La extensa sequía que cortó Maxi Salas con el gol que selló el triunfo de River Plate: “Venía cargado una mochila muy pesada”

Maximiliano Salas selló la victoria de River Plate por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la 12ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, al marcar su primer gol tras una sequía de más de cinco meses. El delantero, oriundo de Curuzú Cuatiá, ingresó a los 62 minutos y anotó en la última jugada del partido, tras una habilitación precisa de Juan Fernando Quintero, que le permitió enfrentar mano a mano al defensor Francisco Romero antes de definir de zurda.

El retorno de Salas al gol se produjo luego de 19 partidos sin convertir: su anterior tanto lo había firmado el 2 de octubre de 2025, cuando le otorgó la clasificación a River frente a Racing Club por la Copa Argentina.

La acción que cortó la sequía goleadora de Salas llegó luego de que el delantero recibiera el pase de Quintero, resistiera el intento de marca de Romero y batiera al arquero Agustín Lastra para sentenciar el encuentro en el Estadio Antonio Candini. De este modo, el atacante suma cinco goles en 27 apariciones con la camiseta de La Banda.

“Es un grupo muy unido que tira para el mismo lado, cuando uno está bajoneado ellos te levantan. Hay grandes jugadores, grandes líderes que tratan de estar con los chicos que no vienen jugando. Esto lo sacamos adelante todos juntos”, afirmó Salas.

“Venía cargando una mochila muy pesada. Y el arco queda muy lejos cuando el equipo no funciona. A veces no es meter el gol, sino laburar para el equipo. Dejar todo para el equipo y que pueda ganar”, añadió.

Maxi Salas suma cinco goles con la camiseta de River (@RiverPlate)

Durante su tiempo en River, el ex Racing había perdido la condición de titular, pasando a convertirse en opción de recambio bajo las direcciones técnicas de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet.

De hecho, su arribo desde la Academia generó mucha ilusión en los hinchas de River, dado que tuvo un arranque excepcional: marcó un tanto en su debut frente a Platense, en la primera fecha del Torneo Clausura 2025 y luego brindó una asistencia en el siguiente duelo frente a Instituto, en un equipo que era comandado por Gallardo. Incluso, su celebración imitando al Matador Marcelo Salas fue ampliamente apoyada por los fanáticos millonarios.

Ese inicio arrollador, sin embargo, se vio frustrado por una lesión de rodilla que lo marginó durante cuatro partidos, incluidos los dos de la serie ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Una vez superada la molestia, tardó dos encuentros en volver a convertir: frente San Martín de San Juan, el 31 de agosto de 2025.

De todos modos, hubo un punto de inflexión en aquel River de Gallardo, del cual no estuvo exento Salas: la eliminación en cuartos de final de la Libertadores frente a Palmeiras, pese a que el delantero marcó el primer tanto en San Pablo del duelo de vuelta, el equipo no pudo remontar y quedó afuera del certamen.

Desde allí, empezaron los problemas de rendimiento para Salas. Una expulsión en la derrota de River frente a Deportivo Riestra, en el estadio Monumental, lo puso por primera vez en el foco de los hinchas, que lo empezaron a ver de reojo. La relación experimentó un pequeño oasis cuando el atacante le dio el ya mencionado triunfo al Millonario frente a Racing por Copa Argentina.

La dificultad para encontrar buenos resultados del equipo y la sequía goleadora que sufrió Salas, hicieron mella en el vínculo del jugador con los hinchas. De hecho, tras la salida de Gallardo, que lo había dejado de incluir en el 11 titular, el atacante por el cual River hizo una erogación de más de 9 millones de dólares para sacarlo de Racing empezó a recibir algunos silbidos.

Por lo pronto, Coudet apunta a recuperar a un jugador que le puede aportar soluciones futbolísticas en ataque. El próximo compromiso para River será ante Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

*El resumen del partido