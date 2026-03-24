Los tres goles de Gaich en nueve minutos en la victoria de Estudiantes: “Me llevo la pelota para la colección”

Adolfo Gaich marcó tres goles en apenas nueve minutos para Estudiantes de La Plata, que superó por 5-0 a Central Córdoba en la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Tras reemplazar a Guido Carrillo a los 72 minutos en el estadio de Estudiantes, Gaich anotó su primer tanto a los 80′, luego de un centro de Tiago Palacios. Poco después, recibió una asistencia de Mikel Amondarain a los 85′ y empujó la pelota con la pierna derecha para firmar el 4-0. El delantero completó su triplete a los 88′ con un cabezazo tras una habilitación de José Sosa.

“La asistencia que tenía, cuenta, pero el gol es importante para los goleadores. No se me venía dando. Tenía ganas de que vengan los goles, vinieron tres y por suerte se dio con la presencia de mi familia. Me voy a llevar la pelota para la colección. Ahora no hay fecha, pero se viene una seguidilla importante con Copa y campeonato”, declaró Gaich a ESPN.

*El segundo gol de Gaich

En cuanto al desarrollo general del encuentro, el marcador se abrió a los 2 minutos del complemento, cuando Alexis Castro ejecutó un tiro libre que se ubicó en el ángulo izquierdo del arco visitante. Posteriormente, Tiago Palacios asistió en dos oportunidades: primero a Mikel Amondarain para el segundo gol y luego a Gaich, que inició su serie personal de anotaciones.

Estos fueron los primeros gritos del Tanque con la camiseta del elenco platense en siete cotejos disputados. Hasta ahora, solo había brindado una asistencia y las redes lo estaban esperando.

*El tercer tanto de Gaich en la noche

Gaich nació en Bengolea, Córdoba, un pueblo de mil habitantes y sin calles asfaltadas. Al dejar su ciudad natal en 2014 para perseguir el sueño de ser futbolista profesional, inició un viaje en el que atravesó pruebas en River Plate, Lanús—que lo descartó por considerarlo con poco físico—y Belgrano, donde no pudo quedarse por falta de cupos en la pensión para jóvenes.

El dato que diferencia su trayecto dentro del fútbol argentino es su paso por la Fundación Lionel Messi en Rosario: allí jugó durante un año y terminó siendo dejado en libertad sin aviso previo, experiencia que lo marcó anímicamente y lo llevó de regreso a su provincia con dudas sobre su futuro.

En ese mismo periodo, Gaich alternaba partidos de sábado en Atlético Pascanas y domingos en el baby fútbol de Villa María, donde utilizaba unos botines negros económicos, siguiendo la recomendación de su madre de no dejar sus “botines de la suerte”. Esta elección se convirtió en una cábala que lo acompañaría durante sus primeras incursiones en el fútbol juvenil. Su entorno estaba marcado por el sacrificio: hijo de una madre que recorría los pueblos vendiendo disfraces y de un padre, Guillermo Gaich, docente de materia agrícola, que lo acompañó a cada prueba en el país, incluso trasladándose en camiones lecheros y combinando transportes para llegar a entrenamientos.

La oportunidad definitiva llegó en 2014, cuando se probó en San Lorenzo y luego de tres entrenamientos, en el tercero convirtió cuatro goles bajo la observación de Antonio Mur, cazador de talentos de la institución. Se instaló en la pensión del club con escasos recursos y botines rotos que sus tíos repusieron.

La evolución de Gaich fue progresiva. tuvo su debut en Primera el 27 de agosto de 2018 frente a Unión, en Santa Fe, ingresando a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Nicolás Blandi. Durante el ciclo de Claudio Biaggio, el atacante recibió una preparación escalonada, siendo promovido primero a la reserva y luego al equipo principal, siempre seguido de cerca por el entrenador. El recambio de técnicos afectó sus oportunidades: con Jorge Almirón apenas sumó 62 minutos en seis meses, limitado por una fractura nasal y llamados a las selecciones.

En el seleccionado argentino, el delantero sobresalió en juveniles con la conquista del Torneo de L’Alcudia, el Mundial Sub-20 de Polonia 2019 (donde anotó 7 goles en 20 partidos) y los Juegos Panamericanos Lima 2019, en los que fue máximo goleador con seis tantos y obtuvo el oro después de 16 años. También formó parte del plantel campeón del Preolímpico Sudamericano 2020 y jugó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su debut con la Selección mayor fue en septiembre de 2019, cuando ingresó en la victoria 4-0 ante México.

A lo largo de su carrera, Gaich acumuló 216 partidos disputados y 39 goles en clubes de Argentina, Rusia, Italia, España y Turquía. Vistió las camisetas de San Lorenzo, CSKA Moscú, Benevento, Huesca, Hellas Verona, Çaykur Rizespor, Antalyaspor y, en su último semestre, del Krylya Sovetov Samara, cedido desde Rusia, hasta recalar en el Pincha.

Gaich tuvo una noche soñada en La Plata (Fotobaires)