Habló la mujer que le hizo un gesto obsceno a Rafael Nadal en el Australian Open: “Es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar”

Uno de los momentos más curiosos de la presente edición del Australian Open, fue el que le tocó vivir a Rafael Nadal en su partido de segunda ronda frente al estadounidense Michael Mmoh, donde una espectadora le hizo un gesto obsceno y fue expulsada del Rod Laver Arena. Tras ese episodio que recorrió el mundo, la mujer rompió el silencio y dio sus versión de los hechos.

En diálogo con la emisora de radio australiana 3AW693, esta señora que saltó a la fama por su bizarro cruce con Nadal comentó que inicialmente fue a ver el partido del cuadro femenino entre Coco Gauff y Elina Svitolina pero luego de se quedó a ver el de Rafa.

Sobre su grosero gesto, comentó que lo hizo porque se sintió irritada por las demoras del mallorquín en sus servicios: “Desde luego que no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar”, dijo en la entrevista radial.

Una espectadora le hizo gestos obscenos a Nadal y fue expulsada del estadio (Foto: EFE)

Pese a que insistió en que Nadal demoraba mucho, también reconoció que lo hizo porque estaba ebria: “El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales en todo el mundo refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos. Si no, ¿por qué querrías centrar la importancia en un espectador? Pero he de reconocer que el alcohol te hace estar desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho.”

Sobre le hecho de que la seguridad le pidió que se retirara de las gradas, la famosa aficionada australiana expresó su disconformidad. “Fueron muy maleducados al sacarme del estadio. Me dijeron: ‘Bien, tiene que irse’. Y yo dije: ‘¿Por qué? Soy una espectadora, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?’”, opinó.

Rafael Nadal sonrió cuando la espectadora le hizo un gesto obsceno durante su partido ante Michael Mmoh (Foto: REUTERS)

Cuando las cámaras lo tomaron, Nadal sonrió y le preguntó a la señora si el gesto –levantó el dedo e hizo lo que mundialmente es conocido como fuck you– era para él. “No la conozco y, sinceramente, no quiero conocerla. Creo que los dedos estaban dirigidos a mí. Bebió demasiada ginebra o tequila. Fue raro pero divertido. Me sorprendió que alguien me diera un dedo de honor. Pero pensé que debería estar borracha”, dijo quien fuera campeón en Australia en 2009 en la rueda de prensa posterior.

