Bayern Múnich tiene cuatro arqueros lesionados y haría debutar a un juvenil de 16 años en Champions League

Leonard Prescott podría debutar como profesional a los 16 años en Bayern Múnich

Con apenas 16 años, el arquero del Bayern Múnich Leonard Prescott podría encontrarse bajo los reflectores internacionales este miércoles a las 21:00 (hora local) en el partido de vuelta de la Champions League contra el Atalanta, enfrentando no solo la presión deportiva sino también un desafío legal: las restricciones de la Ley de Protección del Empleo Juvenil que normalmente impiden que los menores de 18 años trabajen en Alemania después de las 20:00. Este caso se volvió central para el club y para el fútbol internacional debido a la crisis inédita en la portería del elenco bávaro, con múltiples lesiones en sus arqueros principales, tal como reportó el medio BILD.

La posible aparición de Prescott responde a una serie de contratiempos: el club enfrenta una situación inédita con la baja sucesiva de sus tres porteros principales. Primero, el portero titular Manuel Neuer, de 39 años, sufrió un desgarro muscular en la pantorrilla izquierda hace nueve días, episodio que ya había experimentado tres semanas antes durante una victoria por 4-1 ante el Borussia Monchengladbach. Luego, el suplente Jonas Urbig (22) quedó fuera de acción tras una conmoción cerebral sufrida en el partido de ida frente a Atalanta. En el duelo más reciente, el tercer portero, Sven Ulreich (37), regresó a la titularidad tras un año y medio de ausencia, pero también tuvo que abandonar el campo por una rotura muscular en el aductor derecho y será baja aproximadamente seis semanas. Y Leon Klanac (19), cuarto golero de la plantilla, tampoco estuvo disponible en el último encuentro.

Ante esta emergencia, tanto Neuer como Urbig retomaron esta semana entrenamientos ligeros. El regreso de Neuer está planeado para después del parón internacional, el 4 de abril, cuando el Bayern visite al Friburgo, como declaró el entrenador Vincent Kompany (39). La decisión médica sobre la vuelta de Urbig quedará sujeta a un protocolo especial de la DFL (federación alemana) para conmociones. Ulreich manifestó el sábado: “Creo que Jonas va por buen camino; quizás incluso pueda jugar contra el Bérgamo el miércoles. Solo nos queda esperar y ver qué sucede en los próximos días”. ¿El punto a favor? Los alemanes defenderán en condición de local el 6-1 a favor en el primer cotejo en Bérgamo.

El joven arquero depende de un permiso especial ya que las leyes en Alemania impiden que los menores trabajen después de las 20 horas

Pero la participación de Leonard Prescott no solo depende de factores deportivos y médicos, sino también de la legislación laboral alemana. Desde 2021, la Ley de Protección de la Juventud incluye una excepción específica que habilita a menores de 18 años a trabajar en acontecimientos deportivos hasta las 23:00. Si un partido se extiende más allá de ese horario, el club debe solicitar un permiso especial. Además, la norma exige que los jóvenes disfruten de un periodo de descanso ininterrumpido de al menos 14 horas tras su actividad.

El precedente más reciente, detallado por BILD, fue el caso de Lamine Yamal, quien necesitó autorización particular para poder desempeñarse durante la Eurocopa en Alemania. Esta normativa fue aplicada recientemente al futbolista español cuando contaba con 16 años y disputó la Eurocopa 2024, una situación comparable con la de Prescott. Hoy la atención está puesta en el joven arquero, quien ya había sido convocado como segundo portero en el banquillo del Bayern durante el empate 1-1 contra el Leverkusen, a la espera de que la situación sanitaria de sus compañeros lo lleve a debutar ante el Atalanta.

Prescott no solo afrontaría el reto de debutar en Champions League con el club bávaro a tan temprana edad, sino que también lograría un hito estadístico: con 16 años y 176 días, se convertiría en el portero más joven en disputar un encuentro oficial con el Bayern desde 1963, superando la marca de Sven Scheuer —quien tenía 18 años y 237 días cuando debutó en la Copa de Europa 1989/90 contra el Glasgow Rangers. Además, Prescott sería el vigésimo quinto jugador del Bayern en debutar antes de los 18 años y el segundo más joven en toda la historia de la institución, solo superado por Paul Wanner, quien jugó con 16 años y 15 días.

Si finalmente disputa minutos oficiales, Leonard Prescott conectará su nombre con un capítulo particular del fútbol alemán, al reunir récord de precocidad, excepcionalidad por la vía legal y el contexto de una crisis deportiva sin precedentes recientes en el club más laureado de Alemania.