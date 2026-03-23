Deportes

La extensa sequía que cortó Maxi Salas con el gol que selló el triunfo de River Plate: “Venía cargado una mochila muy pesada”

El delantero puso el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y volvió a inflar las redes tras más de cinco meses

Guardar

Maximiliano Salas selló la victoria de River Plate por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la 12ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, al marcar su primer gol tras una sequía de más de cinco meses. El delantero, oriundo de Curuzú Cuatiá, ingresó a los 62 minutos y anotó en la última jugada del partido, tras una habilitación precisa de Juan Fernando Quintero, que le permitió enfrentar mano a mano al defensor Francisco Romero antes de definir de zurda.

El retorno de Salas al gol se produjo luego de 19 partidos sin convertir: su anterior tanto lo había firmado el 2 de octubre de 2025, cuando le otorgó la clasificación a River frente a Racing Club por la Copa Argentina.

La acción que cortó la sequía goleadora de Salas llegó luego de que el delantero recibiera el pase de Quintero, resistiera el intento de marca de Romero y batiera al arquero Agustín Lastra para sentenciar el encuentro en el Estadio Antonio Candini. De este modo, el atacante suma cinco goles en 27 apariciones con la camiseta de La Banda.

“Es un grupo muy unido que tira para el mismo lado, cuando uno está bajoneado ellos te levantan. Hay grandes jugadores, grandes líderes que tratan de estar con los chicos que no vienen jugando. Esto lo sacamos adelante todos juntos”, afirmó Salas.

“Venía cargando una mochila muy pesada. Y el arco queda muy lejos cuando el equipo no funciona. A veces no es meter el gol, sino laburar para el equipo. Dejar todo para el equipo y que pueda ganar”, añadió.

Maxi Salas suma cinco goles
Maxi Salas suma cinco goles con la camiseta de River (@RiverPlate)

Durante su tiempo en River, el ex Racing había perdido la condición de titular, pasando a convertirse en opción de recambio bajo las direcciones técnicas de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet.

De hecho, su arribo desde la Academia generó mucha ilusión en los hinchas de River, dado que tuvo un arranque excepcional: marcó un tanto en su debut frente a Platense, en la primera fecha del Torneo Clausura 2025 y luego brindó una asistencia en el siguiente duelo frente a Instituto, en un equipo que era comandado por Gallardo. Incluso, su celebración imitando al Matador Marcelo Salas fue ampliamente apoyada por los fanáticos millonarios.

Ese inicio arrollador, sin embargo, se vio frustrado por una lesión de rodilla que lo marginó durante cuatro partidos, incluidos los dos de la serie ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Una vez superada la molestia, tardó dos encuentros en volver a convertir: frente San Martín de San Juan, el 31 de agosto de 2025.

De todos modos, hubo un punto de inflexión en aquel River de Gallardo, del cual no estuvo exento Salas: la eliminación en cuartos de final de la Libertadores frente a Palmeiras, pese a que el delantero marcó el primer tanto en San Pablo del duelo de vuelta, el equipo no pudo remontar y quedó afuera del certamen.

Desde allí, empezaron los problemas de rendimiento para Salas. Una expulsión en la derrota de River frente a Deportivo Riestra, en el estadio Monumental, lo puso por primera vez en el foco de los hinchas, que lo empezaron a ver de reojo. La relación experimentó un pequeño oasis cuando el atacante le dio el ya mencionado triunfo al Millonario frente a Racing por Copa Argentina.

La dificultad para encontrar buenos resultados del equipo y la sequía goleadora que sufrió Salas, hicieron mella en el vínculo del jugador con los hinchas. De hecho, tras la salida de Gallardo, que lo había dejado de incluir en el 11 titular, el atacante por el cual River hizo una erogación de más de 9 millones de dólares para sacarlo de Racing empezó a recibir algunos silbidos.

Por lo pronto, Coudet apunta a recuperar a un jugador que le puede aportar soluciones futbolísticas en ataque. El próximo compromiso para River será ante Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Maximiliano SalasRiver Platedeportes-argentina

Últimas Noticias

Pelotear para crecer: lecciones del tenis para el mundo profesional

En la cancha y en la vida, el verdadero crecimiento se construye a partir de la paciencia, el intercambio y la capacidad de aprender de cada devolución

Pelotear para crecer: lecciones del

Los dos goles de Joaquín Panichelli para el triunfo del Racing de Estrasburgo antes de sumarse a la Selección

El delantero argentino fue clave para la victoria de su equipo ante el Nantes. Se convirtió en el máximo anotador de la Ligue 1

Los dos goles de Joaquín

La lupa sobre las polémicas en el triunfo de River Plate sobre Estudiantes de Río Cuarto: del gol anulado al local al penal

El Millonario se impuso por 2 a 0 en condición de visitante y sumó su tercer triunfo consecutivo de la mano de Eduardo Coudet

La lupa sobre las polémicas

Asistencia de taco de Giuliano Simeone y golazo de Nahuel Molina: las perlitas del Atlético de Madrid en la caída ante el Real Madrid

El aporte de los argentinos no pudo evitar la caída del Colchonero, que pudo llevarse el empate tras un remate de Julián Álvarez que dio en el poste

Asistencia de taco de Giuliano

La ruptura entre John y Tyson Fury genera incertidumbre en el mundo del boxeo

El distanciamiento familiar, intensificado tras recientes derrotas y decisiones tomadas sin consulta, ha impactado la confianza en el futuro de la carrera del púgil y ha encendido señales de alarma en su entorno profesional

La ruptura entre John y
DEPORTES
Pelotear para crecer: lecciones del

Pelotear para crecer: lecciones del tenis para el mundo profesional

Los dos goles de Joaquín Panichelli para el triunfo del Racing de Estrasburgo antes de sumarse a la Selección

La lupa sobre las polémicas en el triunfo de River Plate sobre Estudiantes de Río Cuarto: del gol anulado al local al penal

Asistencia de taco de Giuliano Simeone y golazo de Nahuel Molina: las perlitas del Atlético de Madrid en la caída ante el Real Madrid

La ruptura entre John y Tyson Fury genera incertidumbre en el mundo del boxeo

TELESHOW
María Becerra habló sobre Los

María Becerra habló sobre Los Del Espacio, el grupo que formó con Emilia Mernes y Duki: “No los trato directamente”

El apoyo de Pablo Echarri a Andrea Del Boca en Gran Hermano: “Fue objeto de una persecución injusta y horrible”

La charla caliente de Brian Sarmiento y Danelik, muy cerca de tener intimidad en Gran Hermano: “Yo sin taparme”

Las fotos de Reese Witherspoon en Buenos Aires para celebrar sus 50 años: “Hay que reír todos los días que se pueda″

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Costa Rica señalan

Ecuador y Costa Rica señalan el camino a las democracias para romper relaciones con la dictadura de Cuba

El precio del petróleo abrió al alza y vuelve a superar los 100 dólares por barril

Cuba inició el restablecimiento parcial del servicio eléctrico tras un nuevo apagón nacional en menos de una semana

El primer ministro esloveno Robert Golob ganó por un margen mínimo en los comicios más reñidos en la historia del país

El partido del canciller alemán Merz se perfila ganador de las elecciones regionales en Renania-Palatinado