La investigación en el Chelsea de Enzo Fernández para descubrir al “topo” en medio del mal presente del equipo

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea (REUTERS/Peter Powell)

Chelsea afronta un delicado momento en la temporada que está a punto de definirse. Es que tras la categórica derrota ante el PSG en la revancha por los octavos de final de la Champions League (3-0), que decretó su eliminación de la máxima competencia a nivel europeo, sumó otra dura caída ante Everton por la Premier League y ya acumula cuatro derrotas al hilo, una racha que podría complicar el futuro del equipo para la campaña del próximo año.

En las últimas horas, una declaración del entrenador del equipo de Stamford Bridge marcó el presente de un vestuario que está convulsionado. Es que fue el el propio Liam Rosenior quien identificó al supuesto “topo” o responsable de la filtración interna que permitió a los medios franceses conocer y publicar la alineación titular del equipo antes de sus enfrentamientos clave ante el París Saint Germain por la Copa de Europa.

El entrenador del club londinense, quien asumió la conducción técnica el pasado enero y enfrentó desde su llegada un contexto adverso tanto en el campo de juego como en la gestión de información interna. La exposición anticipada de la estrategia de los Blues se sumó a una cadena de problemas deportivos y extra deportivos que marcaron la temporada, ya que el equipo fue eliminado con un resultado global de 8-2 y posteriormente sumó su cuarta derrota consecutiva en la Premier League, alejándose de la clasificación a torneos europeos para la campaña 2026-2027.

El técnico inglés declaró de manera categórica que el club ya tiene identificado al autor de la filtración: “Ya sabemos quién fue”, afirmó Rosenior, y añadió que el conflicto está terminado: “Sabemos de dónde vino y ya hemos resuelto la situación”, aseguró. Según precisó el joven DT de 41 años, las revelaciones no tuvieron como origen a ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico, y descartó que existiera una mala intención dirigida hacia su persona o el equipo.

Enzo Fernández tuvo una reunión privada con el DT del Chelsea (REUTERS/David Klein)

En el contexto de crisis deportiva, los últimos partidos fueron especialmente difíciles para el Chelsea. La eliminación ante el PSG se complementó con la reciente caída ante el Everton en Premier League, marcando una cuarta derrota consecutiva que profundizó el mal estado anímico del vestuario y la impaciencia de sus aficionados. El conjunto de Londres está en el sexto puesto en la tabla con 48 puntos, a tres unidades del Aston Villa, que todavía debe un partido, cuando faltan siete jornadas para el cierre del torneo.

Rosenior, quien llegó a Stamford Bridge para reemplazar a Enzo Maresca tras una exitosa etapa en el Racing de Estrasburgo, club que tiene vínculos con los propietarios del Chelsea, no logró hasta el momento revertir la tendencia negativa. Su liderazgo es seguido con escepticismo por parte de los aficionados, especialmente luego de los fracasos en la Champions League, la Copa de la Liga (eliminados en semifinales por Arsenal) y la derrota en el clásico londinense frente a los Gunners.

Otra de las situaciones que tiene en vilo al conjunto londinense es el futuro de su capitán, Enzo Fernández. La reunión entre el técnico del Chelsea y el argentino cobró centralidad días después de la eliminación de la Champions League. La permanencia del volante en el plantel fue puesta en duda en sus declaraciones públicas tras la caída frente al PSG, lo que incrementó la incertidumbre respecto al futuro inmediato del futbolista. La directiva y el cuerpo técnico consideraron esencial intervenir tras el revuelo generado, en un tramo del calendario en el que el club necesita sumar puntos para asegurar su lugar en la siguiente edición de la Champions y avanzar en la FA Cup.

Ante la magnitud del rumor, Rosenior buscó transmitir calma y unidad interna. “Es uno de los capitanes del club”, y su opinión tiene peso en el vestuario, indicó el diario The Guardian en un informe. El DT describió que Fernández expresó satisfacción con su presente en Chelsea, además de su deseo de competir y lograr títulos en el corto plazo. Para Rosenior, la repercusión no reflejó cabalmente la posición de jugador campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, e insistió en que el jugador le aclaró que su mensaje original “fue malinterpretado por cuestiones de traducción y emociones”.

El técnico fue contundente en su mirada: “Está totalmente comprometido con este grupo y con ganar aquí”, una afirmación que tranquiliza a la la dirigencia y los fanáticos del Chelsea de cara a un cierre de temporada que será clave para el futuro del argentino. Justo antes de la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.