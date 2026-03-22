Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

Tomás Etcheverry tuvo otra sólida actuación en Miami (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Tomás Etcheverry dio otro paso adelante en el Miami Open al imponerse al español Rafael Jódar por 7-5 y 6-4, en un duelo correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000.

El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking ATP, resolvió con autoridad un partido que no era sencillo en la previa. Del otro lado estaba la revelación española, que venía de encadenar victorias contundentes y asegurarse su ingreso al Top 100 por primera vez en su carrera.

Sin dejarse sorprender por el envión del joven español de 19 años, Etcheverry impuso su experiencia en los momentos clave. El primer set fue parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de saque hasta el tramo final, donde el argentino logró el quiebre decisivo en el undécimo juego y obtuvo la primera ventaja.

En el segundo parcial, el desarrollo mantuvo la misma tónica. Jódar intentó sostener su agresividad desde el fondo de la cancha, pero Etcheverry mostró mayor consistencia, temple y experiencia. Con un nuevo quiebre en el tercer juego, administró la ventaja y cerró el 6-4 para sellar el triunfo en sets corridos.

El argentino llegaba con confianza tras un sólido debut frente al belga Zizou Bergs en dos tie breaks. Ante la nueva sensación del tenis español, el platense volvió a mostrar una de sus principales virtudes: la capacidad para sostener la concentración en los puntos importantes y resolver partidos cerrados, atributos que le permitieron conquistar en febrero el ATP 500 de Río, el primer título de su carrera profesional.

Jódar (109° en el escalafón mundial de varones) había sido una de las historias destacadas de la semana en Miami. Venía de superar la clasificación y de lograr triunfos resonantes en el cuadro principal, consolidándose como una de las jóvenes promesas del tenis europeo.

Con este resultado, Etcheverry avanza a octavos de final del Miami Open, donde enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul (23°) y el belga Raphael Collignon (72°). El Retu continúa consolidando su crecimiento en torneos de máxima categoría, en contextos exigentes y ante rivales en ascenso. Y tiene margen y tenis para seguir creciendo.

Francisco Cerúndolo, el otro argentino que sigue adelante en el Miami Open

Francisco Cerúndolo (19°) es el otro tenista nacional con chances en el cuadro de singles del Miami Open. Tras un estreno con victoria ante su compatriota Thiago Tirante (81°) por 6-4 y 6-2, tendrá una parada de máxima exigencia en la siguiente ronda: enfrentará al ruso Daniil Medvedev (10°), que viene de set finalista en Indian Wells.

Francisco Cerúndolo enfrentará al ruso Daniil Medvedev

Cerúndolo, actual número 19 del ranking mundial y principal raqueta argentina en la actualidad, ratificó su solidez en un escenario que históricamente le resulta favorable. Con antecedentes destacados como las semifinales en 2022 -donde derrotó al italiano Jannik Sinner (2°) y al estadounidense Frances Tiafoe (20°)- y los cuartos de final en 2023 y 2025, el mayor de los hermanos continúa demostrando su protagonismo en un torneo que potencia su estilo ofensivo.

Esta regularidad sobre cemento norteamericano se complementa con un inicio de temporada positivo, marcado por la conquista de su cuarto título ATP en el reciente Argentina Open, tras imponerse en la final al ítalo argentino Luciano Darderi.