Matías Almeyda fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”

El Sevilla atraviesa un momento delicado tras la destitución de Matías Almeyda como entrenador del primer equipo, una decisión que fue confirmada tras la derrota como local ante el Valencia por 2 a 0. El club afronta una situación compleja: se encuentra en la decimoquinta posición de la Liga de España con 31 puntos y quedó apenas a tres unidades del Mallorca, equipo que marca actualmente la zona de descenso.

El despido de Almeyda fue oficializado este lunes mediante un comunicado en las redes sociales del club. El texto expresó: “El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”.

El Sevilla oficializó la destitución de Matías Almeyda (@SevillaFC)

El entrenador argentino había asumido en el verano de 2025, en su regreso a un club que consideraba especial en su trayectoria. Durante su paso, dirigió 29 encuentros de La Liga y tres de la Copa del Rey. Bajo su mando, el equipo cosechó 10 victorias, siete empates y sufrió 15 derrotas. El saldo negativo terminó por minar la confianza de la directiva, sobre todo tras la última caída ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

La situación de Sevilla se agravó en las últimas jornadas, ya que no consiguió despegarse de los puestos bajos. Solo tres puntos lo separan de Mallorca, dirigido por Martín Demichelis, que ocupa el último lugar de descenso. Restan nueve jornadas para el cierre de la temporada y el margen de error es mínimo.

El técnico argentino se despidió del club tras 32 partidos oficiales a cargo

Almeyda, en su despedida pública, manifestó: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo”. El técnico bonaerense, en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, destacó la importancia emocional de su regreso al club y agradeció a los jugadores por el “compromiso y el esfuerzo, incluso en los momentos más difíciles”.

El entrenador también dirigió palabras de gratitud hacia el personal del club, la afición y el periodismo, señalando que “desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí”. En el cierre de su mensaje reconoció: “Sé que el momento no es el que todos deseábamos, pero ha sido especial haber sido parte”.

Sevilla no logró consolidar una racha positiva que permitiera mirar con mayor tranquilidad el tramo final del campeonato y deberá afrontar un calendario inmediato que no ofrece respiro: el próximo compromiso será de visitante ante Real Oviedo, colista de la clasificación y rival directo en la batalla por evitar el descenso. El nuevo cuerpo técnico, aún sin anunciar por la directiva, tendrá que asumir el reto de revertir la dinámica y sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia.

La salida del entrenador argentino fue anunciada con el equipo apenas por encima de los puestos de descenso (EFE/ Fernando Villar)

Por otro lado, la decisión de la directiva se produce en plena pausa por la fecha FIFA, un contexto que abre un breve período de trabajo antes de afrontar una serie de partidos cruciales. Las dos semanas de receso podrían servir para reordenar el plantel y definir el perfil del técnico que buscará la salvación en la recta final del torneo.

El contrato de Almeyda tenía vigencia hasta 2028, pero la urgencia por estabilizar al equipo pesó más que cualquier vínculo a largo plazo. La realidad deportiva y la presión de la tabla hicieron insostenible su continuidad, a pesar de los intentos por revertir la situación. Para la hinchada sevillista, la salida del entrenador argentino dejó sentimientos encontrados, reconocen su entrega y dedicación, aunque la preocupación persiste, ya que la distancia respecto a la zona de descenso es mínima y el margen para reaccionar se achica.

En la temporada, Sevilla alternó triunfos aislados con derrotas que comprometieron su posición. Los números reflejan las dificultades del equipo para sostener el rendimiento y sumar con regularidad, un panorama que ahora deberá afrontar un nuevo entrenador.

Matías Almeyda se despidió del Sevilla públicamente con un mensaje en sus redes sociales