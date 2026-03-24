“Nunca más”: los mensajes en el fútbol argentino a 50 años del golpe de Estado y los videos especiales de cinco clubes

La historia de Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro que compartió Estudiantes de La Plata

Este martes 24 de marzo del 2026 se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar en el país. Con un acto central en Plaza de Mayo, miles de ciudadanos argentinos saldrán a la calle para alimentar la memoria con una consigna contundente: Nunca Más.

El fútbol se unió a esta consigna una vez más. La gran mayoría de los clubes de la Liga Profesional –y también del ascenso– difundieron distintos mensajes para remarcar su firme postura contra ese proceso que se inició un 24 de marzo de 1976 y dio paso a uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

Entre las producciones especiales para esta fecha, se destacaron las que realizaron Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Banfield, Newell’s y Platense. El Pincha desarrolló una animación para repasar el caso de Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro, un hincha que fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 a los 23 años. Sus hermanos, Elena y Marcelo, “jamás dejaron de ir a la cancha y buscarlo”. El fanático, de raíces familiares japonesas, era el socio 77224. “A 50 años del Golpe Cívico Militar, el Club Estudiantes de La Plata NO OLVIDA. Agradecemos a la Familia Dakuyaku por contarnos su historia. Y a Identidad Pincharrata por la investigación”, escribieron en la cuenta oficial del club.

El video que difundió San Lorenzo por el Nunca Más

San Lorenzo también compartió un video que se extendió por más de 4 minutos con familiares de hinchas del Ciclón desaparecidos. “Están presentes. En el corazón de sus seres queridos. En los sueños que no claudican. Y en cada gol de su amado San Lorenzo, ese abrazo que se multiplica hasta el infinito. A 50 años del último Golpe Cívico-Militar, los familiares de Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José Orlando y Luis Zukerfeld, todos hinchas de San Lorenzo desaparecidos durante esos años oscuros y sangrientos, gritaron “¡presente!” en un lugar muy especial: la tribuna que los une para siempre. ¡Gracias por compartirlo! Memoria, Verdad y Justicia“, detallaron desde Boedo.

Platense también eligió el método de la animación para contar una historia vinculada a los fanáticos de la entidad desaparecidos: “Historia basada en hechos reales, extracto del libro “El Regreso y otros cuentos” de Jorge Mario Ramón. A 50 años del último golpe cívico militar recordamos a los calamares desaparecidos. Porque la memoria es compromiso activo con el presente y el futuro. Para seguir construyendo espacios donde la identidad, la solidaridad y los derechos humanos sean bandera. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más".

El video de Platense a 50 años del último golpe cívico militar

“A 50 años del último golpe de estado cívico-militar, Banfield tiene memoria y dice Nunca Más”, se sumó el Taladro con otra filmación que repasó a los fanáticos del club desaparecidos con un sector especial de la tribuna que durante el último partido los recordó. “Hoy, como siempre y más que nunca, desde Banfield gritamos nunca más. Tenemos club, tenemos memoria”, fue el mensaje que eligieron.

El video especial que difundió Banfield a 50 años del último golpe de estado cívico-militar

“24 de marzo | A 50 años. Desde el Club Atlético Newell’s Old Boys sostenemos, como siempre, nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Porque en nuestra historia no hubo complicidad, y no habrá jamás olvido ni silencio”, se unió Newell’s con un video que repasó el caso del socio Eduardo José Toniolli, detenido-desaparecido el 12 de enero de 1977.

El video especial de Newell's a 50 años del golpe cívico militar

Más allá de estos casos puntuales, en el “Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, una gran porción de los clubes del fútbol argentino eligieron distintos mecanismos para mostrar su postura en esta fecha. “A 50 años del inicio de la última dictadura militar, River no olvida y reafirma su compromiso histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En homenaje a los 30 mil desaparecidos. Nunca Más”, difundieron desde la cuenta oficial de River Plate. “Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A 50 años del golpe cívico-militar, decimos Nunca Más”, fue el mensaje desde el Xeneize.

En Avellaneda, Independiente abrió un canal para colaborar con la búsqueda de desaparecidos: “A 50 años del Golpe Cívico-Militar, Independiente dice Nunca Más. Si tenés familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios/as de Independiente, comunicate a memoriacai@clubaindependiente.com.ar. Vamos a estar restituyéndoles sus carnets”.

“Ese agujero en la tribuna. Y este otro. Y aquel de más allá. El dolor de las ausencias porque nos faltan Roberto y Lucía y Alberto y Silvia y Jacobo y tantos socios y tantos hinchas que son parte de nuestra historia, de nuestro Racing. Las heridas que ningún medio siglo cura porque hay cuerpos de los que todavía nada se sabe y hay nietos y nietas que aún no recuperaron su identidad y hay delitos de lesa humanidad que continuar juzgando y hay una memoria que seguir edificando para que Nunca Más sea realmente Nunca Más. Un club no puede entenderse sin la vida de su gente y Racing, una asociación civil sin fines de lucro, es también la huella de quienes, con el corazón tatuado de celeste y blanco, fueron arrancados de sus casas, de sus trabajos, de sus universidades y de sus calles. Por eso esos rostros nos miran. Por eso esos ojos alientan. Por eso, en este día y cada día, decimos presentes, presentes, presentes”, comunicaron desde Racing.

LOS MENSAJES DE LOS CLUBES

Familiares de hinchas de San Lorenzo desaparecidos rindieron homenaje a los desaparecidos en el último golpe Cívico-Militar

Estudiantes de La Plata publicó un emotivo video con carnets que recordó a Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro

Club Atlético Platense publicó un video a 50 años del último golpe cívico militar en Argentina