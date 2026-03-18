Las inéditas imágenes de Santiago Beltrán en un torneo intercountry antes de ser fichado por River Plate

Las atajadas en un intercountry de Santiago Beltrán antes de llegar a River Plate

La publicación de videos nunca vistos de Santiago Beltrán durante su etapa amateur han puesto el foco en el presente del arquero de River Plate. En medio de un inicio de año marcado por la irregularidad del equipo y el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo, el joven de 21 años se consolidó como titular y figura en uno de los clubes más exigentes del continente. El material viralizado muestra a Beltrán como arquero en torneos intercountry, previo a su llegada al fútbol profesional, y ha generado interés por su recorrido atípico hasta alcanzar el arco principal de Núñez.

La actualidad de Beltrán se explica en gran parte por las lesiones que afectaron a Franco Armani y Ezequiel Centurión antes del comienzo de la temporada, situación que lo llevó a ocupar el puesto de guardameta en partidos clave del primer semestre de 2026. Desde su debut en Primera, acumuló once partidos, recibió solo ocho goles y logró mantener la valla invicta en seis ocasiones. Su actuación sobresaliente ante equipos como Rosario Central e Independiente Rivadavia lo posicionó entre una de las apariciones recientes más prometedoras del club.

El recorrido del arquero dista del camino habitual en el fútbol argentino. Hasta 2022, Santiago Beltrán no había realizado inferiores en clubes afiliados a la AFA. Su experiencia previa se limitaba a los torneos intercountry y competencias amateurs junto a amigos en el club Pueyrredón. Las imágenes difundidas por Pasión Monumental y el programa de stream Y ya lo ve lo muestran como líder de sus equipos, con actuaciones notables en definiciones por penales, una faceta que mantuvo y potenció en su paso por River Plate. La grabación de sus primeros pasos en el arco evidencia movimientos y gestos que hoy repite en el estadio Monumental.

Santiago Beltrán, portero de River Plate, realizó una espectacular atajada durante un torneo intercountry

En ese entorno de fútbol recreativo, Beltrán ocupó el puesto de delantero hasta los 12 años. Su estatura —actualmente 1,90 metros y 85 kilos— y su manejo de la pierna izquierda, lo impulsaron a destacar en ataque antes de encontrar su lugar definitivo como arquero. El cambio de posición marcó el inicio de una nueva etapa, ahora bajo los tres palos.

El salto al mundo AFA se produjo cuando Alberto “Tato” Montes, por entonces entrenador de arqueros de la Primera, lo recomendó al club de Núñez poco antes de que cumpliera 18 años. Tras una semana de prueba en la Quinta División, fue incorporado al plantel, y en menos de un año había ascendido a la Reserva. En 2023 firmó su primer contrato profesional por tres temporadas, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Posteriormente, renovó el vínculo hasta diciembre de 2027, asegurando su permanencia en la institución.

La trayectoria de Santiago Beltrán no estuvo exenta de obstáculos. En septiembre de 2024, durante un entrenamiento, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En noviembre de ese año, en plena recuperación, firmó la extensión y mejora de su contrato con el club.

En octubre de año pasado, Lionel Scaloni convocó a Santiago Beltrán como sparring

El regreso a la competencia en 2025 lo encontró nuevamente en la Reserva, donde se destacó por su capacidad para atajar penales. En ese año, detuvo tres de los últimos cuatro disparos desde los doce pasos, incluyendo uno durante el clásico ante Boca Juniors. La proyección del arquero lo llevó a ser convocado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina en octubre de 2025, como sparring en una gira por Miami para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. En ese contexto, compartió entrenamientos con Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

El presente de Beltrán en el arco millonario se consolidó a partir de la pretemporada 2026, cuando las lesiones de los arqueros principales del plantel lo llevaron a defender el arco en los primeros partidos del torneo Apertura. La confianza del cuerpo técnico (primero de Marcelo Gallardo y luego de Eduardo Coudet) se tradujo en continuidad y resultados: seis vallas invictas y un promedio de menos de un gol recibido por encuentro.

Además de su carrera en el fútbol, Santiago Beltrán cursa estudios de Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), convencido de la importancia de la formación académica junto a la actividad deportiva. El aprendizaje continuo y la capacidad para sobrellevar situaciones adversas marcan el perfil competitivo de Beltrán, quien se consolidó como una de las figuras emergentes en el fútbol argentino.

Santiago Beltrán llegó a River Plate en Quinta División, tras jugar torneos amateurs con sus amigos

La irrupción de las imágenes de sus primeros años en el arco aporta una dimensión adicional a la historia de Santiago Beltrán y refuerza la singularidad de un proceso formativo que desafió las rutas tradicionales del profesionalismo.