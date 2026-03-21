“Neymar es mejor que Messi”: la polémica declaración de un campeón del mundo con Brasil

Cafú: "Neymar es más grande que Messi"

El histórico ex futbolista brasileño Marcos Evangelista de Moraes, conocido mundialmente como Cafú, generó controversia al declarar en el podcast Podpah que, desde su perspectiva, Neymar supera a Lionel Messi.

Durante la entrevista, Cafú sostuvo: “Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi”, subrayando su postura respecto al papel del delantero brasileño en el panorama global. El ex capitán de la selección de Brasil, campeón del mundo en 1994 y 2002, explicó que, a su criterio, el futbolista de Santos sobresale entre los futbolistas de su generación. “Quizás el compromiso de Messi sea diferente, pero de estas últimas generaciones, Neymar es mejor que todos. Neymar es mejor que todo el mundo”, expresó el ex lateral del Milan de Italia.

Durante la conversación, el marcador de punta derecho amplió su análisis al comparar a Neymar con otros referentes del fútbol mundial. No dudó en afirmar: “Mejor que Messi, mejor que Cristiano”, en referencia al astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos y al portugués del Al Nassr de Arabia Saudita. Para justificar su opinión, el ex futbolista brasileño argumentó que el actual delantero del Santos posee virtudes técnicas superiores. “Tiene más recursos, sin duda. Calidad técnica”.

El paso de Neymar por clubes como el Barcelona y el Paris Saint-Germain (PSG) consolidó su figura entre los jugadores más destacados de la última década. Sin embargo, el brasileño regresó recientemente a su país natal para reincorporarse al Peixe, el club donde inició su carrera profesional. A sus 34 años, el atacante encara una etapa cercana al cierre de su trayectoria, con la mirada puesta en el próximo Mundial 2026.

La intervención de Cafú también incluyó una referencia al compromiso y la ética profesional dentro del fútbol de élite. Aunque elogió ampliamente las capacidades técnicas de Neymar, el ex capitán reconoció que en términos de entrega y dedicación, Cristiano Ronaldo destaca por encima del resto. “Ahora, en términos de compromiso, gana Cristiano Ronaldo”, puntualizó.

Las declaraciones del emblema de la Canarinha llegan en un contexto particular para Ney, quien recientemente quedó fuera de la convocatoria de la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti para los amistosos contra Croacia y Francia. Esta ausencia marcó un hito en la carrera del delantero, quien, pese a su regreso a Santos, no fue considerado para la última ventana de partidos internacionales previa a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Justamente, sobre este último punto, Cafú aprovechó la oportunidad para ponderar la figura del delantero y lo que podría aportar dentro del conjunto comandado por Carlo Ancelotti: “A Neymar no se le discute cuando está bien. Neymar, durante 15 años, no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad”, afirmó el campeón del Mundial de Corea-Japón 2002.

El estratega italiano se inclinó por otros atacantes, como Endrick (Lyon de Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra), Igor Thiago (Brentford de Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Matheus Cunha (Manchester United de Inglaterra), Joao Pedro (Chelsea de Inglaterra), Raphinha (Barcelona de España), Rayan (Bournemouth de Inglaterra) y Vinicius Jr (Real Madrid de España).

Vale recordar que esta no es la primera vez que Cafú ponderó las cualidades de Ney por sobre los mejores jugadores de la época. No obstante, en ese oportunidad, si cuestionó sus habilidades como referente. “Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse al 100% al fútbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que otros laterales derechos porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional”, lanzó en diálogo con Marca tras la derrota en la final de la Copa América.

Tras conocerse la lista de convocados, Neymar reaccionó en su canal de YouTube durante una transmisión en vivo. Ante la ausencia de su nombre, el delantero manifestó: “Carajo, Ancelotti. ¿Y yo? La convocatoria ahora de la selección, no fuimos convocados. Me pongo triste, obviamente, pero es eso, fue lo que dije”. Frente a la cámara, el jugador del Santos mostró su decepción, pero también dejó en claro su postura: “Fue lo que dije ayer, estando allí o no, siempre voy a animar a la selección, ¿no? Y está todo bien. Ahora es seguir trabajando, seguir mejorando en todo, para que si surge una oportunidad, estar preparado”.

En otro momento, Neymar insistió en su deseo de regresar al equipo nacional: “Ah, me quedé molesto, ¿no? Me puse triste, pero, pero es lo que digo. Me pongo triste ahora, pero para mí es página pasada, ¿no? Mañana ya hay que dejar de estar triste. Sí, necesito trabajar, entrenar, jugar, para que si surge la oportunidad de estar en la Copa del Mundo, yo esté preparado”, remató.