliviano Juan Carlos Prado (206°).

Prado, una de las nuevas promesas del tenis boliviano, viene creciendo a pasos agigantados. En su etapa como junior fue número 1 del mundo en el ranking ITF y finalista de Roland Garros. A sus 21 años, ya integra el equipo de Copa Davis de su país y conquistó su primer título Challenger en Lima en 2025.

El historial indica que se enfrentaron en una sola oportunidad y la victoria quedó en manos del argentino, en Costa de Sauipe 2025. El encuentro está programado para este sábado en la cancha central, no antes de las 15:00 (hora argentina).

Ficovich avanza en Morelia

Juan Pablo Ficovich (208°) se instaló en la final del Challenger de Morelia, certamen que se disputa sobre canchas duras, tras derrotar en tres sets al francés Luka Pavlovic (219°) por 6-1, 3-6 y 6-3, en una hora y 34 minutos de competencia.

Ficovich, quien integró el equipo argentino de Copa Davis que cayó como visitante ante Corea del Sur en Busan por la primera ronda de los Qualifiers 2026, suma tres títulos Challenger en su carrera: San Pablo 2021, Bogotá 2022 y Cali 2025. A sus 28 años, mantiene intacto el objetivo de alcanzar por primera vez el top 100 del ranking mundial.

En su recorrido en el certamen mexicano, superó en el debut al brasileño Mateus de Carvalho Cardoso Alves (514°), en octavos de final al japonés Shintaro Mochizuki (129°), en cuartos al australiano Tristan Schoolkate (114°) y en semifinales nuevamente a Luka Pavlovic.

En la final de este sábado espera por el local Nicolás Mejia (185°) o por el croata Borna Gojo (181°).

Justo por la senda del triunfo

Guido Justo Campeón AAT Challenger IEB+ edición Tigre I
Guido Justo posando con el trofeo del Challenger de Tigre I (Crédito Prensa AAT)

Guido Justo (280°) llegó a una nueva final en el Challenger de Bucaramanga al ganarle en semifinales al uruguayo Franco Roncadelli (332°) por 6-2 y 3-1 antes del retiro de su rival. El campeón del AAT Challenger Tigre I, enfrentará por un nuevo trofeo al chileno Matias Soto (323°).

El partido se jugará este sábado en la cancha central a partir de las 15:30.

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