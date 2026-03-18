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El video de la “magnífica” largada de Franco Colapinto que subió la Fórmula 1 y el elogio a las maniobras “defensivas” ante los Haas

La cuenta oficial de la Máxima difundió varias acciones del argentino durante su destacada presentación en el Gran Premio de China

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La cuenta oficial difundió las acciones del argentino en el Gran Premio de China

El saldo para Franco Colapinto en la segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 fue totalmente positivo. El argentino sumó puntos por primera vez en Alpine tras cruzar la meta en la 10ª colocación, pero su rendimiento dejó algunas conclusiones que exceden lo simplemente estadístico.

La actuación del corredor de 22 años a lo largo de las 56 vueltas fue elogiada desde distintas ópticas por los diversos actores que componen el Gran Circo, e incluso la propia F1 decidió destacar las maniobras defensivas que Franco empleó contra los Haas de Esteban Ocon y Ollie Bearman para sostener su puesto en el primer tramo del Gran Premio de China.

“Franco Colapinto se puso a la defensiva este domingo en Shanghái”, escribió el perfil de la Máxima en la red social X para difundir un video que mostró cómo evitó ceder su lugar ante Ocon en los ataques del francés en los giros 18 y 19, pero también pusieron el foco sobre la doble defensa ante Ocon y su compañero Bearman.

La cuenta oficial mostró las cámaras a bordo para detallar los movimientos del argentino en el Gran Premio de China

La F1 también subió a su perfil de Instagram la gran largada del argentino, que le permitió pasar del 12° al 6° puesto tras la primera vuelta: “Una salida magnífica, una vez más, Franco Colapinto. Esta impresionante primera vuelta le valió a Colapinto su primer punto con Alpine”, firmaron para mostrar la onboard del A526 del argentino, detallando a cada uno de los que superó en China.

Con Lando Norris y Oscar Piastri fuera de competencia antes del inicio por problemas mecánicos, el argentino superó en primera instancia a Nico Hülkenberg y Max Verstappen para ubicarse rápidamente en la octava posición. Inmediatamente evitó quedar envuelto en el toque posterior entre Bearman e Isack Hadjar, y se adueñó del sexto lugar.

El argentino llegó a ser segundo en la carrera y logró detener a los Haas

Lo cierto es que la Máxima ya había puesto el ojo en una de estas acciones que tuvo Franco contra los Haas en la parte inicial de la cita en el Circuito Internacional de Shanghái. “Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas”, firmaron en otro posteo previo con un video de la doble defensa que realizó contra la franquicia de raíces norteamericanas.

Al fin de cuentas, con un auto de seguridad que complicó su estrategia, Colapinto se las ingenió para llegar a un décimo puesto que le dio su primer punto en Alpine. Antes de eso debió sobreponerse al insólito accidente que generó Ocon cuando salía de los boxes.

Es mi culpa, me equivoqué, calculé mal. Me alegra que Franco haya conseguido un punto porque hizo una muy buena carrera. Tuvimos buenas peleas hasta ese momento. Es una pena que haya terminado así, pero él sigue estando entre los 10 mejores, así que eso es muy bueno. Me merecí la penalización de hoy, está clarísimo“, reconoció el corredor francés de Haas sobre ese hecho.

El sitio oficial de la F1 también hizo hincapié en declaraciones de Colapinto sobre el accidente: “Me tocó, pero sinceramente ha sido una carrera divertida con él. Hemos luchado mucho. Perdí dos puntos en ese contacto y no es lo que quería. Ha sido una tarde complicada, pero en general ha sido positiva. Son puntos valiosos para el equipo. Podría haber ido mucho mejor, he tenido muy mala suerte todo el día. Hice todo lo que pude, pero... Ha sido positivo. Empezamos mal y acabamos siendo muy rápidos. Tenemos que mejorar el rendimiento, pero ha sido mejor”, expresó el argentino ante la consulta.

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