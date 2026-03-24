El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

El look de los jugadores de la selección de Francia

La selección de Francia llegará al Mundial 2026 como una de las candidatas a ganar el trofeo más importante en el mundo del fútbol. Al igual que sucedió hace cuatro años en Qatar, el combinado que dirige Didier Deschamps tiene grandes jugadores, con Kylián Mbappé a la cabeza como máximo representante de una generación de futbolistas que buscará revancha trás caer en una dramática definición ante la Argentina de Lionel Messi.

De cara a la última ventana de amistosos FIFA, los convocados por el entrenador que fue campeón del mundo en Rusia 2018 llegaron al centro de la federación de fútbol francesa (FFF) en Clairefontaine, un espacio ubicado en el valle de Chevreuse, en el corazón del bosque de Rambouillet. Y como ya ocurrió en otras ocasiones, llamó la atención los looks de las figuras del combinado galo. En las redes del seleccionado, se pudo ver a jugadores como Rayan Cherki, Michael Olise, Lucas Chevalier, Hugo Ekitike, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y el propio Mbappé con diferentes estilos.

A diferencia de otras oportunidades, en las que los atuendos generaron más comentarios, esta vez se pudo ver a varios de los jugadores citados con un look más casual. Es más, el caso de N’Golo Kanté, el volante que volvió a la convocatoria de Deschamps, que utilizó un equipo de jogging de la marca deportiva que lo viste, se vio en otros jugadores como Tchouameni, estrella del Real Madrid. Por otra parte, el defensor del Liverpool Konaté apareció con unos jeans oxford y un buzo con capucha, que tenía puesta en su arribo al búnker de Le Bleus. El que más generó comentarios en las redes fue el atuendo de Olise: el volante del Bayern Múnich apareció con un particular gorro y unas gafas negras en el ingreso al predio.

Michael Olise y su particular atuendo (FFF)

El combinado subcampeón del mundo en Medio Oriente tras perder en los penales con el equipo de Messi tendrá dos exigentes pruebas antes del comienzo del Mundial en suelo estadounidense. El próximo jueves 26, Francia jugará ante la selección de Brasil en la ciudad de Boston, mientras que pocos días más tarde, el domingo 29, se verá las caras contra otro seleccionado sudamericano, en este caso enfrentará a la Colombia de Néstor Lorenzo en Northwest Stadium de Landover, Maryland.

Francia afrontará sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo sin el defensor central William Saliba, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión en el tobillo izquierdo que requiere tratamiento y reposo, según informó la federación francesa en un comunicado oficial. Como consecuencia de esta baja, Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace, ocupará el lugar que dejó la estrella del Arsenal inglés.

En medio de la preparación final, los medios en Francia confirmaron que Zinedine Zidane será el reemplazante de Deschamps tras el torneo que organiza la FIFA. La noticia cobró fuerza luego de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmara a Le Figaro que ya conoce la identidad del futuro sustituto del actual técnico.

Aurélien Tchouaméni (FFF)

El presidente de la FFF indicó que recibió no “menos de cinco candidaturas”, todas de entrenadores franceses, y enfatizó que “la selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera”, según la entrevista publicada este lunes en el diario francés. Diallo no confirmó explícitamente el nombre del elegido, pero respondió con una sonrisa e invitó a los periodistas a “venir tras el Mundial” cuando fue consultado sobre Zidane.

Fuentes de la prensa local, citadas por Le Figaro, aseguran que las negociaciones entre el ex entrenador del Real Madrid y la FFF se han desarrollado durante semanas y que Zidane solicitó trabajar con un cuerpo técnico numeroso, encabezado por David Bettoni. Según Le Figaro, las declaraciones de Diallo avalan el cierre de este proceso y abren el camino para el exfutbolista. Deschamps dejará el cargo luego de 14 años al frente del seleccionado galo.

LOS LOOKS DE LOS JUGADORES LA SELECCIÓN DE FRANCIA:

Kolo Muani (FFF)

Mike Maignan (FFF)

Adrien Rabiot (FFF)

Rayan Cherki (FFF)

Désiré Doué (FFF)

Eduardo Camavinga (fFF)

N'Golo Kante (FFF)

Upamecano (FFF)

Warren Zaire-Emery (FFF)

Lucas Chevalier (FFF)

Hugo Ekitike (FFF)

Konate (FFF)

Maxence Lacroix (FFF)

Kolo Muani (FFF)

Kylián Mbappe (FFF)

Ousmane Dembélé (FFF)