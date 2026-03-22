La ruptura entre John y Tyson Fury genera incertidumbre en el mundo del boxeo

La ruptura entre John Fury y Tyson Fury provoca incertidumbre en el futuro del boxeo británico y en la vida deportiva del excampeón mundial (Reuters/John Sibley)

La relación entre Tyson Fury y su padre, John Fury, atraviesa una crisis profunda que sacudió al mundo del boxeo. Fue el propio John quien encendió la polémica al asegurar que el vínculo con el excampeón mundial de los pesados está “destruido”, una declaración que encendió las alarmas y abrió interrogantes sobre el futuro del púgil británico.

Según el portal estadounidense COMPLEX, la ruptura no solo impacta en lo personal, sino que también podría tener consecuencias en su carrera, en un momento clave para definir sus próximos pasos dentro del ring.

Las advertencias ignoradas y el inicio del distanciamiento

John Fury atribuyó la ruptura a una serie de desacuerdos acumulados tras las derrotas recientes de Tyson ante Oleksandr Usyk y a determinaciones clave tomadas por el equipo del púgil sin su consulta.

El exboxeador británico señaló que su influencia se ha reducido de manera considerable, lo que profundizó su preocupación por la salud física y mental de su hijo, especialmente tras los combates de alto desgaste.

John Fury señala que el equipo de Tyson ignoró sus advertencias y decisiones clave, profundizando el distanciamiento padre e hijo en el entorno boxístico (Reuters/Andrew Boyers)

El propio John Fury, figura central en la carrera de Tyson, relató al canal Playbook Boxing que había aconsejado de manera insistente a su hijo evitar algunos combates, particularmente después de los daños sufridos frente a Deontay Wilder.

Según sus palabras, la ruptura comenzó cuando esas advertencias fueron desoídas y se intensificó tras la primera pelea contra Usyk. “Mi relación con Tyson está destruida”, afirmó John, subrayando que “le supliqué y recé” para que reconsiderara, pero el equipo decidió avanzar sin su experiencia.

Preocupación por la salud y el entorno de Tyson Fury

La falta de consulta y la toma de decisiones por parte del entorno más cercano de Tyson generaron una brecha insalvable entre padre e hijo. John considera que las personas que ahora rodean al púgil no cuentan con la perspectiva ni el conocimiento que él aportaba, debilitando la unidad familiar y afectando la toma de decisiones estratégicas en la carrera del deportista.

John Fury advierte sobre los riesgos para el bienestar de Tyson tras años de desgaste en la élite del boxeo mundial y un manejo inadecuado del entorno (Reuters/John Sibley)

John Fury expresó su inquietud por el estado físico y emocional de Tyson, indicando que habría preferido retirarlo del combate ante Oleksandr Usyk, aunque eso implicara una pérdida económica notable.

Según detalló el portal COMPLEX, para John, la prioridad debe ser la salud y el bienestar a largo plazo de su hijo, por encima de cualquier interés material o deportivo.

Trayectoria familiar y antecedentes de la ruptura

El exentrenador insistió en que Tyson Fury “ya no es invencible, y no lo ha sido desde hace tiempo”, en referencia al desgaste acumulado por años de competición en la élite del boxeo. Asimismo, advirtió que la presión y las decisiones erradas pueden tener consecuencias graves en la salud, especialmente si no se cuenta con un entorno que priorice el bienestar integral del atleta.

La trayectoria de John Fury como exboxeador y mentor marcó momentos icónicos en la carrera de Tyson, como la conquista frente a Wladimir Klitschko (Reuters/Ed Sykes)

La figura de John Fury ha sido determinante desde los inicios de la carrera de Tyson. Como exboxeador profesional entre 1987 y 1995, John estuvo presente en momentos icónicos, como la consagración de su hijo en 2015 frente a Wladimir Klitschko, donde su hijo se alzó con el título mundial de los pesados. Esta cercanía forjó una relación de confianza que, según John, se ha visto erosionada en los últimos años por la influencia de nuevos actores.

El futuro de Tyson Fury ante el conflicto familiar

El distanciamiento actual marca un quiebre respecto a la cooperación histórica entre ambos, planteando interrogantes sobre el rumbo de la carrera del boxeador en ausencia de la guía de su padre.

Para John, la pérdida de ese vínculo es uno de los retos más complejos que ha tenido que afrontar en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

La comunidad boxística internacional observa de cerca la preparación de Tyson Fury para su regreso al ring tras más de un año fuera de la competencia, en medio de la crisis familiar (Reuters/John Sibley)

A pesar de la crisis familiar, Tyson Fury se prepara para regresar al ring el 11 de abril, cuando enfrentará a Arslanbek Makhmudov en su primer combate después de más de un año fuera de la competencia. La pelea, que encabezará una cartelera de alto perfil, será observada de cerca por la comunidad boxística internacional.

La reciente ruptura entre John y Tyson Fury, divulgada por COMPLEX, evidencia las dificultades que surgen cuando las relaciones familiares se entrelazan con la gestión deportiva de alto nivel. Las declaraciones de John no solo reflejan la profundidad del distanciamiento, sino que también evidencian la complejidad de discernir la verdad en un entorno marcado por intereses diversos y presiones externas.