El secreto de Colapinto para defenderse de Ocon en el GP de China, bajo la lupa de un especialista

La defensa de Franco Colapinto ante Esteban Ocon en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Este domingo, el argentino Franco Colapinto cumplió con una descollante labor en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Más allá de cosechar su primer punto en Alpine, tuvo maniobras destacadas sobre su auto, el A526, tanto para superar rivales como para defenderse. En esta instancia, brilló para evitar el sobrepaso de Esteban Ocon (Haas).

El pilarense ya mostró sus dotes para cuidar su posición. Por caso, en Singapur 2024, con Williams y en su tercera carrera en F1, Sergio “Checo” Pérez, por entonces con Red Bull, lo elogió y le dijo “es bueno Colapinto, es difícil de superar”.

En la competencia asiática, el corredor bonaerense de 22 años ejerció una gran defensa ante Ocon a pura conducción y estrategia, cargando la batería en los frenajes y con esa energía extra pudo mantener su posición. Aunque el francés sufrió el ataque de su compañero Oliver Bearman, que lo dejó atrás. El inglés también quiso superar a Colapinto, que otra vez supo defenderse y recién después de dos vueltas el británico pudo adelantarlo al igual que Max Verstappen (Red Bull).

Entre lo destacable de Franco fue cómo gestionó el uso de la energía. Un especialista para poder explicarlo es Juan Manuel “Cochito” López, quien fue uno de los encargados de desarrollar el primer auto de la Fórmula E, la categoría que tiene motores eléctricos. En ESPN, el ex piloto planteó que fue clave “cómo se mueve hacia el centro, porque Ocon viene con mucha más velocidad de punta en modo adelantamiento a 290 km/h, a una gran diferencia de velocidad. Franco estira el frenaje, frena mucho más adentro y, si bien Ocon sale acelerando mucho más rápido, dobla por el medio y va haciéndose bien ancho”.

Franco Colapinto fue décimo en China y sumó su primer punto en Alpine (Prensa Alpine / Alex Bierens de Haan)

Luego, el hijo del gran Cocho López subrayó la acción de Colapinto ante los dos pilotos de Haas, ya que en un momento se sumó Bearman: “Franco posiciona el auto estratégicamente en el centro de la pista; si se le tiran por adentro, seguís derecho, y si vas por afuera recorrés más metros, como Ocon, y tampoco podés pasar a alguien. De alguna manera, perjudica a los dos”.

Quien fue ganador en la Fórmula 3 Italiana, apuntó que Franco “frenó antes, regeneró la mayor cantidad de potencia posible para poder tener en la recta siguiente algo de energía del auto que viene detrás”.

Si bien fue octavo en Azerbaiyán 2024 (segunda carrera en F1) con Williams, la de este domingo puede considerarse la mejor carrera de Colapinto en la F1 en cuanto a su labor global: por sobrepasos, maniobras defensivas, manejo prolijo y porque pudo sumar con un auto dañado por el mencionado toque de Ocon.

Franco logró revertir un fin de semana que se complicó en la clasificación para la carrera Sprint, ya que logró el 16º crono a un segundo de Gasly, pero Franco no tuvo la puesta a punto aerodinámica del francés. También se trabajó en la caja de cambios y en la clasificación para la carrera principal obtuvo el 12º mejor registro y por solo 5/1000 no pudo pasar a la tercera instancia, también conocida como Q3.

Colapinto es el primer argentino en sumar puntos con dos equipos diferentes desde Carlos Alberto Reutemann en Argentina 1977, cuando fue tercero con su Ferrari. El Lole había ganado tres carreras con Brabham entre 1974 y 1975.

La próxima fecha será el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo. Luego habrá una pausa de más de un mes debido a la cancelación de las carreras en Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente. La acción volverá el 3 de mayo en Miami.