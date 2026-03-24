Deportes

El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

El plantel que dirige Didier Deschamps se reunió en el centro de entrenamiento antes de viajar a los Estados Unidos

Guardar

El look de los jugadores de la selección de Francia

La selección de Francia llegará al Mundial 2026 como una de las candidatas a ganar el trofeo más importante en el mundo del fútbol. Al igual que sucedió hace cuatro años en Qatar, el combinado que dirige Didier Deschamps tiene grandes jugadores, con Kylián Mbappé a la cabeza como máximo representante de una generación de futbolistas que buscará revancha trás caer en una dramática definición ante la Argentina de Lionel Messi.

De cara a la última ventana de amistosos FIFA, los convocados por el entrenador que fue campeón del mundo en Rusia 2018 llegaron al centro de la federación de fútbol francesa (FFF) en Clairefontaine, un espacio ubicado en el valle de Chevreuse, en el corazón del bosque de Rambouillet. Y como ya ocurrió en otras ocasiones, llamó la atención los looks de las figuras del combinado galo. En las redes del seleccionado, se pudo ver a jugadores como Rayan Cherki, Michael Olise, Lucas Chevalier, Hugo Ekitike, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y el propio Mbappé con diferentes estilos.

A diferencia de otras oportunidades, en las que los atuendos generaron más comentarios, esta vez se pudo ver a varios de los jugadores citados con un look más casual. Es más, el caso de N’Golo Kanté, el volante que volvió a la convocatoria de Deschamps, que utilizó un equipo de jogging de la marca deportiva que lo viste, se vio en otros jugadores como Tchouameni, estrella del Real Madrid. Por otra parte, el defensor del Liverpool Konaté apareció con unos jeans oxford y un buzo con capucha, que tenía puesta en su arribo al búnker de Le Bleus. El que más generó comentarios en las redes fue el atuendo de Olise: el volante del Bayern Múnich apareció con un particular gorro y unas gafas negras en el ingreso al predio.

Michael Olise y su particular
Michael Olise y su particular atuendo (FFF)

El combinado subcampeón del mundo en Medio Oriente tras perder en los penales con el equipo de Messi tendrá dos exigentes pruebas antes del comienzo del Mundial en suelo estadounidense. El próximo jueves 26, Francia jugará ante la selección de Brasil en la ciudad de Boston, mientras que pocos días más tarde, el domingo 29, se verá las caras contra otro seleccionado sudamericano, en este caso enfrentará a la Colombia de Néstor Lorenzo en Northwest Stadium de Landover, Maryland.

Francia afrontará sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo sin el defensor central William Saliba, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión en el tobillo izquierdo que requiere tratamiento y reposo, según informó la federación francesa en un comunicado oficial. Como consecuencia de esta baja, Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace, ocupará el lugar que dejó la estrella del Arsenal inglés.

En medio de la preparación final, los medios en Francia confirmaron que Zinedine Zidane será el reemplazante de Deschamps tras el torneo que organiza la FIFA. La noticia cobró fuerza luego de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmara a Le Figaro que ya conoce la identidad del futuro sustituto del actual técnico.

Aurélien Tchouaméni (FFF)
Aurélien Tchouaméni (FFF)

El presidente de la FFF indicó que recibió no “menos de cinco candidaturas”, todas de entrenadores franceses, y enfatizó que “la selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera”, según la entrevista publicada este lunes en el diario francés. Diallo no confirmó explícitamente el nombre del elegido, pero respondió con una sonrisa e invitó a los periodistas a “venir tras el Mundial” cuando fue consultado sobre Zidane.

Fuentes de la prensa local, citadas por Le Figaro, aseguran que las negociaciones entre el ex entrenador del Real Madrid y la FFF se han desarrollado durante semanas y que Zidane solicitó trabajar con un cuerpo técnico numeroso, encabezado por David Bettoni. Según Le Figaro, las declaraciones de Diallo avalan el cierre de este proceso y abren el camino para el exfutbolista. Deschamps dejará el cargo luego de 14 años al frente del seleccionado galo.

LOS LOOKS DE LOS JUGADORES LA SELECCIÓN DE FRANCIA:

Kolo Muani (FFF)
Kolo Muani (FFF)
Mike Maignan (FFF)
Mike Maignan (FFF)
Adrien Rabiot (FFF)
Adrien Rabiot (FFF)
Rayan Cherki (FFF)
Rayan Cherki (FFF)
Désiré Doué (FFF)
Désiré Doué (FFF)
Eduardo Camavinga (fFF)
Eduardo Camavinga (fFF)
N'Golo Kante (FFF)
N'Golo Kante (FFF)
Upamecano (FFF)
Upamecano (FFF)
Warren Zaire-Emery (FFF)
Warren Zaire-Emery (FFF)
Lucas Chevalier (FFF)
Lucas Chevalier (FFF)
Hugo Ekitike (FFF)
Hugo Ekitike (FFF)
Konate (FFF)
Konate (FFF)
Maxence Lacroix (FFF)
Maxence Lacroix (FFF)
Kolo Muani (FFF)
Kolo Muani (FFF)
Kylián Mbappe (FFF)
Kylián Mbappe (FFF)
Ousmane Dembélé (FFF)
Ousmane Dembélé (FFF)

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección de FranciaMundial 2026Michael OliseHugo EkitikeAdrien RabiotOusmane DembéléKylian Mbappé

Últimas Noticias

“Nunca más”: los mensajes en el fútbol argentino a 50 años del golpe de Estado y los videos especiales de cinco clubes

La mayoría de las entidades del país utilizaron sus canales de difusión para expresar su postura en el día de la Memoria

“Nunca más”: los mensajes en

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

Dominik Szoboszlai acaparó los flashes al arribar al centro deportivo de su selección en un vehículo de alta gama y vestido a la moda

Un lujoso Lamborghini y una

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

El presidente de la AFA tuvo un recibimiento especial con el capitán de la selección argentina, quien se sumó al plantel para los partidos ante Zambia y Mauritania

El mensaje de bienvenida del

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mbappé: “Examinaron la rodilla equivocada”

El periodista Daniel Riolo denunció que el cuerpo médico del club español habría cometido un error en la revisión del delantero, lo que provocó el despido del staff

La insólita acusación desde Francia

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La nueva normativa obligará a los equipos a destinar como máximo el 85% de sus ingresos a transferencias, salarios y honorarios de agentes, con castigos previstos para quienes superen ese límite

La Premier League aprobará una
DEPORTES
“Nunca más”: los mensajes en

“Nunca más”: los mensajes en el fútbol argentino a 50 años del golpe de Estado y los videos especiales de cinco clubes

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mbappé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

TELESHOW
Mauro Icardi y la China

Mauro Icardi y la China Suárez en el país: la salida con las hijas de Wanda Nara y los niños de la actriz

Facundo Arana contó cómo está su vínculo con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Es mi familia”

El mensaje íntimo de Chechu Bonelli al superar su separación de Darío Cvitanich: “Hiciste lo mejor que pudiste”

Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

Segundo derecho a réplica en Gran Hermano: todos los detalles que anticipó Santiago del Moro

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona la inteligencia artificial

Así funciona la inteligencia artificial con la que Chery busca transformar la industria automotriz

La exposición de Rafael en el Met revela el lado más íntimo y revolucionario del maestro del Renacimiento

Cada vez más cubanos eligen establecerse en América Latina

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro