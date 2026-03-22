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Mariano Kestelboim, la reconversión que impulsa su carrera: título en Asunción y salto al top 100

El argentino se consagró junto al brasileño Marcelo Zormann tras imponerse en la final y atraviesa su mejor momento en la especialidad, con un fuerte crecimiento en el ranking mundial

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Mariano Kestelboim y Marcelo Zormann
Mariano Kestelboim y Marcelo Zormann se consagraron campeones del Challenger de Asunción (Crédito: Prensa Challenger Asunción/Omar Rasjido)

El tenista argentino Mariano Kestelboim, junto al brasileño Marcelo Zormann, se consagró campeón del ATP Challenger de Asunción al derrotar en la final a los estadounidenses Reese Stalder y Mac Kiger por 6-4 y 7-5, luego de una hora y 30 minutos de juego.

El jugador nacional atraviesa una etapa de transición en su carrera profesional. En singles se ubica en el puesto 487 del ranking mundial, aunque su mejor posición fue 387 en 2017. En lo que va de la temporada disputó tres torneos: quedó eliminado en la segunda ronda de la clasificación en Concepción y se despidió en el debut tanto en Tigre como en Asunción. En cambio, su presente en dobles es más que positivo, ya que con este título se ubica dentro del top 100 del ranking en vivo.

En dupla, el albiceleste, surgido en el Club Náutico Hacoaj, muestra un presente destacado. Durante la temporada pasada conquistó seis títulos en la especialidad: en Tigre, Campinas, Santa Fe y Santa Cruz junto a su compatriota Gonzalo Villanueva, y en Villa María y Buenos Aires con el argentino Guillermo Durán.

En este 2026 ya suma cuatro trofeos: en Buenos Aires junto al brasileño Marcelo Zormann, en Tigre I con el boliviano Juan Carlos Prado Angelo, en Tigre II con el uruguayo Ignacio Carou y Asunción, recientemente.

A los 30 años, y sin haber logrado consolidarse dentro de la elite del tenis mundial en singles, Kestelboim encontró en el dobles un camino de crecimiento sostenido que hoy empieza a darle sus frutos. Su evolución en la especialidad refleja una tendencia cada vez más marcada entre los jugadores que redefinen sus carreras para extender su competitividad en el circuito.

Casos emblemáticos dentro del tenis argentino respaldan ese recorrido. En la actualidad, Horacio Zeballos, quien llegó a ser número uno del mundo en dobles, actualmente es el 2 del escalafón mundial, y campeón de Grand Slam en Roland Garros y el Us Open, construyó una carrera destacada en la especialidad, en el que acumula 27 títulos ATP. En la misma línea, la dupla conformada por Máximo González y Andrés Molteni logró múltiples consagraciones en el circuito y fue parte importante del equipo argentino de Copa Davis, con actuaciones de gran nivel.

Por su parte, en el Challenger de Morelos, México, disputado sobre canchas duras, el argentino Federico Gómez se consagró campeón junto al ecuatoriano Andrés Andrade tras vencer en la final a los indios Arjun Kadhe y Rithvik Choudary Bollipalli por 6-3 y 7-6(4).

Para Gómez, quien esta temporada debutó con el equipo argentino de Copa Davis en la serie ante Corea del Sur en Busan por la primera ronda de los Qualifiers -donde formó dupla con Guido Andreozzi y logró la victoria-, este sábado significó la obtención de su octavo título en la especialidad: Tallahassee, Punta del Este, Túnez, San Pablo, Savannah, Modena, Cali y Morelos, respectivamente.

Cabe destacar que la gira sudamericana de tenis continuará a partir de este lunes con el Challenger de San Pablo, de categoría 100, que reparte 177.000 dólares en premios y contará con presencia argentina.

Mariano Kestelboim y Marcelo Zormann
Mariano Kestelboim y Marcelo Zormann posan con el trofeo tras consagrarse campeones del Challenger de Asunción (Crédito: Prensa Asunción/Omar Rasjido)

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