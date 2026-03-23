“Tenía miedo”: el dardo de Enzo Fernández a un jugador de España tras la cancelación de la Finalíssima con Argentina

El mediocampista argentino habló en su llegada a Ezeiza

En su llegada a Ezeiza, el mediocampista Enzo Fernández aguijoneó a Marc Cucurella, su compañero en el Chelsea. Ante los micrófonos, señaló que el español manifestó “miedo” ante la posibilidad de enfrentar a la selección argentina en la Finalíssima frente a España, suspendida a raíz de la guerra en Medio Oriente.

“Me dijo él que tenía un poco de miedo de jugar contra nosotros”, afirmó Fernández en tono de broma, en diálogo con Telefe, al ser consultado por la conversación con el lateral izquierdo. La cancelación del duelo entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa forzó la reprogramación del calendario: Argentina disputará dos partidos amistosos en La Bombonera, enfrentando a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 y a Zambia el martes 31, en la misma sede y horario.

Vale recordar que el español y el argentino mantienen una buena relación y que el vínculo del lateral izquierdo con el país se extiende más allá del fútbol. Cucurella, en una entrevista con el influencer Felo Alegre, elogió la gastronomía local: “Cosas argentinas que me gustan mucho son las empanadas de jamón y queso. Puedo comer muchas, rozando las 10, seguro”.

Enzo Fernández y Cucurella mantienen una buena relación (Reuters/Lee Smith)

“Para mí, cuando hay asado la carne es secundaria. Soy más de entrantes y postres, me gusta mucho la provoleta, el mate también muy top“, agregó el español en aquella oportunidad.

En cuanto a la Finalíssima, los reclamos por la cancelación del partido con España, además de la reconfiguración inmediata del calendario, no pasaron inadvertidos entre los jugadores. Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, fue claro al expresar su decepción y recalcar que “Es una lástima. Era un lindo partido. Pero bueno, no se pudo dar. Ahora hay que enfocarse en los amistosos”.

Respecto a las declaraciones del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de Claudio Tapia de la Asociación del Fútbol Argentino, quienes atribuyeron el título de “Bicampeones” al plantel, el futbolista subrayó: “Yo creo que los partidos se ganan en la cancha. Somos jugadores y queremos jugar cosas importantes”. Consultado sobre la posibilidad de disputar la Finalíssima en el futuro, respondió: “Sí, obvio”.

El defensor Nicolás Otamendi, referente del Benfica, también remarcó el valor simbólico que habría tenido el encuentro frente a España. “Todo lo que sea una competición y un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo y es una lástima que no se pudo jugar. Pero bueno, ahí ya no me puedo meter”, señaló.

Además, Otamendi repasó la importancia del enfrentamiento frustrado y planteó el foco en los nuevos compromisos: “Era un partido muy lindo de jugar. Iba a ser un ambiente impresionante, el tema es que no se dio. Pero nos quedan dos amistosos para prepararnos, entrenar y volvernos a juntar después de tanto tiempo. Seguir haciendo las cosas bien como lo venimos haciendo”.

Enzo Fernández también se expresó al respecto: "Por los problemas que hubo no se pudo jugar. Así que ahora a disfrutar con los compañeros y afrontar los amistosos. Es una final. Espero algún día poder jugarla”. El volante con pasado en River Plate analizó las nuevas citas frente a rivales africanos: “Cuando jugamos en la previa al Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes. Tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”. Mac Allister agregó: “Lo importante es siempre estar con el grupo y enfocarnos en nosotros”.