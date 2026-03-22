La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

El presente de Tottenham preocupa a sus fanáticos. El club londinense, uno de los históricos de la Premier League, atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas y quedó a solamente un punto de la zona de descenso tras caer como local ante el Nottingham Forest. En la jornada 31, los Spurs fueron superados 3-0 por un rival directo por la permanencia, lo que incrementó la tensión de cara al tramo final de la temporada.

La salvación, al menos momentánea, llegó de la mano del Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez, que derrotó 2-0 al West Ham United, resultado que evitó que el Tottenham cayera en puestos de descenso. Los Hammers se mantienen con 29 puntos en la antepenúltima posición, mientras que los Spurs suman 30 y ocupan el 17° lugar, apenas por encima de la línea roja. Nottingham Forest, con 32 unidades, se alejó transitoriamente del peligro.

La crisis del Tottenham se agrava tras otra derrota de local y ni el nivel del Cuti Romero logra frenar la caída (Grosby)

La situación deportiva de Tottenham es crítica: acumula 6 derrotas en los últimos 7 partidos de liga y no consiguió una sola victoria en Premier League durante 2026. La llegada de Igor Tudor a la dirección técnica no logró revertir la dinámica negativa tras la breve gestión de Thomas Frank. La eliminación ante Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League agravó el clima de descontento. En aquel partido de vuelta, pese a la victoria, un grupo numeroso de aficionados abandonaron el estadio antes del pitido final y manifestaron su enojo ante el mal momento deportivo del club.

Durante la derrota frente al Nottingham Forest, el capitán Cristian Romero fue titular y, tras el partido, reconoció: “Es doloroso, es un mal día”, declaró a Sky Sports. El argentino remarcó la urgencia de “irme con la selección nacional para cumplir con mis compromisos internacionales y volver aquí y tener siete finales”, en referencia a lo que resta del calendario. Además, calificó como “estúpido” el segundo gol recibido.

El Tottenham no sólo padece una caída de resultados, sino también una pérdida de identidad. La salida de Son Heung-Min en verano, tras la conquista de la Europa League, dejó un vacío de liderazgo que ni los refuerzos de peso ni los cambios de entrenador han podido llenar. Lesiones clave, como la de James Maddison, y una defensa frágil expusieron las carencias de un plantel que, pese a inversiones millonarias, no logra encontrar el rumbo.

La caída ante Nottingham Forest compromete seriamente la permanencia de los Spurs en la Premier League (EFE)

La derrota ante Nottingham Forest tuvo un desarrollo adverso desde el cierre del primer tiempo. Igor Jesús, con un cabezazo, abrió el marcador a los 44 minutos. En la segunda mitad, Morgan Gibbs-White amplió la ventaja y Taiwo Awoniyi sentenció el resultado ante los Spurs. El delantero Mathys Tel fue uno de los pocos que generó peligro para el Tottenham, pero el arquero rival detuvo sus intentos.

El entrenador asistente, Bruno Saltor, quien reemplazó a Tudor en la conferencia por un asunto familiar, explicó: “Durante 44 minutos en la primera mitad fuimos el mejor equipo. Cualquier pequeño detalle va en contra de nosotros y no somos capaces de capitalizar los errores de la oposición”. El técnico subrayó que “los jugadores lo están dando todo”, aunque reconoció que “en este momento no es suficiente”.

La tabla de posiciones muestra un panorama alarmante: Tottenham está solo un punto por encima del descenso y con un calendario desafiante por delante. En las próximas jornadas, los Spurs enfrentarán a Sunderland, Brighton, Wolverhampton (otro rival directo), Aston Villa, Leeds, Chelsea y cerrarán la temporada como locales ante Everton. La permanencia está en juego y el margen de error es mínimo.

El equipo del Cuti Romero se mantiene apenas un punto por encima del descenso (REUTERS/Jaimi Joy)

La crisis institucional se profundiza. El propietario, Daniel Levy, enfrenta una hinchada que ya no exige cambios tácticos, sino responsabilidades más profundas. El club, que no desciende desde 1977 y nunca cayó desde la creación de la Premier League en 1992, está al borde de perder su histórico lugar entre los grandes del fútbol inglés.

Cuti Romero, pieza clave también en la selección argentina, viajará en los próximos días para disputar los amistosos con su país ante Mauritania y Zambia en la Bombonera. Incluso el defensor manifestó días atrás su compromiso con el Tottenham, en sus declaraciones aseguró: “Siento mucho respeto y cariño por el club y quiero terminar la temporada de la mejor manera posible. Después se verá, pero lo más importante ahora es recuperar energías para ayudar a Spurs”.