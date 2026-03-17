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Dieron a conocer los audios del VAR por el gol de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe que generó polémica

La AFA publicó la comunicación entre Yael Falcón Pérez y los integrantes de la cabina VOR

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El audio del VAR en el gol de Boca ante Unión que generó polémica

Boca Juniors rescató un punto en su visita a Unión en Santa Fe, pero el tanto del empate de Miguel Merentiel generó polémica por una supuesta infracción previa de Lautaro Blanco a Julián Palacios. Ahora la AFA publicó el audio con la comunicación entre el juez principal, Yael Falcón Pérez, y la cabina VOR. Lo acompañaron los asistentes Diego Bonfa y Federico Cano, el cuarto Leandro Billanueva, Lucas Novelli (VAR) y Nelson Sosa (AVAR).

Por la acción y la fuerza aplicada, la sujeción tuvo las características necesarias para considerarla infracción. El árbitro Falcón Pérez no la detectó. En este caso, el VAR, que estuvo a cargo de Novelli, debió revisar el inicio de la acción aplicando el protocolo de APP (Attacking Possession Phase). Al detectar la posible infracción, correspondía invitar al árbitro a realizar una OFR (On-Field Review) para que analizara la jugada en el monitor. De haber revisado la acción, el árbitro habría podido verificar que la sujeción tuvo la intensidad suficiente para considerarse falta. En consecuencia, el gol debió ser anulado por infracción en el inicio de la fase de ataque.

“Yael, la que te piden ellos, la primera, no entra en el inicio de la APP, ya te aviso”, es lo que le aclaró Nelson Sosa a Falcón Pérez respecto a la falta de Blanco a Palacios. Se revisó eso y también el control de Adam Bareiro previo a su chilena, para constatar que no hubiera habido mano. Una vez comprobada esa acción, se convalidó el tanto de Merentiel. En medio, se oyó una voz ininteligible. Durante las protestas de los futbolistas de Unión, a Leandro Paredes le tocó el rostro un rival y el juez principal le pide que se levante ya que no lo habían agredido como para que se cayera.

Más allá de algunos fallos que nos perjudicaron, nos costó entrar en partido. Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y no hay que desmerecer lo que hicimos. Hay que seguir”, señaló el arquero Mansilla tras el encuentro. “Merecimos un poco más, pero estos partidos son así, difíciles. Me quedo con sensaciones raras. Vamos partido a partido, nos vamos un poco tristes porque empatamos”, amplió Palacios, quien fue amonestado por protestar la acción del empate.

El diálogo completo:

AVAR (Nelson Sosa): “Posible falta”.

Yael Falcón Pérez: “Para mí nada, para mí nada. Se tira él. Va para atrás y se tira él”.

AVAR (Nelson Sosa): “Viene bien”.

Yael Falcón Pérez: “Gol”.

AVAR (Nelson Sosa): “Número 16″.

VAR (Lucas Novelli): “Pará, a ver. Vamos más atrás”.

AVAR (Nelson Sosa): “Están pidiendo la de acá, la del APP (fase de ataque con posesión)”.

VAR (Lucas Novelli): “Más atrás, más atrás”.

AVAR (Nelson Sosa): “Al inicio, que dijimos nosotros que es agarrón. Esa”.

VAR (Lucas Novelli): “Pero la pelota va hacia atrás, eso no”.

AVAR (Nelson Sosa): “Esa es la que le están protestando”.

VAR (Lucas Novelli): “No está dentro de la APP. Dale. Ok, ok. Habilitado”.

AVAR (Nelson Sosa): “Yael, la que te piden ellos, la primera, no entra en el inicio de la APP, ya te aviso”.

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